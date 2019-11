Δυτική Ελλάδα: Στη λίστα των επιστημόνων με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως 14 Έλληνες – Ανάμεσά τους και ένας από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Δεκατέσσερις Έλληνες πανεπιστημιακοί περιλαμβάνονται στη λίστα των 6.200 επιστημόνων με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως, που προκύπτει από την απήχηση του έργου τους για την τελευταία 11ετία. Ο σχετικός κατάλογος με τίτλο «The Highly Cited Researchers» συντάσσεται από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Thomson Reuters στο πλαίσιο του project Clarivate Analytics και στηρίζεται στα δεδομένα της ερευνητικής βάσης δεδομένων Web of Science. Από αυτούς οι 3.700 κατατάσσονται σε 21 συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία και τομείς και οι 2.500 στην κατηγορία των διεπιστημονικών πεδίων και τομέων. Ανάμεσά τους και ο Κωνσταντίνος Φαρσαλίνος, King Abdulaziz University & Πανεπιστήμιο Πατρών, Cross-Field

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση και την επιλογή των ερευνητών με υψηλή διάκριση προέρχονται από τους δείκτες βασικών επιστημών (ESI), 2008-2018, οι οποίοι προκύπτουν από περίπου 150.000 άρθρα και ερευνητικές εργασίες υψηλής απήχησης και επίδρασης. Κάθε μία από αυτές τις ερευνητικές εργασίες κατατάσσεται στο κορυφαίο 1% των άρθρων με τον μεγαλύτερο αριθμό ετεροαναφορών για κάθε συγκεκριμένο έτος. Ένα δεύτερο κριτήριο επιλογής ενός ερευνητή στον εν λόγω πίνακα είναι το κατά πόσο το σύνολο των ετεροαναφορών του σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, τον κατατάσσει στο 1% των ερευνητών με το μεγαλύτερο αριθμό ετεροαναφορών στο συγκεκριμένο πεδίο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, από τα περίπου 9.000.000 ερευνητών, που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, συντάσσεται ο πίνακας με τους καλύτερους 6.200 ερευνητές, το έργο των οποίων είναι σημαντικό, σύμφωνα με συγκεκριμένους δείκτες, κι αποτελεί συγχρόνως πηγή για τις εργασίες άλλων ερευνητών.

Οι πανεπιστημιακοί των ελληνικών Πανεπιστημίων που διακρίθηκαν είναι (αλφαβητικά) οι:

Νίκος Απέργης, King Abdulaziz University & Πανεπιστήμιο Πειραιά, Economics & Business

Χάρης Γαλανάκης, King Saud University & Εργαστήρια Γαλανάκης, Agricultural Sciences

Ευάγγελος Γιακουμής , Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Engineering

Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Clinical Medicine

Γιώργος Καραγιαννίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Computer Science

Δημήτριος Ρακόπουλος, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Engineering

Κωνσταντίνος Ρακόπουλος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, engineering

Γεωργία Σαλάντη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & University of Bern, Cross-Field

Ματθαίος Σανταμούρης, University of New South Wales Sydney & Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εngineering

Ματθαίος Φαλάγγας, Tufts University & Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Cross-Field

Κωνσταντίνος Φαρσαλίνος, King Abdulaziz University & Πανεπιστήμιο Πατρών, Cross-Field

Γεράσιμος Φιλιππάτος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Πανεπιστήμιο Κύπρου, Clinical Medicine

Νίκος Χατζηαργυρίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο & Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Engineering

Άρτεμις Χατζηγεωργίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Biology & Biochemistry.

Όπως προκύπτει, τέσσερις από αυτούς εργάζονται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τρεις στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), ενώ από μία συμμετοχή καταγράφουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με το ΕΚΠΑ, «η διάκριση αυτή αντανακλά και στα Ιδρύματα των διακριθέντων πανεπιστημιακών. Παράλληλα αναδεικνύεται για μια ακόμη φορά το υψηλό επίπεδο του έμψυχου δυναμικών των Πανεπιστημίων μας».

tempo24.gr