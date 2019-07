ΕΑΠ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για έξι σύντομα προγράμματα σπουδών

1) για το Β κύκλο Σπουδών, για τα εξής Σύντομα Προγράμματα:

— Βιομιμητική Τεχνολογία (ΒΙΤ)

— Χωρικός Σχεδιασμός: Σύγχρονες Τάσεις και Ζητήματα Αιχμής (ΧΩΣΧ)

— Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού (ΑΨΛ)

Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων και εφαρμογές μικροελεγκτών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) (Embedded system design and microcontroller applications for the Internet of Things) (ΣΕΣ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως 20/09/2019 αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο εξής link: https://apps.eap.gr/sps_2019/web/index.php

2) Και για το Γ κύκλο Σπουδών, για τα εξής Σύντομα Προγράμματα:

— Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας (ΕΓΑ)

— Εισαγωγή στη Διαχείριση Αποβλήτων (ΕΔΑ)

— Φυσικά Καταστροφικά Φαινόμενα Υπό το Πρίσμα της Κλιματικής Αλλαγής (NHzCC)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως 20/09/2019 αποκλειστικά ηλεκτρονικάστο εξής link: https://apps.eap.gr/sps_2019_3rd/web/index.php

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sps-sthet@eap.gr (αρμόδια: κ. Τερέζη) ή να καλείτε στο 2610367542.

aftodioikisi.gr

Το άλλο με την αντιπλημμυρική προστασία το ξέρεις;