Διακρίσεις του Ποδηλατικού Συλλόγου Αγρινίου σε αγώνα στην Πάτρα (ΦΩΤΟ)
Ο Γ.Π.Σ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΕΛΑΒΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΗΤΑΝ Ο ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΧΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ,,6Η ΑΝΑΒΑΣΗ ΟΜΠΛΟΥ.
ΠΗΡΑΝ ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΣ .
ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΚΑΙ ΤΗΝ 1Η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΜΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΤΗΝ 5Η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΤΗΝ 5Η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ
Ψήφισμα του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου για τον θάνατο του Ιωάννη Μπακή