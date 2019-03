Δυτική Ελλάδα: Αισθητή σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ στην Πάτρα

Νεότερη Ενημέρωση: Στην περιοχή της Βλασίας Καλαβρύτων, εντοπίζεται το επίκεντρο της σεισμικής δονησης μεγέθους 4 ριχτερ, που κατέγραψαν οι σεισμογράφοι του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών στις 11.13 το πρωί της Πέμπτης, με εστιακό βάθος 5χλμ.

4.1 ριχτερ δίνει το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ερευνών, με εστιακό βάθος 2 χλμ.

158 km W of Athens, Greece / pop: 730,000 / local time: 11:13:00.3 2019-03-28

32 km SE of Pátra, Greece / pop: 164,000 / local time: 11:13:00.3 2019-03-28

25 km E of Káto Mazarákion, Greece / pop: 1,100 / local time: 11:13:00.3 2019-03-28

Πρώτη Ενημέρωση: Αισθητή έγινε στην Πάτρα σεισμική δόνηση που σημειώθηκε πριν λίγο.

