Δυτική Ελλάδα – ΣΟΚ στην Πάτρα – «Έσβησε» στα 40 της χρόνια η Ψυχολόγος Ελένη Αθανασοπούλου

Σοκ στην Πάτρα, από τον χαμό ενός ακόμη νέου ανθρώπου.

Η ψυχολόγος Ελένη Αθανασοπούλου, «έφυγε» από τη ζωή, μόλις στα 40 της χρόνια. Το χαμόγελό της «έσβησε» για πάντα, σκορπώντας θλίψη στην οικογένεια, φίλους, συγγενείς και συνεργάτες.

Η εκλιπούσα, προσέφερε επίσης τις υπηρεσίες το Κλειστό Κατάστημα Φυλακών Πάτρας, ενώ ήταν και μέλος της Θεατρικής Ομάδας του «Αγ. Στεφάνου» αλλά και μέλος του Κοινωνικού Κέντρου της Πάτρας.

Όλοι κάνουν λόγο για έναν εξαιρετικό άνθρωπο, έντιμο, γεμάτο καλοσύνη.

Η οικογένειά της ανακοίνωσε το θλιβερό γεγονός και ευχαρίστησε όλους όσοι τους στήριξαν κατά τη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας της αγαπημένης τους Ελένης…

«Αγαπητοί φίλοι/ες, Η αγαπημένη μας Ελένη, ύστερα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο, σήμερα τα ξημερώματα έφυγε από κοντά μας.

Σας ευχαριστούμε πολύ όλους σας για την αγάπη, τη δύναμη και τη σκέψη για την Ελένη! Η οικογένεια και οι φίλοι της Ελένης»

Dears friends,

After a long battle with cancer, our dear Eleni today passed away.

We thank all of you, for all your love and your thoughts for Eleni!

Her family and her friends