Διεθνείς διακρίσεις για την ελιά Καλαμών και το ελαιόλαδο «Βιοτριχωνίς» (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Η Βιοτριχωνίδα αποτελεί κρίσιμο φορέα για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου SILVER WELLBEING. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΛΙΑΣ πέριξ της Τριχωνίδας ο επόμενος στόχος της Βιοτριχωνίδας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών

ARISTOLEO AWARDS 2018

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΛΙΑ ΑΝΑΛΑΤΗ –ΚΑΛΑΜΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΙΟΤΡΙΧΩΝΙΣ

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΛΙΑ ΘΡΟΥΜΠΑ –ΚΑΛΑΜΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΙΟΤΡΙΧΩΝΙΣ

Μια μεγαλη διπλη τιμητικη βραβευση για τους βιολογικό ελαιώνα Βιοτριχωνίς στα ARISTOLEO AWARDS 2018,για την υψηλοτερη περιεκτικοτητα υγειοπροστατευτικων συστατικων στις επιτραπεζιες ελιες μας παγκοσμιως.Τα ARISTOLEO Awards 2018 ειναι ενας διεθνης διαγωνισμος διαφορετικος απο ολους τους υπολοιπους ,γιατι δεν επικεντρωνεται στα γευστικα χαρακτηριστικα αλλα στα υψηλα ευεργετικα συστατικα που εχουν οι επιτραπεζιες ελιες για την ανθρωπινη υγεια.

Αριστείον 2018

London 2018, International Table olives Competition

Διεθνής Διαγωνισμός Επιτραπέζιας Ελιάς

Λονδίνο 14-15 Απριλίου 2018

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΙΑ ΑΝΑΛΑΤΗ –ΚΑΛΑΜΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΙΟΤΡΙΧΩΝΙΣ

THE OLYMPIA

HEALTH AND NUTRITION AWARDS

17 MAΙΟΥ 2018

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Την Πέμπτη 17 Μάϊου 2018 στο πλαίσιο του “OLYMPIA AWARDS HEALTH AND NUTRITION”, που έλαβε χώρα στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής, τιμήθηκαν πέντε παραγωγοί από την Βιοτριχωνίδα. Ο Προκόπιος Μαγιάτης, καθηγητής στη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναλύει δείγματα ελαιολάδου από παραγωγούς του εν λόγω προϊόντος από όλη την Ελλάδα καθώς και από Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο και ΗΠΑ. Όλα τα δείγματα αναλύόνται με την μέθοδο NMR στο πανεπιστήμιο Αθηνών όσον αφορά την περιεκτικότητά τους σε ελαιοκανθάλη, ελαιασίνη και όλα τα λοιπά παράγωγα τυροσόλης και υδροξυτυροσόλης. Όλα τα ελαιόλαδα που ξεπερνούν το όριο των 250 mg/Kg σε περιεχόμενες φαινόλες που αφορούν τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 432/2012 περί του ισχυρισμού υγείας του ελαιολάδου βραβεύονται με μια τιμητική διάκριση. Οι υψηλές φαινόλες των εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων και ιδίως η ελαιοκανθάλη μπορούν να προστατεύσουν από καρδιαγγειακές παθήσεις, παθήσεις του νευρικού συστήματος και είναι γνωστές για την αντιοξειδωτική τους δράση, όπως επισημαίνουν ερευνητές.

Πρόκειται ασφαλώς για μια τιμητική διάκριση των πέντε παραγωγών από την Αιτωλοακαρνανία, που καταδεικνύει ότι το ελαιόλαδο είναι, εκτός από βασικό συστατικό για την καθημερινή μας διατροφή, ένα φαρμακευτικό προϊόν που κατατάσσεται στις υπερτροφές.

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΒΙΟΤΡΙΧΩΝΙΣ

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΒΙΟΤΡΙΧΩΝΙΣ

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΩΡΗΣ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΒΙΟΤΡΙΧΩΝΙΣ

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΒΙΟΤΡΙΧΩΝΙΣ

ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΒΙΟΤΡΙΧΩΝΙΣ

OLYMP AWARDS AΘΗΝΑ 2017 26-27 ΜΑΙΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΒΙΟΤΡΙΧΩΝΙΣ

Οι παραγωγοί , Χρήστος Κουμάσης, Θεόδωρος Ζώρης , Στράτος Τσαρούχης Δημήτρης Κουμάσης και Δημήτρης Τραπεζιώτης είναι επιλεγμένοι παραγωγοί της Βιοτριχωνίδας στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη του βιολογικού τρόπου παραγωγής φυτικών προϊόντων» 2013-2019 που χρηματοδοτείται από την εταιρία Αφοι Π. Βασιλόπουλοι ΑΕΒΕ και υλοποιείται από την ερευνητική ομάδα για το βιολογικό τρόπο παραγωγής του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με την ερευνήτρια κ. Αθηνά Θεοδωρακοπούλου και τον τ. αναπληρωτή καθηγητή κ. Κ. Αγγελόπουλο. Η καλλιέργεια ελιάς γίνεται με βάσει το πρότυπο της «αγροβιοδυναμικής διαχείρισης» που προτείνει η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών σε ποικιλία ελιάς Κουτσουρελιά ή Πατρινή ή Λαδολιά. ”και ποικιλία Καλαμών Οι καρποί μεταφέρονται για ψυχρή έκθλιψη στο οικολογικό ελαιοτριβείο του κ. Αθανασίου Τζουμερκιώτη στην απέναντι όχθη της Τριχωνίδας στη Μακρυνεία και στο ελαιοτριβείο Φώτη Κολοβού στη Παντάνασσα

To έργο Promoting Silver tourism valorization –diet and wellbeing routes in CBC area SILVER WELLBEING συχγρηματοδοτείται στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος της ΕΕ Ελλάδα –Ιταλία 2014-2020. Οι εταίροι του έργου είναι Polyclinic di Bari (IT), University CSEI(IT), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΕΛ), Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΕΛ), Κέντρο Πολιτισμού και καινοτομίας (ΕΛ)

Η Βιοτριχωνίδα αποτελεί κρίσιμο φορέα για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου SILVER WELLBEING. Ο Οργανισμός συνδέεται και μπορεί να συμβάλλει πολυεπίπεδα ως έχων το έννομο συμφέρον (stakeholder) για την αποδοτική και ομαλή ροή εκτέλεσης των επιμέρους δράσεων του έργου, αλλά κυρίως παρέχοντας προστιθέμενη αξία που απαιτείται για την μεγιστοποίηση του οφέλους τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και των άμεσα ωφελούμενων από αυτό .

Το SILVER WELLBEING εστιάζει στην προώθηση του ασημένιου τουρισμού (τουριστών που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 50+) μέσω της αξιοποίησης των πολιτιστικών και φυσικών πηγών όπως είναι το ελαιόλαδο, το κρασί και τα δημητριακά-σιτηρά, ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών που αποτελούν την Μεσογειακή Διατροφή. Οι στόχοι της Βιοτριχωνίδας βρίσκονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με αυτούς του έργου SILVER WELLBEING αφού

– Ενισχύει την εγχώρια παραγωγή προϊόντων δίνοντας έμφαση σε αυτά που αποτελούν τους θεματικούς τουριστικούς προορισμούς του έργου, που είναι το ελαιόλαδο, το κρασί και τα δημητριακά-σιτηρά

– Σέβεται τις πολιτιστικές καταβολές και παραδόσεις της περιοχής δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή

– Συμμετέχει σε εκθέσεις κυρίως παραδοσιακών και τοπικών προϊόντων

– Προωθεί συνεργασίες με ερευνητικούς και επιστημονικούς φορείς για την προώθηση των συμφερόντων των τοπικών παραγωγών

Eπόμενος στόχος της Βιοτριχωνίδας μέσω ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι δημιουργία Βιολογικού Πάρκου Ελιάς πέριξ της Τριχωνίδας

