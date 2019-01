Εγκαίνια σήμερα για το Film Office της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Εγκαινιάζεται σήμερα στις 12 το μεσημέρι το Film Office της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Σκοπός του είναι να αποτελέσει κόμβο διαχείρισης των αιτημάτων κινηματογράφησης και φωτογράφισης, καθώς επίσης και διασύνδεσης των επαγγελματιών και φορέων που σχετίζονται με την εκτέλεση μιας οπτικοακουστικής παραγωγής.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αξιοποιεί πρόσθετες ευκαιρίες για να προσελκύσει τους σημαντικότερους διεθνείς φορείς που επενδύουν στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο CIAK (Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema), το περιεχόμενο του οποίου θα παρουσιαστεί στην ενημερωτική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από τις 9.30 το πρωί στην αίθουσα του περιφερειακού συμβουλίου (ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 32 και Αμερικής) στην Πάτρα.

Για τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, την οποία θα συντονίσει ο αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Καρπέτας, ενώ θα συμμετέχουν ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) Πάνος Κουάνης, η διευθύντρια «Hellenic Film Commission» του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Βένια Βέργου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Εργων (ΣΑΠΟΕ) Πάνος Παπαχατζής, ο καλλιτεχνικός διευθυντής Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους Δημήτρης Σπύρου, όπως επίσης οι συντελεστές της ταινίας «Echoes of the Past» και συγκεκριμένα οι Δημήτριος Κατσαντώνης σεναριογράφος και παραγωγός, Νικόλας Δημητρόπουλος, σκηνοθέτης της ταινίας και ο Στέλιος Κοτιώνης παραγωγός CEO of Foss Productions.

