Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Ανοιχτή πρόσκληση για δωρεάν συμμετοχή στη διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου MUSE

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει ότι ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και η ERFC στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “MUSE” Development and valorisation of port museums as natural and cultural heritage sites”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στις επιχειρήσεις της περιοχής, στους τοπικούς επαγγελματικούς συλλόγους, στους επιστημονικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς της περιοχής και σε όποιον άλλον έχει ενδιαφέρον για την προώθηση της περιοχής, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμπεριληφθούν τα στοιχεία τους στη διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου https://www.muse-project.net/.