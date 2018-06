Έκλεισε το Σκοπιανό – «Βόρεια Μακεδονία» το όνομα

Μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα και την ΠΓΔΜ είναι η σημερινή. Τσιπρας και Ζαεφ… έδωσαν τα χέρια τηλεφωνικά και συμφώνησαν για το Σκοπιανό. Η συμφωνία είναι γραμμένη και στα αγγλικά και στα σλαβικά και εστάλη στον ειδικό διαμεσολαβητή Μάθιου Νίμιτς και εγκρίθηκε. Το όνομα θα είναι Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και στα σλαβικά Severna Makedonija.

Η γλώσσα θα αποκαλείται μακεδονική, αλλά με την διευκρινηση ότι πρόκειται για σλαβική γλώσσα.

Οι πολίτες της θα αποκαλούνται Πολίτες της Δημοκρατίας της βόρειας Μακεδονίας. Δηλαδή η Εθνότητα θα είναι citizen of the republic of northern makedonija.

Θα απαλειφθούν από το Σύνταγμα τους αναφορές που έχουν να κάνουν με την προστασία μακεδονικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνταγματική αναθεώρηση για το erga omnes αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ θα υπάρξει επιτροπή που θα καθορίζει τις εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις δυο χώρες.

Στο Προεδρικό Μέγαρο ο Τσίπρας

Η νέα τηλεφωνική επικοινωνία του Αλέξη Τσίπρα με τον Ζόραν Ζάεφ πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (12.06.2018). Ο Αλέξης Τσίπρας έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, και αυτή την ώρα τον ενημερώνει αναλυτικά για τις εξελίξεις. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, κατά την άφιξή του στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρωθυπουργός ερωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν υπάρχει συμφωνία, με εκείνον να απαντά πως «δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε με τον κ. Ζάεφ».

Ο πρωθυπουργός αναμένεται στη συνέχεια να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς και αμέσως μετά να προβληθεί το διάγγελμά του. Στις 19.30 τα διαγγέλματα των Αλέξη Τσίπρα και Ζόραν Ζάεφ.