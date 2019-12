Εγκαινιάστηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη Αγρινίου η έκθεση «Φως εκ Φωτός» του Γιώργου Κόρδη (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Εγκαινιάστηκε απόψε στη Δημοτική Πινακοθήκη Αγρινίου, η έκθεση του αγιογράφου Γιώργου Κόρδη με τίτλο:«Φως εκ Φωτός».

Φορητές εικόνες στις οποίες αποτυπώνονται μορφές Αγιορειτών αγίων, γεγονότα της Θείας Οικονομίας, καμωμένες με αυγοτέμπερα πάνω σε μουσαμά, χειροποίητο χαρτί, αλλά και σε υπολογιστή-ταμπλέτα!

Ο Γιώργος Κόρδης αποδίδει πανίερα πρότυπα στη σύγχρονη εποχή, μένοντας πιστός στις αξίες της βυζαντινή ζωγραφικής. Ένα εικαστικό ιδίωμα που τον έχει καθιερώσει εντός αλλά και εκτός Ελλάδος.

Ιδιαιτερότητα αποτελεί μια εικονογραφική ενότητα έργων δουλεμένη στο τάμπλετ, για τον χαρακτήρα και τη σημασία των οποίων ο ιστορικός τέχνης κ. Γιώργος Μυλωνάς επισημαίνει: «Στα πρόσφατα χρόνια, ο Γ. Κόρδης ανοίγεται σε έναν κριτικό διάλογο με τη Δύση. Τολμηρός αλλά και μπροστάρης δείχνεται και στα ζωγραφικά του μέσα. Δοκιμάζοντας τα τελευταία χρόνια το τάμπλετ, παράγει ματιέρες, που δύσκολα βγαίνουν με συμβατικό τρόπο. Δεν τον απασχολεί η ευκολία, ούτε και η τεχνητή αρτιότητα του ψηφιακού μέσου. Εκείνο που αποζητά και βλέπει ως δυνατότητα, είναι το πώς της εικαστικής αντιμετώπισης μιας νέας φόρμας, πώς δηλαδή επιτυγχάνεται μέσα από το χρώμα και τη σύνθεση μια νέα απόδοση των αγίων προσώπων και γεγονότων».

Διάρκεια έκθεσης: 9/12/2019 – 31/01/2020

Ώρες επισκέψεων: Τρίτη – Σάββατο 10.00 – 13.30 & 18.00 – 20.30

Κυριακή 10.30 – 13.30, Δευτέρα & αργίες κλειστά

Για ομαδικές επισκέψεις κρίνεται απαραίτητη η έγκαιρη επικοινωνία.

Πληροφορίες:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Δημ. Βότση 2, Αγρίνιο,

τηλ. 26413 060419, e-mail: pinakothiki@agrinio.gr, www.dipinag.gr

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος αναφέρει χαρακτηριστικά για τον καλλιτέχνη: «Ο Κόρδης είναι γνησίως παραδοσιακός επειδή δεν είναι συντηρητικός, επειδή δεν εστράφη προς το παρελθόν εν αναμονή μαγικών λύσεων, ούτε εκτιμά το παλαιόν απλώς και μόνον επειδή είναι παλαιόν. Εύρε το αληθές, αξιολογικώς, εντός του παλαιού, χρονικώς. Και κατάφερε να εγγίση τας χορδάς της ψυχής των συγχρόνων του, των συγχρόνων μας, να πείση δια τους ανεκτιμήτους πνευματικούς θησαυρούς της Ορθοδόξου Παραδόσεώς μας, εις μιαν εποχήν, η οποία δυστυχώς, ταυτίζει την παράδοσιν με άγονονσυντηρητισμόν».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Ο Γιώργος Κόρδης γεννήθηκε στη Μακρυρράχη Φθιώτιδας, το 1956. Σπούδασε Θεολογία στο Ε.Κ.Π.Α. και αγιογραφία στον π. Συμεών Συμεού. Μετεκπαιδεύτηκε στη Θεολογία και στην αισθητική της Βυζαντινής τέχνης στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στη Βοστώνη. Στηνίδιαπόλησπούδασεζωγραφικήστο “School of the Museum of Fine Arts”. Στην Αθήνα, συνέχισε τις σπουδές στη χαρακτική με δάσκαλο τον Φώτη Μαστιχιάδη. Από το 2003 διδάσκει εικονογραφία στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής στο “InstituteofSacredMusic” («Ιερομουσικό Ινστιτούτο») του Πανεπιστημίου Γέιλ και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Σήμερα, ως επισκέπτης καθηγητής, διδάσκει συστηματικά στο Πανεπιστήμιο NotreDame των Η.Π.Α. και στο Κέντρο Τεχνών «Μετς» στην Αθήνα.Έργα του κοσμούν μεγάλους ναούς, σπουδαία μουσεία, καθώς και πάμπολλες ιδιωτικές συλλογές εντός και εκτός Ελλάδας.

