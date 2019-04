Διερευνητική εργασία του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου σε επιστημονικό περιοδικό στο Harvard της Βοστώνης

Έρευνα η οποία υλοποιήθηκε στο Σχολείο μας στα τμήματα Ε1 και ΣΤ2 κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018 δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό “Social Sciences”, στο τεύχος Φεβρουαρίου 2019. Η έρευνα με τίτλο “Technology and School Unit Improvement: Researching, Reconsidering and Reconstructing the School Context Through a Multi – Thematic Digital Storytelling Project” διεξήχθη από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και είχε στόχο την ανάδειξη της ψηφιακής ιστορίας ως βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Η έρευνα παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο «WEI International Academic Conference on Education, Teaching and Learning» που διεξήχθη στο Harvard Faculty Club στη Βοστώνη στις 1-3 Αυγούστου 2018 με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η δημοσιευμένη έρευνα βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.mdpi.com/2076-0760/8/2/49?fbclid=IwAR3ecza3aGtTaRRA6XMDpYp5CBvUjWt90sDN98JN57iCURMcjJ6OpcvXpvs