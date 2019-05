Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της Attica Bank Γιώργος Μιχελής

Σε ηλικία 69 ετών έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο – Την Τετάρτη η κηδεία του

Σε ηλικία 69 ετών έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι του Σαββάτου ο πρόεδρος της Attica Bank, Γιώργος Μιχελής, μετά από ολιγόμηνη μάχη με τον καρκίνο.Ο κ. Μιχελης είχε αναλάβει πρόεδρος της Attica Bank στις 29 Μαρτίου 2019, ενώ πέρυσι τον Ιουνίο είχε αποχωρήσει από τη θέση του προέδρου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.Το όνομά του συνδέθηκε με νευραλγικές θέσεις του τραπεζικού κλάδου τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας και τα Βαλκάνια, ενώ το 2011 εξελέγη Δήμαρχος Σκοπέλου, με τη θητεία του να λήγει το 2014.Η κηδεία του Γ. Μιχελή θα γίνει την Τετάρτη 29 Μαΐου.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μιχελής

Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες λαμβάνοντας Bachelor of Arts από το University of Massachusetts, Master’s Degree από το Boston College και διδακτορικό τίτλο από το Northeastern University. Στη συνέχεια δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Regis.

Το 1984, μετά από 16 χρόνια απουσίας από την Ελλάδα, αποφασίζει να επιστρέψει και ξεκίνησε στην Εμπορική Τράπεζα, στη Διεύθυνση Οικονομικών μελετών από το 1984-1989. Το 1989 έγινε και Γενικός Διευθυντής της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας, παραμένοντας στη θέση για 16 μήνες.

Ακολούθησε η Εγνατία Τράπεζα, όπου υπήρξε Εκτελεστικός -Αντιπρόεδρος από το 1990-1995. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για ένα χρόνο, 1995-1996. Το 1996, επιστρέφει στην Εμπορική Τράπεζα και μέχρι το 2004 είναι Γενικός Διευθυντής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Το 2004-2007 είναι διευθύνων σύμβουλος για τη Bank Post, θυγατρική της Eurobank στη Σερβία. Από τότε μέχρι σήμερα είναι μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου στη First Business Bank.

Το 2011 εξελέγει Δήμαρχος Σκοπέλου και ολοκλήρωσε τη θητεία του την 1η Σεπτεμβρίου του 2014. Το 2015 ανέλαβε πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ όπου και παρέμεινε έως τον Ιούνιο του 2018.

Στις 29 Μαρτίου 2019 επελέγη ως πρόεδρος της Attica Bank όπου και παρέμεινε μέχρι το τέλος.