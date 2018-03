Η «Ιστορία Ζωολογικού Κήπου» στην Πειραματική Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου (ΗΧΗΤΙΚΟ)

Το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου συνεχίζει τον τρίτο κύκλο της Πειραματικής του Σκηνής με το έργο «Ιστορία ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ» του Έντουαρντ Άλμπυ, από τη Δευτέρα 12 Μαρτίου, ώρα 9.μ.μ. Η παράσταση θα ανέβει στον 4ο όροφο του ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟΥ κτιρίου της δωρεάς ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ.

Για την παράσταση μίλησαν στην εκπομπή ‘’ΠΡΟΣΩΠΩΝ… ΕΡΓΑ’’ του Σωκράτη Τσόμπου στον ‘’Δυτικά FM 92,8’’ οι ηθοποιοί Χρήστος Καρτέρης και Πέτρος Γούτης, οι οποίοι να σημειωθεί πως σκηνοθετούν και οι δυο την παράσταση.

Συνεντεύξεις – Επιμέλεια: Σωκράτης Τσόμπος

Η «Ιστορία Ζωολογικού Κήπου» είναι ένας διάλογος που διεξάγεται σ’ ένα παγκάκι στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης ανάμεσα σε δύο άντρες, τον Πήτερ και τον Τζέρρυ. Είναι η τυχαία συνάντηση δύο ανθρώπων διαφορετικής τάξης, που ξεκινά ως μια απλή καθημερινή συνομιλία και καταλήγει μέσα από κλιμακούμενη ένταση σε ένα δραματικό φινάλε. Στο έργο αυτό ο συγγραφέας αγγίζει σκληρά θέματα όπως η αποξένωση, η μοναξιά, η έλλειψη επικοινωνίας, οι κοινωνικές ανισότητες και την απανθρωπιά σε έναν εμπορικό κόσμο.

Πρόκειται για το πρώτο θεατρικό έργο του Αμερικανού δραματουργού Έντουαρντ Άλμπυ, που τον έκανε αμέσως γνωστό στο παγκόσμιο θεατρικό γίγνεσθαι.

Ο Έντουαρντ Φράνκλιν Άλμπυ Γ΄ (Edward Franklin Albee III, 12 Μαρτίου 1928 – 16 Σεπτεμβρίου 2016) ήταν Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας γνωστός για την δεξιοτεχνική και ψυχρή θεώρηση της σύγχρονης ζωής. Τα πρώιμα έργα του επιδεικνύουν μια μαεστρία και Αμερικανοποίηση του Παραλογισμού που κορυφώθηκε σε έργα Ευρωπαίων θεατρικών συγγραφέων όπως ο Ζαν Ζενέ, ο Σάμιουελ Μπέκετ και ο Ευγένιος Ιονέσκο. Νεώτεροι Αμερικανοί θεατρικοί συγγραφείς, όπως η νικήτρια του Πούλιτζερ Πόλα Βόγκελ, αποδίδουν στην τολμηρή μείξη θεατρινισμού και δηκτικού διαλόγου από τον Άλμπι, την αναβίωση του μεταπολεμικού Αμερικανικού θεάτρου στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Η αφοσίωση του Άλμπι στην εξέλιξη της τέχνης του -όπως αποδεικνύεται σε μεταγενέστερες παραγωγές όπως το The Goat, Or Who Is Sylvia? (2000) – τον οριοθετεί ως ξεχωριστή περίπτωση μεταξύ άλλων Αμερικανών θεατρικών συγγραφέων της εποχής του.

Τα πρώτα χρόνια

Ο Έντουαρντ Άλμπυ γεννήθηκε στην Ουάσινγκτον (DC), και δύο εβδομάδες αργότερα υιοθετήθηκε και μεταφέρθηκε στο Westchester Countyστη Νέα Υόρκη. Ο θετός πατέρας του Άλμπυ, γιος του θεατρικού μεγαλο-παράγοντα E.F. Albee, είχε στην ιδιοκτησία του πολλά θέατρα, όπου ο Έντουαρντ εξοικειώθηκε με το θέατρο στην παιδική του ηλικία. Ο Άλμπυ έφυγε από το σπίτι του στα τέλη της εφηβείας του, λέγοντας αργότερα σε μία συνέντευξη: «Δεν ήταν πολύ καλοί ως γονείς, και εγώ δεν ήμουν πολύ καλός ως γιος.» Ακολούθησε η αποφοίτησή του από τη Στρατιωτική Ακαδημία Valley Forge στο Γουέιν της Πενσυλβάνια το 1945 σε ηλικία 17 ετών. Αποφοίτησε από το Choate Rosemary Hall και παρακολούθησε το Κολέγιο Τρίνιτυ (στο Κοννέκτικατ) για ενάμιση χρόνο προτού αποβληθεί επειδή δεν παρουσιαζόταν σε τάξεις και επειδή αρνιόταν να παρακολουθήσει τον υποχρεωτικό εκκλησιασμό. Κατ´ειρωνικό τρόπο ίσως, ο τότε αμελής φοιτητής αργότερα αφιέρωσε μεγάλο μέρος του χρόνου του στην προώθηση το Αμερικανικό πανεπιστημιακό θέατρο, δίνοντας συχνά ομιλίες σε πανεπιστήμια και υπηρετώντας ως διακεκριμένος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον από το 1989 ως το 2003.

Διακρίσεις

Μέλος του Συμβουλίου Dramatists Guild, ο Άλμπυ έχει κερδίσει τρεις φορές το Βραβείο Πούλιτζερ για θέατρο – για τα έργα του A Delicate Balance (1966), Seascape (1974) και Three Tall Women (1990-1991) -, ένα Ειδικό Βραβείο Τόνυ για το Σύνολο του Έργου του (2005), το Χρυσό Μετάλιο για το Θέατρο από την Αμερικανική Ακαδημία και Ινστιτούτο Τεχνών και Γραμμάτων (1980), καθώς επίσης και τα Kennedy Center Honors και το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνών (και τα δύο το 1986). Το 1962 η αποδοχή του έργου του Άλμπυ συνέπεσε με τη μεγάλη επιτυχία του ‘’Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ’’ που θεωρείται το αριστούργημά του που του εξασφάλισε τη φήμη του σημαντικότερου δραματουργού της εποχής του.

Συντελεστές παράστασης:

μετάφραση: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

σκηνοθεσία: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΤΕΡΗΣ / ΠΕΤΡΟΣ ΓΟΥΤΗΣ

βοηθός σκηνοθέτης: ΣΩΣΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

σκηνικό: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΑΣ

φωτισμοί: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΠΟΣ

παίζουν: Πήτερ/Τζέρυ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΤΕΡΗΣ

Τζέρυ/Πήτερ: ΠΕΤΡΟΣ ΓΟΥΤΗΣ

Στις παραστάσεις οι ρόλοι θα παίζονται εναλλάξ από τους ηθοποιούς.

Πρεμιέρα: Δευτέρα, 12 Μαρτίου

Παραστάσεις κάθε μέρα στις 9 μ.μ., εκτός της Παρασκευής

στον 4ο όροφο του ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟΥ κτιρίου της δωρεάς ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ

Τιμή εισιτηρίου: 8 €, γενική είσοδος

Κρατήσεις εισιτηρίων:

Τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο:

26410- 21158 από τις 9.00 π.μ – 13.00 μ.μ.

Η πώληση εισιτηρίων θα γίνεται στο Ταμείο του θεάτρου την ημέρα της παράστασης από τις 20.00- 21.00

Την ιδιαιτερότητα της παράστασης την καθορίζει ο περιορισμένος αριθμός Θεατών (40) ανά παράσταση.