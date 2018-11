Το ΕΠΑΛ Ναυπάκτου στο Erasmus+KA2 στην Braga της Πορτογαλίας

Το 1ο ΕΠΑΛ Ναυπάκτου συμμετείχε στην 4η εβδομάδα κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ KA2 “ENGLISH FOR HOSPITALITY” 2017-1-RO01-KA201-037159 KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices KA201 – Strategic Partnerships for school education.

3 εκπαιδευτικοί και 8 μαθητές του ΕΠΑΛ Ναυπάκτου ταξίδεψαν στις 28 Οκτωβρίου 2018 προκειμένου να συμμετάσχουν στην 4η διακρατική συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 με τίτλο “ENGLISH FOR HOSPITALITY” στην Braga της Πορτογαλίας . Το Esprominho – Escola Profissional do Minho ήταν το σημείο συνάντησης 48 μαθητών και 16 καθηγητών από Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Ρουμανία ,Τουρκία και Πορτογαλία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε απολογισμός των δραστηριοτήτων της προηγούμενης χρονιάς καθώς και σχεδιασμός των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του σχ. έτους 2018-19.

Μαθητές και καθηγητές τις πρώτες δύο μέρες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν τόσο στις εγκαταστάσεις του σχολείου ,όσο και στην εντυπωσιακή Braga, να θαυμάσουν τις ακτές του Ατλαντικού στην γειτονική πόλη Viana Do Castello από το επιβλητικό Santuário de Santa Luzia, επισκεπτόμενοι το αντίστοιχο παράρτημα του σχολείου υποδοχής. Την ίδια μέρα επισκέφτηκαν τη γραφική Ponte de Lima, την παλαιότερη πόλη της Πορτογαλίας.

Την Τρίτη ημέρα οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στα τέσσερα CLIL μαθήματα που υλοποιήθηκαν από τους Πορτογάλους καθηγητές των τμημάτων Τουρισμού και Γαστρονομίας. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν το πρόγραμμα PHOTOSHOP και δημιούργησαν τη δική τους διαφημιστική αφίσα προκειμένου να προβάλουν τη χώρα τους. Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε το CLIL μάθημα επικοινωνίας όπου μαθητές και καθηγητές κλήθηκαν να μάθουν βασικές φράσεις στα Πορτογαλικά και να τις χρησιμοποιήσουν μέσα από ασκήσεις διάδρασης και συνεργασίας. Η μέρα ολοκληρώθηκε με ένα δείπνο υπό την μελωδία των fados όπου παρουσιάστηκαν και δοκιμάστηκαν παραδοσιακά γλυκά της Πορτογαλικής κουζίνας που είχαν ετοιμάσει οι μαθητές του τομέα τροφίμων-γαστρονομίας κατά τη διάρκεια της συνεδρίας μαγειρικής που είχε πραγματοποιηθεί κατά τις απογευματινές ώρες στο σχολείο.

Η επόμενη ημέρα αφιερώθηκε σε πολιτιστική επίσκεψη στο διάσημο Porto όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να περπατήσουν στην πόλη, να μάθουν τα μυστικά της παραγωγής κρασιού αλλά και να θαυμάσουν μέσα από τον πλωτό δρόμο του ποταμού Douro τις 6 εντυπωσιακές γέφυρες που ενώνουν το παραμυθένιο Porto .

Η τελευταία ημέρα της εξαιρετικής αυτής συνάντησης περιέλαβε την επίσκεψη στο εντυπωσιακό Αltice forum όπου οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στο σύγχρονο αυτό χώρο εκδηλώσεων που φιλοδοξεί να αποτελέσει πόλο έλξης για όλη τη χώρα. Ακολούθησε η τελετή απονομής πιστοποιητικών Europass όπως σε κάθε κινητικότητα και η συνάντηση ολοκληρώθηκε με μια βραδιά αφιερωμένη στην πορτογαλική κουζίνα όπου μαθητές και καθηγητές δοκίμασαν τοπικά πιάτα σε παραδοσιακό εστιατόριο της πόλης.

Οι συμμετέχοντες επέστρεψαν την επομένη στις χώρες τους γεμάτοι από γνώσεις, εμπειρίες και έτοιμοι να μεταφέρουν το μήνυμα της συνεργασίας και σε όσους θα συμμετάσχουν στην επόμενη συνάντηση βάση σύμβασης , στο Split της Κροατίας στις 4-8/2/2019.

