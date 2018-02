Δωρεά υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου Μελέτης «Σύνδεση Αγρινίου με την Ιόνια & Περιφερειακή Οδό»

Η εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών RACE στα πλαίσια υλοποίησης της πολιτικής της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ανέλαβε αυτόκλητα την πρωτοβουλία, χρηματοδότησε και εκπόνησε τη Συγκοινωνιακή Μελέτη της οδικής σύνδεσης της πόλης του Αγρινίου με τον αυτοκινητόδρομο της Ιόνιας Οδού.

Η μελέτη δωρίζεται στο Ελληνικό Δημόσιο ώστε να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα στα

πλαίσια της εθνικής προσπάθειας ανασυγκρότησης των συγκοινωνιακών υποδομών

της χώρας.

Ο Διευθύνων Εταίρος της Race Χρήστος Ράδος δήλωσε:

«Ο τεχνικός κόσμος της χώρας οφείλει να βρει νέους τρόπους συνεργασίας του

ιδιωτικού τομέα με τους δημόσιους φορείς, ώστε να δημιουργηθεί Αξία για την

εθνική μας οικονομία.

Είναι μάλλον προφανές ότι τα ενδιαφέροντα των εμπλεκομένων μερών –του

ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα– στην αγορά των έργων υποδομής είναι

αλληλοεξαρτώμενα. Η επιτυχία για την εθνική οικονομία μπορεί να έρθει μόνο όταν

δημιουργηθεί ένας ενάρετος κύκλος δημιουργίας αξίας για την κοινωνία μας, τους

εργαζόμενους, τους πελάτες μας, και τους εταιρικούς μετόχους –με αυτή τη σειρά.

Γεννήθηκα, μεγάλωσα και πήγα σχολείο στο Αγρίνιο, οι παιδικές μου αναμνήσεις

είναι από το Αγρίνιο, οι παιδικοί μου φίλοι και ένα μεγάλο μέρος της οικογενείας

μου ζουν στο Αγρίνιο. Χαίρομαι που μπόρεσα να προσφέρω κάτι πίσω στην τοπική

μας κοινωνία που μου έχει προσφέρει τόσα πολλά.»

Η σύνδεση της πόλης του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό γίνεται μέσω κλειστού

αυτοκινητόδρομου με διαχωρισμένο κατάστρωμα κυκλοφορίας το οποίο φέρει δύο

λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Η συνδετήριος μήκους 13.4 Km καταλήγει

στην νέα προτεινόμενη Περιφερειακή οδό του πολεοδομικού συγκροτήματος

Αγρινίου μήκους 6.8 Km.

Η προτεινόμενη λύση μειώνει τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ Αγρινίου – Ρίου κατά

12min και βελτιώνει θεμελιωδώς την οδική ασφάλεια των μετακινήσεων. Εκτιμάται

ότι τα οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία θα αποσβέσουν την επένδυση

2

κατασκευής του έργου (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης απαλλοτριώσεων)

μέσα σε 7 έτη από την λειτουργία του.

Ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου έχει εκτιμηθεί στα 77 εκατ. Ευρώ, ενώ οι

απαιτούμενες απαλλοτριώσεις αφορούν σε περίπου 1,400 στρέμματα.

Της μελετητικής ομάδας του έργου ηγήθηκαν οι μηχανικοί Διονυσία Ράππου,

Project Manager και Κώστας Πασλής, Αρχιμηχανικός Σχεδιασμού, οι οποίοι

στελεχώθηκαν από τους συγκοινωνιολόγους και υδραυλικούς μηχανικούς, Σ. Σακκά,

Α. Δούμα, Θ. Ράδο, Α. Κακωνά και Χ. Καρανικόλα. Για την ολοκλήρωση της

μελετητικής προσπάθειας η ομάδα μελέτης επένδυσε στο έργο 2,100 ανθρωποώρες

μηχανικού για το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο 2017 έως τον Νοέμβριο 2017.

Ευχαριστίες

Η ιδέα της οδικής σύνδεσης γεννήθηκε από τις συζητήσεις του ιδρυτή της Race

Χρήστου Ράδου με τους γονείς του Ευφροσύνη και Νικόλαο Ράδο, και στους

οποίους με τιμή αφιερώνεται η μελέτη.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τις δεκάδες των Αγρινιωτών από όλες τις

παραγωγικές τάξεις, που μας μίλησαν, μοιράστηκαν μαζί μας τον προβληματισμό

τους και μας έδωσαν χρήσιμες συμβουλές και ιδέες καθ’ όλη την διάρκεια

εκπόνησης της μελέτης του έργου.

Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας προς την Δημοτική Αρχή Αγρινίου και

ιδιαίτερα στον Δήμαρχο κ. Γ. Παπαναστασίου και στον Γενικό Γραμματέα κ. Δ.

Τζιώλη για τις παραγωγικές συσκέψεις που είχαμε μαζί τους, αλλά και για την

ισχυρή βούληση που επέδειξαν ώστε αυτή η μελέτη να γίνει πράξη.

Εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας προς την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών

και Μεταφορών και ιδιαίτερα στον υπουργό κ. Χ. Σπίρτζη, τον Γενικό Γραμματέα

του υπουργείου κ. Γ. Δέδε και στον Διευθυντή του υπουργικού γραφείου κ. Σ.

Καραγκούνη τόσο για την ενθάρρυνση που μας παρείχαν αγκαλιάζοντας την

προσπάθεια μας, αλλά και για τις παραγωγικές τους ιδέες και θεωρήσεις.

Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον μηχανικό της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδος κ. Ν. Μασίκα για τις εύστοχες τεχνικές παρατηρήσεις του και τον μηχανικό

περιβάλλοντος κ. Μ. Φραγκούλη για τις χρήσιμες συμβουλές του σε θέματα

περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Τέλος ευχαριστούμε θερμά τον κ. Απόστολο Ράππο, παλαίμαχο μηχανικό, κάτοικο

Αγρινίου, που με την αστείρευτη ενέργειά του ήταν πάντα αρωγός στην πρόοδο

του έργου και στην εμψύχωση της ομάδας μελέτης.

Τεχνική Επιτελική Σύνοψη του Έργου

Ο Εθνικός σχεδιασμός του προσφάτως ολοκληρωθέντος από τον Αύγουστο 2017

οδικού έργου παραχώρησης της Ιόνιας Οδού δεν προέβλεπε την σύνδεση της

ευρύτερης περιοχής Αγρινίου, μιας περιοχής με πληθυσμό που ξεπερνά τις 120,000

κατοίκους.

3

Εξετάσθηκαν τρεις εναλλακτικές προτάσεις για την οδική σύνδεση, μέσω των

παρακάτω υφιστάμενων Ανισόπεδων Κόμβων (Α/Κ) της Ιόνιας Οδού:

 Του Α/Κ Κεφαλόβρυσου

 Του Α/Κ Αγγελοκάστρου

 Του Α/Κ Κουβαρά

Επιλέχθηκε η σύνδεση μέσω του Α/Κ Αγγελοκάστρου χρησιμοποιώντας την

μεθοδολογία Value Engineering του διεθνούς οργανισμού SAVE (Society of

American Value Engineers), η οποία έδωσε τον μεγαλύτερο δείκτη Λειτουργικότητας

προς Κόστος (Value = Functions/Cost).

Η σύνδεση της πόλης του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό γίνεται μέσω κλειστού

αυτοκινητόδρομου (συνδετήριος) με διαχωρισμένο κατάστρωμα κυκλοφορίας το

οποίο φέρει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Η συνδετήριος μήκους

13.4 Km καταλήγει στην νέα προτεινόμενη Περιφερειακή οδό του πολεοδομικού

συγκροτήματος Αγρινίου μήκους 6.8 Km.

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός του συνδετήριου αυτοκινητόδρομου προβλέπει την

κατασκευή:

 Ενός ανισόπεδου κόμβου στην περιοχή που προβλέπεται το νέο Βιομηχανικό

Πάρκο Αγρινίου

 5 Κυκλικών Κόμβων (Round about)

 3 Άνω Διαβάσεων

 5 Κάτω Διαβάσεων

 4 Γεφυρών

 14 Κιβωτοειδών Οχετών

 Την ανακατασκευή και κατασκευή νέου τοπικού οδικού δικτύου κάθετων και

παράπλευρων οδών

 Την αποκατάσταση Αρδευτικού Δικτύου σε μήκος 4.5 Km.

Ο συνδετήριος αυτοκινητόδρομος καταλήγει στη νέα Περιφερειακή οδό του

πολεοδομικού συγκροτήματος Αγρινίου και συνδέεται με αυτή μέσω ενός κυκλικού

κόμβου. Ο σχεδιασμός της νέας περιφερειακής έχει λάβει υπόψη το Γενικό

Πολεοδομικό Σχέδιο Αγρινίου, προβλέπει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά

κατεύθυνση και την κατασκευή:

 4 Κυκλικών Κόμβων (Round about)

 2 Γεφυρών

 1 Άνω Διάβασης

 2 Κάτω Διαβάσεων

 4 Κιβωτοειδών Οχετών

 Την ανακατασκευή και κατασκευή νέου τοπικού οδικού δικτύου κάθετων και

παράπλευρων οδών συνολικού μήκους

 Την κατασκευή ποδηλατοδρόμου συνολικού μήκους 3 Km.

Ο σχεδιασμός έχει λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων μερών

όπως η Δημοτική Αρχή και τοπικοί φορείς, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην

4

προστασία του ευαίσθητου φυσικού οικοσυστήματος της λίμνης Λυσιμαχίας και του

π. Δίμηκου.

«Πράξη σεβασμού» η διατήρηση της λειτουργίας του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)