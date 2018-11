Έκθεση Χρίστου Σιμάτου «Καπναποθήκες Παπαστράτου – πορεία στο φως και στον χρόνο» (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γεώργιος Παπαναστασίου θα εγκαινιάσει το Σάββατο 10 Νοεμβρίου, στις 8 το βράδυ, στη Δημοτική Πινακοθήκη Αγρινίου την έκθεση του Χρίστου Σιμάτου με τίτλο «Καπναποθήκες ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ – πορεία στο φως και στον χρόνο«.

Θα παρουσιαστεί, για πρώτη φορά, φωτογραφικό υλικό από τις παλιές καπναποθήκες Παπαστράτου, εμβληματικό τοπόσημο του Αγρινίου.

Την έκθεση θα συνοδεύει λεύκωμα με επιλογή έργων και με κείμενα του Δημάρχου Αγρινίου Γεώργιου Παπαναστασίου, του κ. Χρήστου Χαρπαντίδη, Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ και του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Δ.Π.Α. Χρήστου Γαρουφαλή.

Όπως σημειώνει ο Δήμαρχος Αγρινίουστο εισαγωγικό κείμενό του “…Μέσα από τις χαραμάδες του χρόνου αναδύονται ονειρικά τα αρώματα από σπάνια χαρμάνια και η αύρα μιας εποχής που έφυγε αλλά δεν ξεχάστηκε. Η ιστορία της οικογένειας Παπαστράτου είναι η ζωντανή κληρονομιά μας και τα έργα τους, ως ιερή παρακαταθήκη, μνημειακός θησαυρός”.

Ο κ. Χρήστος Χαρπαντίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ αναφέρει: “…Το Λεύκωμα «Καπναποθήκες Παπαστράτου – πορεία στο φως και στον χρόνο» με υλικό από τις παλιές καπναποθήκες Παπαστράτου αποτελεί άλλη μια απόδειξη του τρόπου με τον οποίο το Αγρίνιο τιμά και φωτίζει το κληροδότημα της φιλοσοφίας της οικογένειας Παπαστράτου στις επόμενες γενιές”.

Και τέλος, ο Χρήστος Γαρουφαλήςσχολιάζει μεταξύ άλλων, πως “… Οι άδειες καπναποθήκες Παπαστράτου με τον φακό του Χρίστου Σιμάτου αναδεικνύονται και γίνονται αφορμή για αφύπνιση της συλλογικής μας μνήμης.”

Η έκθεση παρουσιάζεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης που οργανώνει ο Δήμος Αγρινίου με αφορμή τη συμπλήρωση των 20 χρόνων από τον θάνατο του Τάσου Παπαστράτου, γιου του Ιωάννη Παπαστράτου εκ των ιδρυτών της φημισμένης καπνοβιομηχανίας και μεγάλων ευεργετών της πόλης του Αγρινίου.

Διάρκεια: έως 8 Φεβρουαρίου 2019.

Ώρες επισκέψεων: Τρίτη – Σάββατο 10:00 πμ – 13:30 μμ και 18:00 μμ – 20:30 μμ

Κυριακή: 11:00 πμ – 13:30 μμ, Δευτέρα & αργίες κλειστά

Για ομαδικές επισκέψεις κρίνεται απαραίτητη η έγκαιρη επικοινωνία.

Πληροφορίες:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Δημ. Βότση 2, Αγρίνιο),

τηλ. 26413 60316, e-mail: pinakothiki@agrinio.gr, www.dipinag.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Ο Χρίστος Σιμάτος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με υποτροφία του ΙΚΥ, με δασκάλους τον Γιάννη Ψυχοπαίδη, Μάριο Σπηλιόπουλο και Μανόλη Μπαμπούση (1997-2002). Παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής και φωτογραφίας στο UCM FacultadBellasArtes στη Μαδρίτη, με το πρόγραμμα Εrasmus (2000). Συνέχισε τις σπουδές του στο Μεταπτυχιακό της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (2005-2007) με καθηγητές τον Τάσο Χριστάκη και τον Μάριο Σπηλιόπουλο. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε επτά ατομικές εκθέσεις: 2018 «Καπναποθήκες Παπαστράτου-πορεία στο φως και στον χρόνο», Δημοτική Πινακοθήκη Αγρινίου | 2017 «Spring, Summer, Faii, Winter …andSpring» Αίθουσα Τέχνης Αθηνών | 2017 «Τοπία» Ίδρυμα Λουκά & Ευάγγελου Μπελώνια, Θήρα | 2015 «Βίνιανη» Δημοτική Πινακοθήκη Αγρινίου | 2014 «Σαντορίνη», Ίδρυμα Λουκά & Ευαγγέλου Μπελλώνια, Θήρα | 2012 «Συν-Χρονίες», Αίθουσα Τέχνης Αθηνών | 2009 «Οικείο Ανοίκειο», Αίθουσα Τέχνης Αθηνών).

Έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές: 2014Art Athina |2011Slow Down Rooms, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα |2010 Ιχνηλατώντας την Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντινούπολη, και Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων, Αθήνα | 2009 «Όψεις του λευκού», Ίδρυμα Λουκά και Ευάγγελου Μπελλώνια, Θήρα. Ειδικεύεται στη φωτογράφιση υψηλής και υπερυψηλής ανάλυσης, στην πολυφασματική φωτογράφιση-Multispectral, στην αρχαιολογική φωτογραφία καθώς και στη μακροφωτογραφία. Φωτογραφίζει έργα τέχνης, εικαστικές εγκαταστάσεις, αρχιτεκτονικούς χώρους και πορτρέτα. Από το 2013 συνεργάζεται με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών για τη φωτογράφιση επιγραφών των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων στην περιοχή της Μακεδονίας. Έχει φωτογραφίσει ευρήματα σε αρχαιολογικά μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Φωτογραφίες του έχουν δημοσιευθεί σε αρχαιολογικά βιβλία όπως:

Transformation Classical Sculpture in Colour, 2014 | Mycenaean Wall Painting in Context, New Discoveries Old Finds Reconsidered, 2015 | Επιγραφές Κάτω Μακεδονίας, Τεύχος Β’, 2015 | Memories in Stone, Figured Grave Reliefs From AegeanThrace, 2017 κ.α. Το 2010 ιδρύει το δημιουργικό γραφείο ps.design έχοντας την καλλιτεχνική επιμέλεια εντύπων, βιβλίων, καταλόγων Ελλήνων Εικαστικών και Επιστημονικών Εκδόσεων. Έχει συνεργαστεί με το Μουσείο Μπενάκη, τις εκδόσεις Μέλισσα, τις εκδόσεις Άγρα, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, το Μπελλώνειο Πολιτιστικό Κέντρο κ.α. στη δημιουργία βιβλίων, καταλόγων και εποπτικού υλικού για εκθέσεις και συνέδρια. Παράλληλα, εργάζεται στο χώρο της εκπαίδευσης, διδάσκοντας φωτογραφία στο πρόγραμμα επιμόρφωσης ενηλίκων στο Ελληνοαμερικάνικο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Είναι μέλος του Εικαστικού Επιμελητηρίου, του Εθνικού Κέντρου Φωτογραφίας και του Οργανισμού Πνευματικών Δικαιωμάτων. Έργα του βρίσκονται σε δημόσιες συλλογές (Δημοτική Πινακοθήκη Αγρινίου, Ίδρυμα Λουκά & Ευάγγελου Μπελλώνια, Μουσείο Μεγάρου Γκύζη) και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.