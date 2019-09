Δεκαήμερη εκπαιδευτική επιμόρφωση στο Canterbury στο Ηνωμένο Βασίλειο για εκπαιδευτικό του Μουσικού Γυμνασίου Αγρινίου (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

4ΗΡΟΗ – 1 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Course: Special Needs and Inclusive Learning – University of Kent at

Canterbury, Kent, UK: 05 Αυγούστου – 16 Αυγούστου 2019 – Εκπαιδευτικός: Σταυρούλα Αλεξάκη ΠΕ06,

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «ERASMUS+/Δράση ΚΑ1» και κατά το χρονικό διάστημα από 05 Αυγούστου έως και 16 Αυγούστου 2019, η καθηγήτρια του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, Σταυρούλα Αλεξάκη, ΠΕ06 (Αγγλικής Φιλολογίας) συμμετείχε σε δεκαήμερη εκπαιδευτική επιμόρφωση στο Canterbury στην Κομητεία του Kent στο Ηνωμένο Βασίλειο που υλοποιήθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Pilgrims.

Άποψη της Πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου του Kentμε θέα προς το Canterbury

Η Βασική Δράση 1/ΚΑ1 του Erasmus+ αφορά στη μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης και προσφέρει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Οι συμμετέχοντες μέσω των προσφερόμενων δραστηριοτήτων έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν γλωσσικές και εκπαιδευτικές γνώσεις και δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα, να επεκτείνουν τις πολιτιστικές τους εμπειρίες και να καλλιεργήσουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η επιμορφωτική επίσκεψη στο Canterbury ήταν η τέταρτη και τελευταία κατά σειρά κινητικότητα που υλοποιεί το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου κατά το σχολικό έτος 2018 – 2019

H εκπαιδευτικός του Μουσικού Σχολείου παρακολούθησε την επιμόρφωση με τίτλο SpecialNeedsandInclusiveLearningη οποία πραγματοποιήθηκε στους χώρους της πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου του Kentκαι στην οποία συμμετείχαν άλλοι 5 συνάδελφοι εκπαιδευτικοί από τη Βουλγαρία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, και τη Σλοβακία. Βασικόςεπιμορφωτής ήταν ο PhilDexter, Ανώτερος Σύμβουλος στο Βρετανικό Συμβούλιο επί σειρά ετών με ειδίκευση σε θέματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πάνω στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την ισότητα, την διαφορετικότητα και την ένταξη.

Στη διάρκεια, όμως, των δύο εβδομάδων που υλοποιήθηκε η επιμόρφωση έγιναν παρουσιάσεις και από άλλους ειδικούς πάνω σε θέματα ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και συνεκπαίδευσης και συγκεκριμένα από τους:SallyFarley,MikeShreeve,StefaniaBallotto,DavidCrabtree,MarioRivoluncri, καιHelenBartlett – Dexter.

Ο συγκεκριμένοςκύκλος επιμόρφωσης επικεντρώθηκε κυρίως στη μεθοδολογία της συνεκπαίδευσης, ενώ παράλληλα υποστήριξε τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη των δικών τους γλωσσικών δεξιοτήτωνως προς τη χρήση της Αγγλικής.

Phil, Jana, Martin, Noemi, Eva and Andrea

Επικεντρώθηκε, επίσης, στην ανάπτυξη τρόπων υποστήριξης των μαθητών σε όλες τις επικοινωνιακές και γλωσσικές τους ανάγκες μέσω μιας ποικιλίας στρατηγικών που τους βοηθούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο όσα μαθαίνουν. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να:

μάθουν πώς να αναγνωρίζουν συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες

μάθουν να κατανοούν τις Κοινωνικές, Συναισθηματικές Δυσκολίες & Δυσκολίες Συμπεριφοράς ( SEBDs ), τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας ( ADHD ), τη δυσλεξία, την Αναπτυξιακή Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού ( dyspraxia ), τη δυσαριθμησία, το σύνδρομο Asperger με σκοπό να αναπτύξουν/υιοθετήσουν χρήσιμες στρατηγικές που προάγουν τη μάθηση

διερευνήσουν τρόπους υποστήριξης των μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες στη γλώσσα, την ομιλία και την επικοινωνία

διερευνήσουν τρόπους συνεργασίας με τους ταλαντούχους και προικισμένους μαθητές

κατανοήσουν τη δύσκολη συμπεριφορά των μαθητών και να τους βοηθήσουν να βιώσουν ευχάριστα και επιτυχώς την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας

αναγνωρίσουν τη σημασία του να αναπτύξουν καλή σχέση με τους μαθητές μέσω και της αποτελεσματικής γλωσσικής επικοινωνίας για να επιτευχθεί η συνεκπαίδευση

μάθουν πώς οι θεραπευτικές προσεγγίσεις μπορούν να ενσωματωθούν αποτελεσματικά στη διδασκαλία στην τάξη

εργαστούν με σκοπό την προσωπική αλλά και επαγγελματική τους εξέλιξη

εξοικειωθούν με δραστηριότητες της τάξης που προωθούν τη συνεκπαίδευση

εξοικειωθούν με νέες καινοτόμες προσεγγίσεις στη διαφοροποιημένη μάθηση

εξοικειωθούν με προσεγγίσεις που αφορούν ολόκληρη τη σχολική κοινότητα και με το πώς να εργαστούν υποστηρικτικά με τους γονείς

Εκτός από τις 10 ημέρες υποχρεωτικών πρωινών και απογευματινών μαθημάτων (64 ωρολογιακές ώρες) που κάλυψαν τους ακόλουθους τομείς:

Κατανόηση των ειδικών αναγκών και της μάθησης χωρίς αποκλεισμούς – ιατρικά και κοινωνικά μοντέλα

– ιατρικά και κοινωνικά μοντέλα Η γλώσσα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης

Μαθαίνοντας έξω από την τάξη μέσω πολυαισθητηριακών προσεγγίσεων

Κοινωνική συναισθηματική μάθηση

Κατανόηση της δυσλεξίας και στρατηγικές για την τάξη

Κατανόηση του φάσματος του Αυτισμού και στρατηγικές για την τάξη

και στρατηγικές για την τάξη Πολυαισθητηριακές προσεγγίσεις για την τάξη

Η αφήγηση μέσω μουσικής

Μουσική και τραγούδια για μάθηση χωρίς αποκλεισμούς

Κατανόηση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας ( ADHD ) και στρατηγικές για την τάξη

) και στρατηγικές για την τάξη Θετική πειθαρχία και προσεγγίσεις αποκατάστασης

Η βρετανική πολιτική για τησυνεκπαίδευση και περιπτωσιολογικές μελέτες

Το θέατρο της τάξης

Αξιολόγηση με σκοπό τη μάθηση

Ευεξία για τους εκπαιδευτικούς μέσω της κίνησης και της γείωσης

Σχεδιασμός για την εφαρμογή συμπεριληπτικών πρακτικών

η επιμόρφωση περιελάμβανε, επίσης, ένα πλήρες πρόγραμμα προαιρετικών απογευματινών και βραδινών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που κάλυπταν τις διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις μιας αρκετά μεγάλης ομάδας συμμετεχόντων από όλη την Ευρώπη οι οποίοι βρίσκονταν εκεί για να παρακολουθήσουν διαφορετικά επιμορφωτικά σεμινάρια που προσέφερε ο Φορέας Υποδοχής (Pilgrims).Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν, να μοιραστούν ιδέες, να συνεργαστούν, να δικτυωθούν και να βρεθούν κοινωνικά με συμμετέχοντες από διάφορα άλλα επιμορφωτικά προγράμματαχρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα.

Τέλος, διοργανώθηκαν, επίσης, περιηγήσεις σε σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής.Αυτές οι επισκέψεις εντάχθηκαν στις δραστηριότητες με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της κουλτούρας της χώρας υποδοχής και των ιστορικο-υλικών συνθηκών που τη διαμόρφωσαν

Λίγα λόγια πάνω στη φιλοσοφία της συνεκπαίδευσης:

Από τη συγκεκριμένη επιμόρφωση κρατάμε κυρίως τα εξής:

Ο εκπαιδευτικόςπρέπει να προσπαθεί να δημιουργεί στην τάξη του ένα «ασφαλές μέρος» έτσι ώστε να δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για να συντελείται η μάθηση, αλλά κυρίωςγια να μπορεί να καλλιεργηθεί η ψυχο-συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών.

Δεν είναι δική του αρμοδιότητα να προβαίνει σε διάγνωση και χαρακτηρισμό των όποιων ειδικών μαθησιακών ή άλλων δυσκολιών μπορεί να αντιμετωπίζουν οι μαθητές και να βάζει «ταμπέλες». Δουλειά του είναι να βρίσκει τρόπους, να προσαρμόζει όσο είναι εφικτό τη διδασκαλία του, έτσι ώστε οι όποιες δυσκολίες υπάρχουν να μην έχουν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των μαθητών από τις ευκαιρίες που συνταγματικά οφείλει να παρέχει το σχολείο σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές.

Η νευροποικιλότητα από τη μια και το περιβάλλον από την άλλη διαμορφώνουν προσωπικότητες με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και συνεπώς ειδικές εκπαιδευτικές, συναισθηματικές ή άλλες ανάγκες. Έχοντας ως αφετηρία την παρατηρητικότητα, το ενδιαφέρον, την προθυμία να δοκιμάσουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, μπορούμε να προσβλέπουμε στην εξάλειψη κάθε είδους αποκλεισμού.

Η διαφορετικότητα δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα, αλλά ως ευκαιρία. Μπορούμε, αλλάζοντας τη στάση μας, να διαπιστώσουμε ότι η μάθηση συντελείται καλύτερα μέσα από τη χρήση των διαφορετικών αισθητηριακών διαύλωνκαι σίγουρα όπου δίνεται έμφαση στη φαντασία, τα συναισθήματα και τη χαρά. Αυτό που βοηθάει τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές, συναισθηματικές ή άλλες ανάγκες, είναι ευπρόσδεκτα ευχάριστο για όλους τους μαθητές.

Δεν υπάρχει μαγική συνταγή, ούτε έτοιμες λύσεις που μπορούν να υιοθετηθούν αυτούσιες. Κανένα εκπαιδευτικό σύστημα, κανένας εκπαιδευτικός δεν έχει όλες τις απαντήσεις. Υπάρχουν, όμως, κάποιες βασικές αρχές στις οποίες μπορούμε να στηριχτούμε για να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, πάνταδοκιμάζοντας, προσαρμόζοντας, αναθεωρώντας, διαφοροποιώντας και αυτές είναι η δομή, η σειρά, η συνέπεια, η απλότητα, η επανάληψη, οι συγκεκριμένες και ξεκάθαρες οδηγίες, και σίγουρα η εμπιστοσύνη.

Ο εκπαιδευτικός καλό θα είναι να γνωρίζει τις δυνατότητες, αλλά και τους περιορισμούς που εμπεριέχονται στο σύστημα του οποίου είναι μόνο ένα μέρος. Η ενδοσκόπηση, ο αναστοχασμός και η υιοθέτηση ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων πρακτικών αποκατάστασης είναι ένας ασφαλής δρόμος προς τη σωστή κατεύθυνση: την ενσωμάτωση όλων των μαθητών και την εξάλειψη κάθε είδους αποκλεισμού.

Συμπερασματικά:

Η επιμόρφωση αυτή ήταν μια εμπειρία πολύ αξιόλογη αφού προσέφερε γνώση και καινούριες ιδέες, αλλά και τη δυνατότητα να μοιραστούμε τους προβληματισμούς μας με συναδέλφους, να βρούμε κοινά σημεία αναφοράς στη δουλειά μας και να εξερευνήσουμε τις πιθανότητες για μελλοντική συνεργασία.

Συνολικά, η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+ υπήρξε μία εξαιρετική εμπειρία που αξίζει να έχει κάθε εκπαιδευτικός. Η θεωρητική και βιωματική προσέγγιση ενός άλλου ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού συστήματος, η επαφή με καινοτόμες πρακτικές μάθησης, η συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων ή εμπειριών με συναδέλφους άλλων ευρωπαϊκών χωρών συνέβαλαν στην επαγγελματική βελτίωση των συμμετεχόντων. Οι εκπαιδευτικοί προσέλαβαν επίσης ερεθίσματα αξιοποιήσιμα προς όφελος των μαθητών τους και από την εξοικείωσή τους με την κουλτούρα και τον πολιτισμό των Βρετανών ενώ παράλληλα βελτίωσαν τις δεξιότητές τους στην Αγγλική γλώσσα.

Σταυρούλα Αλεξάκη, ΠΕ06 (Αγγλικής Φιλολογίας)