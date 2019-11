Δούκισσα Νομικού: Η φωτογραφία από το 2013 και ο απολογισμός της ζωής της τότε και σήμερα!

Τις τελευταίες ώρες κάνει το γύρο του Instagram ένα challenge που θέλει τους celebrities να δημοσιεύουν στους λογαριασμούς τους μια φωτογραφία έξι χρόνια πριν και να σχολιάζουν την αλλαγή, είτε στην εμφάνιση είτε στη ζωή τους γενικότερα. Η Δούκισσα Νομικού αποδέχτηκε την πρόκληση και το απόγευμα του Σαββάτου μοιράστηκε με τους followers της ένα στιγμιότυπα από το παρελθόν.

Έτσι λοιπόν, η ξανθιά παρουσιάστρια κοινοποίησε στο προφίλ της μια φωτογραφία από το 2013 και έκανε το δικό της απολογισμό: «6 χρόνια πριν. Rock and Wild. Χωρίς παιδιά, χωρίς τον άνδρα μου. Μόνο δουλειά. Το 2013 έκανα ταυτόχρονα το Dancing With The Stars, τον αγαπημένο μου Θέμο, κινηματογραφική ταινία με τον αξέχαστο Νίκο Παναγιωτόπουλο, θέατρο Παλλάς με την Σοφία Σπυράτου και πολλά ακόμη…», σχολίασε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Το παρόν βρίσκει την Δούκισσα Νομικού πιο ευτυχισμένη από ποτέ, αφού ο σύζυγος και τα παιδιά της είναι ότι σημαντικότερο είχε ποτέ στη ζωή της!

Δες τη φωτογραφία:

Η Δούκισσα Νομικού είναι εξίσου όμορφη!

tlife.gr

