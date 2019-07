Έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας τραγουδιστής Κώστας Κορδαλής (ΦΩΤΟ + VIDEO)

Έφυγε από τη ζωή στα 75 του στη Μαγιόρκα ο πιο διάσημος Έλληνας τραγουδιστής της Γερμανίας (συγκρίνεται σε δημοτικότητα με τη Βίκυ Λέανδρος) και ένας από τους αθόρυβους πρεσβευτές της χώρας μας στην Ευρώπη του ’70. Ο Κώστας Κορδαλής (Κώστας Κορντάλης ή Κωνσταντίνος Κοριώτης) δεν είναι γνωστός στο ευρύ κοινό της χώρας μας, αλλά για πάνω από 49 χρόνια βρισκόταν στην πρώτη θέση του γερμανικού πενταγράμμου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, νοσηλευόταν εδώ και ημέρες έπειτα από σοβαρό λιποθυμικό επεισόδιο. «Είμαστε βαθιά στεναχωρημένοι για τον χαμό του» δήλωσε ο 51χρονος γιος του, Λουκάς Κορδάλης (Lucas Cordalis), στην εφημερίδα «Express» της Κολωνίας. Τραγούδια του, όπως το «Αννίτα» ή ο «Ίκαρος», έχουν γίνει θρύλος και τραγουδιούνται μέχρι και σήμερα.

Όμως είχε και ένα ακόμη ταλέντο: το σκι, καθώς στέφθηκε δύο φορές πρωταθλητής Ελλάδας. Το 1985 συμμετείχε στο πρωτάθλημα Nordic Ski Championships στο Ζέφελντ του Τιρόλου εκπροσωπώντας την Ελλάδα.

Κώστας Κορντάλης

Γεννήθηκε το 1944 στην Ελάτεια της Φθιώτιδας και το σήμα κατατεθέν του στην αρχή της καριέρας του ήταν τα μαύρα σγουρά μαλλιά του. Άρχισε να παίζει κιθάρα σε ηλικία 7 ετών. Μετά το γυμνάσιο παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας και γερμανικής φιλολογίας στο πανεπιστήμιο. Στα 16 εγκαταστάθηκε στη Φρανκφούρτη και κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο το 1965 – μια γερμανική εκδοχή του «Crying in the Chapel» (του Elvis Presley), με τίτλο «You have tears in your eyes».

Το ’70 ήρθαν τα «Carolina» (1973), «Anna Lena» (1974) και «Anita» (1976). Έλαβε μέρος σε πολλά τηλεοπτικά σόου και το 2004 κέρδισε το ριάλιτι του RTL «Jungle Camp». Έκτοτε αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα με την υγεία του. Είχε τρία παιδιά με τη σύζυγό του Ίνγκριντ και ζούσε στη Μαγιόρκα.

ethnos.gr

Τα εκλογικά τμήματα Καλυβίων Αγρινίου