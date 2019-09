Ελληνίς: Προβολή ταινίας «Κάποτε στο Χόλυγουντ» στη θέση του «Επίσημα Μυστικά»

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη ταινία

για τις 12-13-14-15 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΠΙΣΗΜΑ ΜΥΣΤΙΚΑ – OFFICIAL SECRETES

έφυγε και θα βγει στις αίθουσες τέλος Οκτωβρίου.

Στη θέση της θα προβληθεί η ταινία:

Κάποτε στο… Χόλιγουντ

Once Upon a Time… in Hollywood

Από την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019 η ταινία Κάποτε . . . . στο Χόλιγουντ στο Ελληνίς.

Στο Λος Άντζελες του 1969 ο τηλεοπτικός σταρ Ρικ Ντάλτον και ο κασκαντέρ του Κλιφ Μπουθ προσπαθούν να προσαρμοστούν στις αλλαγές της βιομηχανίας του θεάματος.

Σκηνοθεσία :Κουέντιν Ταραντίνο

με τους: Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μπραντ Πιτ, Μάργκο Ρόμπι, Εμίλ Χιρς

