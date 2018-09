Με δυο ταινίες συνεχίζονται οι προβολές στο «ΕΛΛΗΝΙΣ»

Συνεχίζονται οι προβολές στο «ΕΛΛΗΝΙΣ» με ακόμη δύο ταινίες : Κυνηγός- The predator και

Το Σπίτι με το Ρολόι στον Τοίχο – The House with a Clock in Its Walls.

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος ΄΄ΕΛΛΗΝΙΣ ΄΄ συνεχίζοντας τις θερινές προβολές του την Τρίτη 25 και την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 θα προβάλει την ταινία Κυνηγός, The predator και την Πέμπτη 27, Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018 την ταινία Το Σπίτι με το Ρολόι στον Τοίχο – The House with a Clock in Its Walls

Κυνηγός, The predator.

Από τα πιο μακρινά σημεία του διαστήματος στους μικρούς δρόμους των προαστίων, το κυνήγι επιστρέφει στο σπίτι του μέσα από την εκρηκτική επαναφορά της κινηματογραφικής σειράς «Κυνηγός» του Σέιν Μπλακ.

Σκηνοθεσία: Σέιν Μπλακ

Ηθοποιοί: Μπόιντ Χόλµπρουκ, Τρεβάντε Ρόουντς, Τζέικομπ Τρέμπλεϊ, Κίγκαν-Μάικλ Κι, Ολίβια Μουν, Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, Άλφι Άλεν, Τόμας Τζέιν, Αουγκούστο Αγκιλέρα, Τζέικ Μπάσεϊ, Ιβόν Στραχόβσκι

Το Σπίτι με το Ρολόι στον Τοίχο

The House with a Clock in Its Walls.

Μετά το θάνατο της μητέρας του, ο ορφανός Λιούις μετακομίζει στην παράξενη έπαυλη του θείου του Τζόναθαν, η οποία είναι γεμάτη ρολόγια αλλά και θανάσιμα μυστικά.

Σκηνοθεσία : Ελάι Ροθ

με τους: Τζακ Μπλακ, Κέιτ Μπλάνσετ, Όουεν Βακάρο.

ΏΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ : 9,30 μ.μ.

