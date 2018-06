Dream Walkers & Υπόγεια Ρεύματα «τρέχουν» για τον «Οδυσσέα»

Οι Sophokles Thaumastos & The DreamWalkers και τα Υπόγεια Ρεύματα ενώνουν τις Δυνάμεις τους στον αγώνα δρόμου του «Οδυσσέα«, σε μια μεγάλη προσπάθεια πολλών ανθρώπων και φορέων για μια πόλη «καθαρή» από ουσίες. Ενόψει της Παγκόσμιας Μέρας κατά της Χρήσης και Διακίνησης Ναρκωτικών, με το πέρας του αγώνα δρόμου που ξεκινά στις 19.00. Οι περιπατητές θα μαζευτούν για τραγούδι και χορό, στη συναυλία που θα συμβεί στην κεντρική πλατεία της πόλης. Δηλαδή στο Τέρμα του Αγώνα..! H δράση είναι μια συμπαραγωγή των: Κέντρο Πρόληψης «ΟΔΥΣΣΕΑΣ«, Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου, SOPHOKLES THAUMASTOS & THE DREAMWALKERS the stand up project, YΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Αγώνα Δρόμου «Οδυσσέας»