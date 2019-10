Δυτική Ελλάδα: Στην Πάτρα 23 – 24 Οκτωβρίου η 3η Συνάντηση εργασίας Εταιρών και Δυνητικών Δικαιούχων του ευρωπαϊκού έργου HarmoNIA

Στην Πάτρα θα διεξαχθεί η 3Η Συνάντηση εργασίας Εταίρων και Δυνητικών Δικαιούχων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου HarmoNIA (Harmonization and Networking for contaminant assessment in the Ionian and Adriatic Seas / Εναρμόνιση & δικτύωση για την αξιολόγηση της ρύπανσης στο Ιόνιο & την Αδριατική Θάλασσα), υπό τη διοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αποτελεί εταίρο του προγράμματος HarmoNIA

Η δράση έχει προγραμματιστεί για το διήμερο 23 – 24 Οκτωβρίου 2019. Ειδικότερα την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου θα γίνει συνάντηση εργασίας των εταίρων για την εξέλιξη του προγράμματος και την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου θα ακολουθήσει η συνάντηση εργασίας των δυνητικών δικαιούχων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων & Χωροταξίας Δυτικής Ελλάδας, Λάμπρος Δημητρογιάννης, επεσήμανε τα κυριότερα αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν από το ευρωπαϊκό έργο.

Η δημιουργία ενός δια-λειτουργικού συστήματος ανεύρεσης και πρόσβασης δεδομένων για την περιοχή Αδριατικής-Ιονίου,

Η εναρμονισμένη συλλογή δεδομένων με εστίαση στις θαλάσσιες πλατφόρμες εξόρυξης υδρογονανθράκων,

Η δημιουργία ειδικής υπηρεσίας θέασης και ο καθορισμός κοινών διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης της ρύπανσης

Τέλος, το έργο θα παράσχει βασικά εργαλεία για την αξιολόγηση του κινδύνου ρύπανσης στις ευαίσθητες παράκτιες ζώνες και τα οποία θα δοκιμασθούν σε συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων επιλεγμένων περιοχών της Αδριατικής και Ιονίου (μοντέλο διασποράς ρύπων).

Από τα αποτελέσματα του έργου θα επωφεληθούν οι Φορείς που συμμετέχουν στην Οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική και την εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με την αξιολόγηση, διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και ερευνητικά ιδρύματα που εμπλέκονται στο σχεδιασμό θαλάσσιων και παράκτιων υποδομών.

Στη 3η Συνάντηση εργασίας Εταιρών και Δυνητικών Δικαιούχων θα μετέχουν: Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΕΛΠΕ), Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environment Programme/ UNEP/MAP), Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Εκπρόσωποι Τεχνικών Επιμελητηρίων και Δημόσιων Υπηρεσιών εμπλεκομένων με το περιβάλλον.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HarmoNIA

Το «HarmoNIA» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG ADRION του οποίου επικεφαλής είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας και Πειραματικής Γεωφυσικής (OGS) Ιταλίας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία, Μαυροβούνιο και η Αλβανία

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «HarmoNIA» βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και Δεδομένων (European Marine Observation and Data Network – EMODnet). Αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου, η οποία σκοπεύει να αντιμετωπίσει την ανομοιογένεια των μεθοδολογικών προσεγγίσεων και των πρακτικών που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και να ξεπεράσει τη διαθεσιμότητα ανομοιογενών επιστημονικών δεδομένων, ενισχύοντας έτσι το υπάρχον διεθνές επιστημονικό δίκτυο στην περιοχή της Αδριατικής και Ιονίου. Τα αποτελέσματα του έργου θα βελτιώσουν τη συνοχή, μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο εφαρμογής της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ρύπων στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Η σύμπραξη χωρών, που βρέχονται από τις θάλασσες της Αδριατικής και του Ιονίου, με εμπειρία στην συλλογή και τη διαχείριση των θαλάσσιων δεδομένων, εγγυάται τη διακρατική προσέγγιση ώστε να ξεπεραστεί η σημερινή έλλειψη εναρμονισμένης επιστημονικής μεθοδολογίας και κοινών πρακτικών μεταξύ των χωρών αυτών.