Το Διεθνές Street Art Φεστιβάλ Πάτρας ArtWalk χρειάζεται εθελοντές

Η Art in Progress ευχαριστεί όλους όσους εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να συνεισφέρουν στην διοργάνωση του ArtWalk 4.

Tο μοναδικό Διεθνές Street Art Φεστιβάλ που διοργανώνεται από ανθρώπους μιας δυναμικής κοινωνίας πολιτών με όραμα για την Πάτρα και τον δημόσιο χώρο, βάζει και πάλι μπροστά τις μηχανές του.

Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε σύγχρονες καλλιτεχνικές εμπειρίες στους ανήσυχους πολίτες της Πάτρας.

Έλα και εσύ μαζί μας!

Κάνε την αίτηση σου εδώ.

Από τις 20 Φεβρουαρίου, η Art in progress ξεκίνησε να καλεί νέους εθελοντές. Έως σήμερα έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους πολλοί, σίγουρα είναι ανήσυχοι, θα θέλουν να μοιράζονται κοινούς προβληματισμούς, κοινές πολιτισμικές και κοινωνικές ανησυχίες, κοινές απόψεις για το τι είναι εθελοντισμός και το τι αυτός μπορεί να προσφέρει στην πόλη και στους πολίτες της.

Λίγες μέρες απομένουν ακόμα! Όσοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν καλύτερα την ομάδα της Art in progress, πολλούς αξιόλογους καλλιτέχνες της street art, θεωρητικούς και δημοσιογράφους από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, καθώς και να συμμετέχουν στην «συζήτηση» για την τέχνη στο δημόσιο χώρο, δεν έχουν παρά να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους εδώ.

Οι αιτήσεις για τους εθελοντές μας λήγουν την Κυριακή στις 31 Μαρτίου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με την αίτησή σας, επισκεφτείτε την αίτηση https://goo.gl/5vfB5Q ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Art in Progress www.artinprogress.eu ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στο patrartinprogress@gmail.com ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στο 6948098744 ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των social media: Art In Progress, ArtWalk,

artinprogress.patras.

4ο Street Art Festival Πάτρας | ΑrtWalk 4 (Μάιος – Ιούνιος 2019) Οι ευθύνες και οι ανάγκες της διοργάνωσης έχουν μεγαλώσει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι κάτι καινούριο γεννιέται στην πόλη, πολύ μακριά από τα συνηθισμένα. Θέλετε να συμμετέχετε κι εσείς σε αυτή την αλλαγή; Σας περιμένουμε!

