Ο Ξηρομερίτης που διεκδίκησε τη Δημαρχία Αθήνας

Στην σχετική ψηφοφορία που διεξήχθη στην δημοτική παράταξη «Δικαίωμα στην Πόλη-Γ. Καμίνης» ο Γιώργος Μπρούλιας εξελέγη με 18 ψήφους. Δεύτερος ήρθε ο Επαμεινώνδας Λαμπρακάκης με 7 ψήφους από τα Βλυζιανά Ξηρομέρου. Ο Γ. Μπρούλιας που εξελέγη μετά την παραίτηση Καμίνη, θα είναι ο μεταβατικός δήμαρχος της Αθήνας και την 1η Σεπτεμβρίου θα παραδώσει τον δήμο στον νικητή των δημοτικών εκλογών.

Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Δ. Αθηναίων (2018-2019). Κυριότερο έργο του ήταν η ευθύνη της έγκαιρης και αποτελεσματικής απομάκρυνσης και διάσωσης, με τη βοήθεια πολλών αιρετών και υπηρεσιακών του Δήμου, των 621 παιδιών των κατασκηνώσεων του Αγίου Ανδρέα κατά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018.

Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων την περίοδο Νοεμβρίου 2016 έως σήμερα. Οπως αναφέρει ο ίδιος «μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα που ανέλαβα τη Διεύθυνση Καθαριότητας ανανεώσαμε τον εξοπλισμό του Δήμου Αθηναίων με 41 νέα οχήματα, 4.500 κάδους και με υποστηρικτικό εξοπλισμό για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων. Θέσαμε σε εφαρμογή τη διαδικασία κομποστοποίησης απορριμμάτων για διαχωρισμό στην πηγή και τη συλλογή οργανικών απορριμμάτων από μεγάλους παραγωγούς. Ξεκινήσαμε σε συνεργασία με επιχειρήσεις την αποκομιδή με ραντεβού σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος και στοχεύουμε στην επέκταση του προγράμματος σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Θέσαμε σε εφαρμογή το πρόγραμμα « Έξυπνης Αποκομιδής» στο Εμπορικό Τρίγωνο της πόλης που στοχεύει στην ενημέρωση των κατοίκων και επαγγελματιών για τις ώρες αποκομιδής των απορριμμάτων μέσω μηνύματος που λαμβάνουν στο κινητό τους τηλέφωνο. Πετύχαμε την αδειοδότηση και λειτουργία του κινητού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ( έναν από τους ελάχιστους αδειοδοτημένους σταθμούς της Αττικής) συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους συλλογής και μεταφοράς στο ΧΥΤΑ και στην αύξηση των δρομολογίων αποκομιδής στην πόλη. Τέλος, υπήρξα αρωγός της προσπάθειας εξυγίανσης του Πεδίον του Άρεως».

Αντιδήμαρχος Οικονομικών την περίοδο Οκτωβρίου 2014- Νοεμβρίου 2016 κατά την οποία ο Δήμος Αθηναίων κατάφερε να βελτιώσει τους οικονομικούς δείκτες του Δήμου ξεπληρώνοντας δάνεια και υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές, προχωρώντας παράλληλα σε μείωση των δημοτικών τελών, που σε συγκεκριμένες περιπτώσεις άγγιξαν ακόμα και το 20%, δίνοντας μια ανάσα στους κατοίκους της πόλης σε καιρούς βαθύτατης οικονομικής κρίσης για τη χώρα. Για πρώτη φορά ορίστηκαν επαγγελματικοί συντελεστές ώστε να σχετίζεται η επαγγελματική δραστηριότητα με τη παραγωγή απορριμμάτων και την αντίστοιχη χρέωση δημοτικών τελών.

Πρόεδρος της Εταιρείας Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών την περίοδο Ιανουαρίου 2011- Οκτωβρίου 2014 κατά την οποία ιδρύθηκε ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης. Ο δήμος Αθηναίων έγινε ο πρώτος -και μοναδικός έως σήμερα- Δήμος που υλοποίησε αναπτυξιακό πρόγραμμα με την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων ύψους 120 εκ. ευρώ σε έργα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, βελτίωσης της ποιότητας ζωής, αναζωογόνησης του αστικού ιστού και διαχείρισης της κοινωνικής κρίσης. Παράλληλα, ήταν υπεύθυνος για την τουριστική προβολή της πόλης μέσω του Γραφείου Συνεδρίων & Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων που κατάφερε να αντιστρέψει την αρνητική προβολή που λάμβανε ο προορισμός λόγω της κρίσης και σήμερα η Αθήνα μας να φιλοξενεί περί τους 5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Τα έργα αυτά δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας, στήριξαν νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, υποβοήθησαν υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και ωφέλησαν εγγεγραμμένους ανέργους ευπαθών κοινωνικά ομάδων σε καιρό κρίσης.

Είναι εκλεγμένο μέλος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας παροχής υπηρεσιών συμβούλων επιχειρήσεων All About Business Ltd.

Ο Γιώργος Μπρούλιας γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κολωνό. Είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών συστημάτων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Από το 2007 είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Είναι παντρεμένος με την Αλεξία Παναγιωτοπούλου και έχουν ένα αγοράκι.

