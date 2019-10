Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας – SILVER WELLBEING Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Επιχειρήσεων και Οργανισμών στις Δράσεις του Έργου

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ελαιολάδου, κρασιού, σιτηρών-δημητριακών και τουρισμού ότι ο Οργανισμός ,INNOPOLIS – CENTRE FOR INNOVATION & CULTURE, υλοποιεί το έργο “ Promoting Silver tourism through valorization of MED–diet and wellbeing routes in the CBC area – SILVER WELLBEING” στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V– A Greece–Italy Programme 2014 2020.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η προώθηση του Ασημένιου Τουρισμού (Silver Tourism) μέσω της αξιοποίησης προϊόντων της Ελληνικής Γης όπως είναι το ελαιόλαδο, το κρασί και τα δημητριακά-σιτηρά, ενθαρρύνοντας της υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών βασισμένων στην Μεσογειακή Διατροφή.

Στην παρούσα φάση υλοποίησης του έργου, οι stakeholders (Επιχειρήσεις και Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ελαιολάδου, κρασιού, σιτηρών-δημητριακών και τουρισμού που έχουν το έννομο συμφέρον και το επιθυμούν) να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετάσχουν ενεργά στις δράσεις του, μέσω της εγγραφής των στοιχείων τους στην φόρμα https://rb.gy/655903 και υπογράφοντας την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που βρίσκεται αναρτημένη στο portal του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας www.etakcci.gr μαζί με το επιπρόσθετο πληροφοριακό υλικό των δράσεων του έργου.

Φυσικά η συμμετοχή και πιθανή εμπλοκή οποιασδήποτε επιχείρησης ή οργανισμού, δεν εμπεριέχει καμία δέσμευση ή απαίτηση ενώ αντίθετα της διασφαλίζει προβολή στον ιστότοπο του έργου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως συμβαίνει με τις πρώτες εταιρείες που ήδη βρίσκονται ανεβασμένες. Για τον λόγο αυτό μπορείτε να επισκεφθείτε τις ακόλουθες διευθύνσεις https://silver-wellbeing.eu/producers/ και https://silver-wellbeing.eu/tourism-operators/.

Σας ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον και την θετική σας ανταπόκριση.