Δημιουργούνται 35 θεματικές διαδρομές πεζοπορίας στη Δυτική Ελλάδα, μέσω του ευρωπαϊκού έργου PATH

Ειδική διαμόρφωση και για Άτομα με Αναπηρία

Η ανάδειξη και αξιοποίηση των μονοπατιών της Δυτικής Ελλάδας, μέσω του πεζοπορικού τουρισμού, είναι το κεντρικό θέμα στην 1η Τεχνική Συνάντηση Εργασίας του ευρωπαϊκού έργου PATH (Promoting Area Attractiveness through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach), που θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2018 στο Μπάρι της Ιταλίας.

Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 863.947,63 ευρώ, που υλοποιείται μέσω του Διακρατικoύ Προγράμματος INTERREG VA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως εταίρος. Στο έργο PATH συμμετέχουν επίσης η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υποδομών – Εθνικό Ερευνητικό Συμβούλιο της Ιταλίας, το Περιφερειακό Πάρκο Ανατολικής Ακτής Τάραντα (Ιταλία) και το Εθνικό Πάρκο Alta Murgia (Ιταλία).

Η υλοποίηση του έργου θα οδηγήσει στη δημιουργία 30 θεματικών διαδρομών πεζοπορίας στη Δυτική Ελλάδα, καθώς και πέντε διαδρομών για άτομα με αναπηρία. Οι θεματικές διαδρομές (υδροβιότοποι, ορεινά μονοπάτια, ιστορικές διαδρομές), χρησιμοποιώντας σημάνσεις QR code, ανάπτυξη διαδραστικών χαρτών και εφαρμογές, επιτρέπουν στον επισκέπτη να περιηγηθεί σε επιλεγμένα μέρη (self-guiding tourism), μειώνοντας την επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Η πρωτοτυπία του έργου έγκειται στην προσέγγισή του για τη βελτίωση της εξατομικευμένης εμπειρίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναπτυχθούν νέα εργαλεία και μέσα που θα επιτρέπουν στους επισκέπτες, τους ντόπιους και τους χρήστες να καταγράφουν τις ιστορίες τους και τα ενδιαφέροντά τους, καθιστώντας την εμπειρία των θεματικών διαδρομών μοναδική.

Στην Τεχνική Συνάντηση Εργασίας στο Μπάρι την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα εκπροσωπήσουν τα στελέχη της ΠΔΕ Κωνσταντίνος Τζαμαλούκας και Δημήτρης Καραγιάννης.