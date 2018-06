Εντυπωσίασαν τα αγωνιστικά ιστορικά αυτοκίνητα στη λίμνη Τριχωνίδα (ΦΩΤΟ + VIDEO)

Η Βρετανική «HERO» – Historic Endurance Rally Organization» διεξάγει στην Ελλάδα το Ράλλυ «28th CLASSIC MARATHON».

Η «ΗΕRΟ» είναι από τους σημαντικούς διοργανωτές στον χώρο του Ιστορικού Αυτοκινήτου στην Ευρώπη και στο πρόγραμμά της περιλαμβάνονται τα γνωστά Ράλλυ: «RAC 1000 MIle Trial», «RAC Rally of the Tests», «LeJog», «London to Lisbon», Alfa Romeo, κλπ.

Περίπου 70 από τα ιστορικότερα και ομορφότερα αυτοκίνητα του κόσμου όπως η JAGUAR XK120 OTS, TRIUMPH TR3A, PORSCHE 356, BMW, LANCIA AURELIA B20S, MG B, LOTUS ELAN, SUNBEAM TIGER, ξεκίνησαν την Κυριακή 10/6/18 στις 10:00 από τον χώρο εκκίνησης του Κλασσικού Μαραθωνίου στον Μαραθώνα και μετά από 2.700 περίπου χλμ. στην Κεντρική Ελλάδα και Πελοπόννησο θα τερματίσουν στην Βούλα το Σάββατο 16/6/18.

Την Τρίτη 12 Ιουνίου τα ιστορικά αυτοκίνητα διέσχισαν το Αμπελάκι Αμφιλοχίας και μέσω Αριάδας ακολούθησαν τη διαδρομή Βαρετάδα , ποδογορά, λίμνη Καστρακίου για να καταλήξουν στις 5 το απόγευμα στη Δογρή Τριχωνίδας προσφέροντας μοναδικό θέαμα στους κατοίκους των χωριών από όπου περνούσαν.

Οι συμμετέχοντες διαγωνίζονται σε πολλές δοκιμασίες ακριβείας (regularity) αλλά και σε μία ως δύο «υπερ-ειδικές» κάθε μέρα σε ειδικούς χώρους.\

e-maistros.gr