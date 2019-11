Δυτική Ελλάδα: Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών σε συνεργασία με το CERN

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ως Εθνικό BIC πραγματοποιεί σε συνεργασία με το Knowledge Transfer Group του CERN, ενημερωτική εκδήλωση, την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΠ (1ος όροφος).

To CERN είναι το μεγαλύτερο κέντρο πυρηνικών ερευνών και ειδικότερα επί της Σωματιδιακής Φυσικής.

Φυσικοί και Μηχανικοί διερευνούν την θεμελιώδη δομή του σύμπαντος. Στην προσπάθεια αυτή, μαζί με νέες ιδέες για τα μυστήρια του κόσμο μας, έχει αναπτυχθεί ένας μεγάλος αριθμός τεχνολογιών και λύσεων, οι οποίες αποτελούν το βασικό πυλώνα για τη δημιουργία νέων προϊόντων. Για παράδειγμα, στη δεκαετία του 1970, οι επιστήμονες του CERN μετέφεραν την τεχνογνωσία τους για την κατασκευή ενός σαρωτή PET του Νοσοκομείου της Γενεύης. Σήμερα, είναι εμπορικά διαθέσιμοι και πολλοί από αυτούς βασίζονται στην τεχνολογία ανιχνευτών κρυστάλλων και ανιχνευτών ακτινοβολίας οι οποίες αναπτύχθηκαν για πειράματα του CERN.

Αξίζει να τονιστεί, ότι ο παγκόσμιος ιστός εφευρέθηκε στο CERN το 1989 για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των φυσικών.

Κατόπιν τούτου, το CERN έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο από 8 Business Incubation Centers (BICs) σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να βοηθήσει και να χρηματοδοτήσει επιχειρηματίες και μικρές επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν τις τεχνολογίες του CERN στην αγορά.

To Επιστημονικό Πάρκο Πατρών τον Απρίλη του 2019 επιλέχτηκε ως το Εθνικό Business Incubation Center του CERN.

Η αποστολή ενός BIC είναι να ενθαρρύνει τη μεταφορά και την εμπορευματοποίηση των τεχνολογιών του CERN προς τις Ελληνικές Startups. Επίσης, να αναζητά και να χρηματοδοτεί, στην χώρα του, startups οι οποίες αναπτύσσουν υψηλή τεχνολογία που θα μπορούσε να ενσωματωθεί στις ερευνητικές υποδομές του CERN.

Επιπλέον, κάθε BIC έχει ως αποστολή να βοηθήσει τις Startups, που είναι επιλέξιμες από τo CERN, να ωριμάσουν τα προϊόντα τους έτσι ώστε να γίνουν ανταγωνιστικά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η εκδήλωση αποτελείται από τρία μέρη:

– CERN Knowledge Transfer Group – BIC: To πρώτο μέρος της εκδήλωσης εστιάζει σε Startups και Entrepreneurs στο οποίο θα παρουσιαστεί ο βασικός ρόλος του CERN στην έρευνα και τεχνολογία, η μεταφορά τεχνογνωσίας του CERN στις startups και το ελληνικό BIC του CERN.

– CERN Procurement Department: Το δεύτερο μέρος εστιάζει σε ΜΜΕ επιχειρήσεις όπου θα παρουσιαστούν το τμήμα προμηθειών του CERN, o τρόπος προμήθειας στο CERN & καλές πρακτικές σε θέματα συνεργασίας με το CERN.

– B2B Συναντήσεις: Στο τελευταίο μέρος της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν B2B Meetings με εκπροσώπους του CERN από το τμήμα προμηθειών ή/και από το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσία του CERN.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους δωρεάν, συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής μέχρι τις 17/11 πατώντας εδώ.

Πληροφορίες: Επιστημονικό Πάρκο Πατρών – Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Κώστας Μπάστας, 2610911553, bastas@psp.org.gr – Μαρία Κωνσταντίνου, 2610911557, konstantinou@psp.org.gr

Τι προσφέρει το πρόγραμμα μέσω της συμμετοχή σας:

Το Ελληνικό Business Incubation Centre (BIC) του CERN είναι ένα πρόγραμμα θερμοκοιτίδας που σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει υψηλής Τεχνολογίας Entrepreneurs, Startups και Ερευνητές στην επιχειρηματική τους προσπάθεια, προσφέροντάς τους υπηρεσίες και τεχνολογίες του CERN για να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα.

Όλοι οι υποψήφιοι για το Ελληνικό BIC του CERN θα λάβουν τεχνολογικές και επιχειρηματικές συμβουλές από εμπειρογνώμονες του CERN ή/και του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών. Οι νικητές του προγράμματος θα λάβουν από το Ελληνικό BIC:

• €30.000 χρηματοδότηση για την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, σχεδιασμού, προτυποποίησης, μελέτες αγοράς, υποδομές κλπ.

• €10.000 χρηματοδότηση για επιχειρηματική/τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες θερμοκοιτίδας στους Entrepreneur,Startups και Ερευνητές

• Πρόσβαση σε πιθανές χρηματοδοτικές πηγές μέσω των διασυνδέσεων του ΕΠΠ με venture capitalists, BIC Network και άλλες χρηματοδοτικούς φορείς

Επιπλέον οι νικητές θα επωφεληθούν μέσω του CERN λαμβάνοντας:

• Τεχνικές συμβουλές και υπηρεσίες

• Τεχνικές επισκέψεις στο CERN συνολικής διάρκειας 40 ωρών

• Παροχή προνομιακής αδειοδότησης της πνευματικής ιδιοκτησίας (IP) του CERN

Tα πεδία εφαρμογής των τεχνολογιών του CERN: