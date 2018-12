ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου: Η Ερασιτεχνική θεατρική Ομάδα «Πρόζακ» από το Καλλιτεχνοχώρι παρουσιάζει τον θεατρικό μονόλογο του Ανδρέα Φλουράκη «Ταπ Άουτ» 

Η Ερασιτεχνική θεατρική Ομάδα «Πρόζακ» από το Καλλιτεχνοχώρι παρουσιάζει τον θεατρικό μονόλογο του Ανδρέα Φλουράκη

«Ταπ Άου»

Σκηνοθεσία -Μουσική επιμέλεια -Διασκευή :Τσιρώνη Μαίρη

Ερμηνεία ΅: Φώτης Καψάλης

επιμέλεια αφίσας:Γιώργος Παπακωνσταντίνου

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 Δεκεμβριου στις 9.00μμ στο ΔΗΠΕΘΕ Αγρινιου!

ΕIΔΟΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΥΠOΘΕΣΗ

Το «Ταπ-άουτ» αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού kickboxer που σε λίγες ώρες πρόκειται να δώσει το σημαντικότερο αγώνα της ζωής του Τι γίνεται λοιπόν όταν ένας άνθρωπος φτανει στα όρια; Τι συμβαίνει αστο μυαλό ενός πυγμάχου πρίν τον αγώνα της καριέρας του;

Στον μονόλογο ακούγονται αποσπάσματα από τους Hypnotic Nausea.

Ελληνική μπάντα post-heavy rock ,τα μέλη της της οποίας κατάγονται από το Αγρίνιο . Η μπάντα ξεκίνησε περίπου τον Σεπτέμβρη του 2013 στο. Το 2015 κυκλοφόρησε το πρώτο τους album Hypnosis .και πριν από λίγο διάστημα το 2ο με τίτλο the death of all religions!!!!

