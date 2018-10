Δύο νέες ταινίες στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις»

Ο Δημοτικός κινηματογράφος «ΑΝΕΣΙΣ» από την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 θα προβάλει τις ταινίες :

Η Νύχτα με τις Μάσκες – Halloween

Ο Μάικλ Μάγιερς επιστρέφει… 40 χρόνια μετά την πρώτη σφαγή θα αποκαλυφθεί!Η Λόρι Στροντ έρχεται στην τελική αναμέτρηση με τον Μάικλ Μάγιερς, την δολοφονική φιγούρα με την μάσκα που την στοιχειώνει, από τότε που γλίτωσε παρά τρίχα από τον θάνατο τέσσερις δεκαετίες πριν, τη νύχτα του Halloween.

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν Ηθοποιοί: Τζούντι Γκριρ, Τζέιμι Λι Κέρτις, Βιρτζίνια Γκάρντνερ, Νικ Καστλ, Γουίλ Πάτον, Τόμπι Χους, Μάιλς Ρόμπινς, Τζέφερσον Χολ, Τζέιμς Τζουντ Κόρτνεϊ, Ρίαν Ρις

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

ΏΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ : 9.30 μ.μ καθημερινά.

Ο Καρυοθραύστης και τα τέσσερα Βασίλεια – The Nutcracker and the Four Realms

Όταν η Κλάρα (Mackenzie Foy) βρίσκεται σ’ ένα παράξενο και μυστήριο παράλληλο κόσμο, επικεφαλής του οποίου είναι η απαστράπτουσα βασίλισσα της Χώρας των Ζαχαρωτών, Ζαχαρένια Νεράιδα (Keira Knightley), πρέπει να διασχίσει με θάρρος το Τέταρτο Βασίλειο και να αντιμετωπίσει την Κόκκινη Μητέρα (Helen Mirren) για να ξαναφέρει την αρμονία στον αλλοπρόσαλλο αυτό κόσμο. Στο πλάι της πάντα ο γενναίος και ταπεινός Καρυοθραύστης της (Jayden Fowora-Knight).

Σκηνοθεσία: Λάσε Χάλστρομ Ηθοποιοί: Κίρα Νάιτλι, Μακένζι Φόι, Έλεν Μίρεν, Μόργκαν Φρίμαν

ΜΕ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ – ΏΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ : 7.30 μ.μ καθημερινά.

ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΜΕΝΗ

ΏΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ : 6.00 μ.μ

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός .

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€

ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€