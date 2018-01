Δυτική Ελλάδα: Έφυγε από τη ζωή ο νευροχειρούργος Δημήτρης Κωνσταντίνου – Έπαθε ανακοπή στις Άνδεις! (ΦΩΤΟ)

Νεκρός απο ανακοπή στις Άνδεις ο γνωστός και ιδιαίτερα επιτυχημένος νευροχειρούργος, καθηγητής της νευροχειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Ρίου, Δημήτρης Κωνσταντίνου. Ο εκλιπών υπέστη ανακοπή στις Άνδεις, ενώ βρισκόταν σε ορειβασία και σε υψόμετρο 6.000 μέτρων.

O Δημήτρης Κωνσταντίνου βρισκόταν στο Ακονκάγκουα, το ψηλότερο βουνό στην Αμερική, στην επαρχία Μεντόσα της Αργεντινής.

Θεωρείται πιθανό να αντιμετώπισε καρδιοαναπνευστικό πρόβλημα λόγω του υψομέτρου που του προκάλεσε ανακοπή.

O κ. Δημήτρης Κωνσταντίνου του Θρασυβούλου, γεννήθηκε στην Πάτρα (1-1-1959) και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1983).

Ολοκλήρωσε την εξειδίκευσή του στην Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του Π.Γ.Ν.Π και είναι Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (1993). Εξειδικεύθηκε στην χειρουργική σπονδυλικής στήλης στο Phoenix – Arizona των ΗΠΑ και είναι μέλος της American Association of Neurological Session (AANS), Congress of Neurological Session (CNS).

Είναι Διευθυντής των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων του Ελληνικού Προγράμματος ATLS (Advance Trauma Life Support) του American College of Surgeon.

Eίναι υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος ιατρών και φοιτητών, που ασκούνται στην Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική και είναι επιβλέπων σε τέσσερις (4) διδακτορικές διατριβές, που είναι σε εξέλιξη.

Από τον Αύγουστο του 2009 έως σήμερα, ήταν Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής του ΠΓΝΠ.

Είχε 34 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές. Το ερευνητικό του έργο, εστιάζεται στην διερεύνηση το οξειδωτικού στρες και αιματο-εγκεφαλικού φραγμού (πειραματικές εργασίες σε συνεργασία με τη Νευρολογική Κλινική και το Τμήμα Βιολογίας), αριθμός δημοσιεύσεων οκτώ (8).

