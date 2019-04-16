Ασημένιο μετάλλιο στο «Ακρόπολης» για Ναυπάκτιο αθλητή στο Ταεκβοντό (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)
ΜΕ 3 ΑΘΛΗΤΕΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ‘’ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ’’ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 12-14/04/19 ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ.ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 1471 ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΑ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΧΑΣΑΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΤΑ -63 ΚΙΛΑ ΚΑΙ ΜΙΑ 5η ΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΟΔΥΣΣΕΑ ΣΤΑ –49 ΚΙΛΑ.Η ΤΡΙΤΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΘΕΙ.
ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΡΟΛΟ ΤΟ ΒΑΡΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΔΕΙΞΑΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΦΗΝΟΥΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
nafpaktianews.gr
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