Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Startups της ΠΔΕ για συμμετοχή στο EBN Συνέδριο 2019

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του, ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα συνεργασίας των 10 Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Περιφερειών με απώτερο στόχο την ενίσχυση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της περιοχής και την ενίσχυση των ευκαιριών των ΜμΕ σε κλάδους αιχμής μέσω στοχευμένων ενεργειών και ευκαιριών.

Μέσα από αυτή τη συμμετοχή της Περιφέρειας προέκυψαν στοχευμένα εργαλεία και ανέκυψε η δυνατότητα συμμετοχής νεοφυών επιχειρήσεων / start-ups της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο συνέδριο καινοτομίας «EBN Congress 2019», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου στη Ρώμη της Ιταλίας.

Η σχετική πρόσκληση είναι ήδη στον «αέρα» από το Ευρωπαϊκό δίκτυο καινοτομίας EBN και απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται χωρικά εντός των 10 βραβευμένων επιχειρηματικών περιφερειών Flanders (BE), North Brabant (BE), Lower Austria (AT), Catalonia (ES), Lombardy (IT), Ile-de-France (FR), Marche (IT), Κεντρική Μακεδονία (GR), Δυτικής Ελλάδας (GR), Northern and Western Region Ireland (IR) που υλοποιούν πρόγραμμα συνεργασίας υποστηριζόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην κατεύθυνση ανάπτυξής τους στην Ενιαία αγορά.

Μέσα από την πρόσκληση δίνεται η ευκαιρία στις start ups της Δυτικής Ελλάδας να ενταχθούν στις 15 επιλεγμένες επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο EBN Συνέδριο, διαδίδοντας τις ιδέες τους σε ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Κατά τη διάρκεια του τριήμερου συνεδρίου καινοτομίας, μέσω των εκδηλώσεων, οι επιλεγμένες νεοσύστατες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να συναντηθούν και να αλληλεπιδράσουν, να έχουν πρόσβαση στις νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες και να προωθηθούν. Επιπλέον, θα έχουν πρόσβαση σε μία ζωντανή αγορά και επενδυτικό φόρουμ, με χώρους για συνεδρίες επενδυτών του διεθνούς επιχειρηματικού κόσμου.

Η προθεσμία υποβολής της online αίτησης συμμετοχής είναι μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2019 . Οι επιχειρήσεις που θα γίνουν δεκτές για τη συμμετοχή τους στο συνέδριο θα ενημερωθούν μέσω email την 1η Οκτωβρίου.

Για τις επιλεγμένες startups παρέχεται δωρεάν είσοδος στο 3ήμερο συνέδριο (αξίας 750€). Επιπλέον, το κόστος μεταφοράς και διαμονής των επιλεγμένων startups καλύπτεται μέχρι το ποσό των 350€ και η συμμετοχή στο δείπνο δικτύωσης (networking dinner) κοστίζει επιπλέον 50€.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν πληροφορίες και να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο http://www.ebncongress.eu/content/13-startups και bit.ly/2lpOu5r.