Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την χρηματοδότηση 10 ταινιών μικρού μήκους για την κοινή ιστορία Ελλάδος και Ιταλίας

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την χρηματοδότηση 10 συνολικά ταινιών μικρού μήκους με αντικείμενο την κοινή ιστορία Ελλάδας και Ιταλίας (Memory Greece – Italy).

Η πρόσκληση εκδόθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Interreg CIAK (Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema), το οποίο χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 και στοχεύει στην ενίσχυση της διασύνδεσης του οπτικοακουστικού τομέα με τις ελληνικές Περιφέρειες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτό (Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου), μέσα από στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις που θα απευθύνονται σε επαγγελματίες του χώρου, όπως χρηματοδότηση παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και οργανωμένες δράσεις προβολής (φεστιβάλ) ανά περιφέρεια.

Η ενίσχυση αυτή, βάσει των αντικειμενικών στόχων του έργου θα έχει επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, στην απασχόληση, αλλά και στον τουρισμό, καθώς το «CIAK» είναι ευρωπαϊκό έργο που αφορά στις κοινές πρωτοβουλίες για την αναγνώριση και αξιοποίηση της δυνατότητας τουρισμού της περιοχής του προγράμματος μέσω κινηματογράφου – Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema (CIAK) και συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία. Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήδη προχωρά στη δημιουργία του τοπικού Film Office για τη διευκόλυνση των κινηματογραφικών παραγωγών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων για τη χρηματοδότηση παραγωγής ταινιών μικρού μήκους έχει ορισθεί η 18η Φεβρουαρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υποβολής προτάσεων, αλλά και λεπτομέρειες επί του ποσού και σχήματος χρηματοδότησης περιλαμβάνονται στην αναλυτική πρόσκληση, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστοχώρο υποβολής: https://avarts.ionio.gr/memory-greece-italy/