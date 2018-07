Έκθεση της Etel Adnan στο Ίδρυμα Μπότσαρη στη Ναύπακτο

Ο Δήμος Ναυπακτίας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υποδέχονται για δεύτερη συνεχή χρονιά την επιμελητική πρόταση της Magda Cirillo, heylepanto! vol.2, στο Ίδρυμα Μπότσαρη και σε διάφορους χώρους στη Ναύπακτο, από τις 16 Ιουλίου ως τις 7 Οκτωβρίου 2018.

Το heylepanto! vol.2 παρουσιάζει ως κεντρική εκδήλωση, την έκθεση της Etel Adnan στο Ίδρυμα Μπότσαρη, που θα ξεκινήσει στις 28 Ιουλίου και θα λήξει στις 7 Οκτωβρίου 2018, κατά τους εορτασμούς της Ναυμαχίας του Λέπαντο. Θα συνοδευτεί από τη δράση-δρώμενο Sol Invictus, παρουσιάσεις βιβλίων, βραδιές ποίησης & μουσικής, εργαστήρι για παιδιά, ξεναγήσεις, συζητήσεις. Πηγή έμπνευσης για τη φετινή σεζόν στάθηκαν δύο βιβλία της Etel Adnan: A propos de la fin de l’Empire Ottoman, μτφρ Patrice Cotensin για τις εκδόσεις Galerie Lelong, Παρίσι 2015 (Σχετικά με το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μτφρ Βασιλική Γκέτσιου για τις Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 2016) και The Arab Apocalypse, εκδόσεις The Post-Apollo Press, Σαουσαλίτο 1989 (1975) (η Αραβική Αποκάλυψη).

Πρόκειται για την πρώτη ατομική έκθεση της Adnan στην Ελλάδα, ζωντανό παράδειγμα της διαπολιτισμικότητας, που γαλουχήθηκε με τις ιστορίες των μεσογειακών πολιτισμών, περνώντας σε αυτές των ιθαγενών πληθυσμών της Αμερικής. H έκθεση θα φιλοξενήσει έργα που κατά τη μεταφορά τους στη Ναύπακτο, έπρεπε να χωρούν σε μια βαλίτσα. Η ιδέα της βαλίτσας, μέσα στην οποία η δημιουργός είχε χωρέσει κυρίως τη μνήμη της ξεριζωμένης οικογένειάς της από τη Σμύρνη, προήλθε από το βιβλίο της για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σε αυτό, η συγγραφέας Adnan κάνει μία αναδρομή στο παρελθόν της, εισάγοντας σκέψεις πάνω σε ιστορικά γεγονότα και οικογενειακές διηγήσεις, μπλέκοντας έτσι πολύ αριστοτεχνικά τη μεγάλη και τη μικρή ιστορία. Το τέλος μιας ζωής, μιας εποχής.

Και ενώ η επιλογή των έργων μας φέρνει πιο κοντά στην ιδιαιτερότητα της δημιουργού που ανατρέχει στο χαρτί με την επιθυμία να δημιουργήσει μια σύνθετη γραφή ως εικαστικός, αλλά και ως ποιήτρια, ένας από τους στόχους του heylepanto! είναι ν’αναζητήσει συνδέσμους ανάμεσα στο έργο της και το χώρο που θα το φιλοξενήσει. Ο τίτλος του βιβλίου λειτουργεί συνειρμικά με το χώρο του Ιδρύματος Μπότσαρη, ανατρέχοντας στο τέλος των Οθωμανών στην Ελλάδα, με την ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830 και ενδεχομένως ακόμα παλαιότερα με τη Ναυμαχία του Λέπαντο το 1571, που σήμανε και την πρώτη ευρωπαϊκή συμμαχία ενάντια σ’έναν κοινό εχθρό. Αν το Ίδρυμα Μπότσαρη σκιαγραφεί την ιστορία του διαπολιτισμικού διαλόγου μέσα από τον εκάστοτε οικοδεσπότη του, η Adnan απεικονίζει τη συμφυή πολυπολιτισμικότητα της μέσα από το πολύπλευρο έργο της.

Παράλληλα με την έκθεση της Adnan και με αφορμή το ποίημα της, The Arab Apocalypse, που γράφτηκε εν μέσω Λιβανικού εμφυλίου, ήρθε στο φως η δράση-δρώμενο Sol Invictus της δραματουργού Magda Cirillo, καθώς εισέρχεται με τη σειρά της στη δίνη του ήλιου και του πολέμου. Θα εκτυλιχθεί με νέες και νέους της περιοχής από 12 ως 18 ετών, για τρεις εβδομάδες με σπαστό πρόγραμμα ως τις 7 Οκτωβρίου.

Λίγα λόγια για την Etel Adnan

Η Etel Adnan γεννήθηκε στη Βηρυτό το 1925 από Ελληνίδα Σμυρνιά μητέρα και Σύρο πατέρα. Έπειτα από σπουδές στη φιλοσοφία στα Πανεπιστήμια της Σορβόννης, του Μπέρκλεϊ και του Χάρβαρντ, δίδαξε τη φιλοσοφία από το 1958 ως το 1972 στο Σαν Ραφαέλ στην Καλιφόρνια. Υιοθέτησε την αμερικανική γλώσσα και άρχισε να γράφει κυρίως ποίηση συμμετέχοντας ενεργά στο κίνημα των ποιητών ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ. Από το 1972 ως το 1977 εγκαταστάθηκε στη Βηρυτό και εργάστηκε ως πολιτιστική συντάκτρια. Αναγκάστηκε να επιστρέψει στο Σαουσαλίτο στην Καλιφόρνια λόγω του Λιβανικού εμφυλίου, όπου αφοσιώθηκε στα εικαστικά και τη γραφή. Μαζί με την ποίηση, τη λογοτεχνία και τα δοκίμια, συνέχισε να ζωγραφίζει, να σχεδιάζει, να βιντεοσκοπεί, αλλά και να υφαίνει ταπισερί. Έκτοτε ζει ανάμεσα στο Λίβανο, τις Η.Π.Α. και τη Γαλλία.

Συνεργάστηκε με διακεκριμένους δημιουργούς, ποιητές, συνθέτες, σκηνοθέτες, ενώ έργα της έχουν μελοποιηθεί, σκηνοθετηθεί και παρουσιαστεί σε διεθνή φεστιβάλ. Μία από τις κορυφαίες στιγμές στο χώρο του θεάματος ήταν η συγγραφή του λιμπρέτου της όπερας CIVIL warS το 1984, σε σκηνοθεσία Bob Wilson και μουσική Gavin Bryars. Είχε μεγάλη απήχηση στο ευρύτερο κοινό με τη συμμετοχή της στη Documenta 13, το 2012. Ακολούθησαν σημαντικές μονογραφικές εκθέσεις στα Whitney Museum και New Museum της Νέας Υόρκης, στο Mathaf της Ντόχας, στο Museum der Moderne του Σάλτζμπουργκ, στη White Cube Gallery του Χονγκ Κονγκ, στο IMMA του Δουβλίνου, στη Serpentine Gallery του Λονδίνου, στο Moderna Museet του Μάλμο, στη Fundación Banco Santander της Μαδρίτης, στο Institut du Monde Arabe του Παρισιού και στο Zentrum Paul Klee της Βέρνης. Στην Ελλάδα έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένη του Θεόδωρου Τερζόπουλου σε διεθνείς συναντήσεις θεάτρου (Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών και Σικυώνα). Ανάμεσα στις συνεργασίες της και δύο φιλμ: Etel Adnan: Εξόριστες Λέξεις της Βουβούλας Σκούρα (2008) & Ismyrne των Joana Hadjithomas/Khalil Joreige (2016). Θα παρουσιάσει την πρώτη της ατομική έκθεση στη Ναύπακτο, στο Ίδρυμα Μπότσαρη.

Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει: Moonshots. Beirouth 1966 – Five Senses for One Death, The Smith 1971 – Jébu: suivi de l’Express Beyrouth-Enfer, P.J. Oswald, 1973 – Sitt Marie-Rose, Editions des femmes, 1977 – From A to Z: Poetry, The Post-Apollo Press, 1982 – To Write in a Foreign Language in “Unheard Words”, Mineke Schipper-Allison & Busby, 1985 – The Indian Never Had A Horse & Other Poems, The Post-Apollo Press, 1985 – L’Artisanat créateur au Maroc, Dessain et Tolrat, 1985 – Journey to Mount Tamalpais, The Post-Apollo Press, 1986 – Ecriture passion με τους Rachid Koraïchi and Jamel-Eddine Bencheikh, Galerie M’hamed Issiakhem, 1988 – The Arab Apocalypse, The Post-Apollo Press, 1989 (1975) – The Spring Flowers Own and the Manifestations of the Voyage, The Post-Apollo Press, 1990 – Of Cities and Women, Letters to Fawwaz, The Post-Apollo Press, 1993 – Paris, When It’s Naked, The Post-Apollo Press, 1993 – There: In the Light and the Darkness of the Self and of the Other, The Post-Apollo Press, 1997 – Ce ciel qui n’est pas, L’Harmattan, 1998 – Le 27 Octobre 2003, Tawbad 2003 – In/somnia, The Post-Apollo Press, 2003 – Jennine, με τον Rachid Koraïchi, Al Manar 2005 – L’Incendie de la Bibliothèque de Baghdad, Al Manar 2005 – In the heart of the heart of another country, City Lights Books, 2005 – Une journée à New York, Tawbad 2006 – Transcendance, illustr. Tibari Kantour, Al Manar 2006 – Retour de Londres, Tawbad 2007 – Vendredi 25 Mars à 16 heures, Tawbad 2007 – Seasons, The Post-Apollo Press, 2008 – Master of the Eclipse, Interlink Books, 2009 – A deux heures de l’après-midi, Tawbad 2010 – “Une Révolution appelée Pina Bausch” in Pina Bausch Café Müller, L’Arche 2011 – On Love and the Cost We Are Not Willing to Pay Today, 100 Notes 100 Thoughts: Documenta 13 Series 006, 2011 – Le Cycle des Tilleuls, Al Manar 2012 – Sea and Fog, Nightboat Books, 2012 – Premonition, Kelsey Street Press, 2014 – A propos de la fin de l’Empire Ottoman, Galerie Lelong 2015 – Heiner Müller et Le Tintoret : la fin possible de l’effroi, L’Echoppe, 2015 – Orphée face au néant, L’Echoppe, 2016 – Sans oublier bien sûr, L’Echoppe 2016 – La vie est un tissage, Galerie Lelong, 2016 – Night, Nightboat Books, 2016 – Tolérance, Galerie Lelong 2018.

Εκδόσεις στα Ελληνικά: Χ Διεθνής συνάντηση αρχαίου ελληνικού δράματος, 2000: 2500 χρόνια αρχαίου ελληνικού δράματος, παράδοση και προοπτικές – ΧΙ Διεθνής συνάντηση αρχαίου ελληνικού δράματος, 2002: Θηβαϊκός κύκλος, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών – Περί πόλεων και γυναικών, μτφρ Βασίλης Τομανάς, Εκδόσεις Νησίδες 2000 – Το τίμημα που δεν είμαστε διατεθειμένοι να καταβάλουμε για τον έρωτα, μτφρ Σπύρος Γιανναράς, Εκδόσεις Άγρα 2016 – Γράφοντας σε μια ξένη γλώσσα, μτφρ Βασιλική Γκέτσιου, Εκδόσεις Άγρα 2016 – Σχετικά με το τέλος της οθωμανικής αυτοκρατορίας, μτφρ Βασιλική Γκέτσιου, Εκδόσεις Άγρα 2017.

Σημαντικές διακρίσεις (επιλογή): Βραβείο France-Pays Arabes για το Sitt Marie Rose, 1978 – ArabAmerican Book Award για το σύνολο του έργου της και PEN Oakland Award για το Master of the Eclipse, 2010 – California Book Award for Poetry για τη συλλογή Sea and Fog και Lambda Literary Award για το σύνολο του έργου της, 2013 – Ιππότης των Γραμμάτων και των Τεχνών της Γαλλικής Δημοκρατίας, 2014.

Εκθέσεις (επιλογἠ)

2018 MASS MoCA, North Adams, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ – Zentrum Paul Klee, Βέρνη, Ελβετία – Musée Yves Saint Laurent, Μαρακές, Μαρόκο – Fondation Vincent Van Gogh, Αρλ, Γαλλία – Château La Coste, Προβηγκία, Γαλλία – Fondation Jan Michalski, Μοντρισέ, Ελβετία – Galerie Lelong & Co, Παρίσι, Γαλλία

2017 Με τον Gerhard Richter, The Flag Art Foundation, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ – MUCEM, Μασσαλία, Γαλλία – Oakville Galleries in Gairloch Gardens, Καναδάς – Κεντρική βιβλιοθήκη του UNAM, Πόλη του Μεξικού, Μεξικό – Institut du Monde Arabe, Παρίσι, Γαλλία

2016 Galerie Lelong & Co, Παρίσι, Γαλλία – Moderna Museet, Μάλμο, Σουηδία – Serpentine Sackler Gallery, Λονδίνο, ΗΒ – Fundación Banco Santander, Μαδρίτη, Ισπανία – Sfeir-Semler Gallery, Αμβούργο, Γερμανία

Εκθέσεις (συνέχεια)

2015 Mana Contemporary, Jersey City, Νιου Τζέρσι, ΗΠΑ – 14η Μπιενάλε της Κωνσταντινούπολης, Τουρκία – Irish Museum of Modern Art, Δουβλίνο, Ιρλανδία – White Cube Gallery, Χονγκ Κονγκ, Κίνα – Biennale de Sharjah, Sharjah art Museum, ΗΑΕ – Galleria Continua, Beijing & Moulin Sainte-Marie, Γαλλία – Galerie Lelong, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ & Παρίσι, Γαλλία – Museum der Moderne, Σάλτζμπουργκ, Αυστρία – Haus Konstruktiv, Ζυρίχη, Ελβετία

2014 New Museum, New York, ΗΠΑ – Centre Européen d’actions artistiques contemporaines, Στρασβούργο, Γαλλία – MATHAF, Ντόχα, Κατάρ – Whitney Biennale, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

2013 Wattis Institute for Contemporary Arts, Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ – Sfeir-Semler Gallery, Βηρυτός, Λίβανος – Galleria Continua, Σαν Τζιμινιάνο, Ιταλία

2012 Documenta 13, Κάσελ, Γερμανία – Sfeir-Semler Gallery, Αμβούργο, Γερμανία

2010 Sfeir-Semler Gallery, Βηρυτός, Λίβανος

2009 – 2004 Bonnafont Gallery, Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ – Eileen Curtis Museum, Σαουσαλίτο, Καλιφόρνια, ΗΠΑ – Janine Rubeiz Gallery, Βηρυτός, Λίβανος – British Museum, Λονδίνο, ΗΒ – Janine Rubeiz Gallery, Βηρυτός, Λίβανος – Palazzo Reale, Νάπολη, Ιταλία

1998 – 1990 Darat al Funun, Αμάν, Ιορδανία – Chicago Cultural Center, Σικάγο, ΗΠΑ – National Museum for Women in the Arts, Ουάσινγκτον, ΗΠΑ – Gallery 50×70, Βηρυτός, Λίβανος – UNESCO, Παρίσι, Γαλλία – Institut du Monde Arabe, Παρίσι, Γαλλία – Kufa Gallery, Λονδίνο, ΗΒ

1988 – 1983 Fort Mason, Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ – Samy Kinge Gallery, Παρίσι, Γαλλία – Perception Gallery, Fort Mason, Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ – Alif Gallery, Ουάσινγκτον, ΗΠΑ

1978 – 1971 Galerie L’Atelier, Ραμπάτ, Μαρόκο – Dar el Fan, Βηρυτός, Λίβανος – Sight & Insight, the Cannery, Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ

1969 – 1963 Dominican College Gallery, Σαν Ραφαέλ, ΗΠΑ – Mount Angel College Gallery, Μάουντ Ειντζελ, Ορεγκον, ΗΠΑ – Karamanduca Gallery, Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ – Dominican College Gallery, Σαν Ραφαέλ, ΗΠΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ στο χώρο του Ιδρύματος Μπότσαρη και σε όλες τις εκδηλώσεις.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

28 Ιουλίου – 2 Σεπτεμβρίου: Τετάρτη – Κυριακή 11.00 – 13.00 & 19.00 – 21.00

6 – 30 Σεπτεμβρίου: Πέμπτη – Κυριακή 10.00 – 13.00

3 – 7 Οκτωβρίου: 11.00 – 13.00 & 18.00 – 20.00