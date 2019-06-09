Κυριακή 9 Ιούνιος 2019

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ΑΣΕΠ: Έξι προσλήψεις γεωπόνων στην Αιτωλοακαρνανία

ΑΣΕΠ: Έξι προσλήψεις γεωπόνων στην Αιτωλοακαρνανία

Εργασια

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε την περίοδο από 21/5 έως 29/5 μια σειρά από προσλήψεις συμβασιούχων σε ΟΤΑ και Δημόσιους Φορείς, οι οποίες είτε «τρέχουν» είτε θα «τρέξουν» το αμέσως επόμενο διάστημα.

Δείτε τον πίνακα:

ΦΟΡΕΑΣΝΟΜΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Σε μήνες)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΙΤ/ΝΙΑΣΠΕΓΕΩΠΟΝΩΝ ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων Φυτικής Παραγωγής ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων66,5
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣΑΤΤΙΚΗΣΔΕΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣΑΤΤΙΚΗΣΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣΑΤΤΙΚΗΣΥΕΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»ΚΕΡΚΥΡΑΣΥΕΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥΚΥΚΛΑΔΩΝΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ)18
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥΧΙΟΥΔΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣΑΤΤΙΚΗΣΔΕΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ4
ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣΑΤΤΙΚΗΣΔΕΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ38
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣΑΤΤΙΚΗΣΔΕΤΑΜΙΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ206
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ26
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡόδοςΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ218
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡόδοςΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ618
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕρμούποληΚΥΚΛΑΔΩΝΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ218
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕρμούποληΚΥΚΛΑΔΩΝΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ118
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜυτιλήνηΛΕΣΒΟΥΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ1018
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜυτιλήνηΛΕΣΒΟΥΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ118
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜύριναΛΕΣΒΟΥΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ218
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚαρλόβασιΣΑΜΟΥΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ218
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚαρλόβασιΣΑΜΟΥΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ218
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧίοςΧΙΟΥΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ418
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧίοςΧΙΟΥΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ218
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων)ΑΡΚΑΔΙΑΣΔΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ68
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων)ΑΡΚΑΔΙΑΣΔΕΦΥΛΑΚΩΝ58
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων)ΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ18
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κτίριο Δ. ΑμαρουσίουΑΤΤΙΚΗΣΔΕΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ518
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κτίριο Δ. ΑθηναίωνΑΤΤΙΚΗΣΔΕΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ318
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κτίριο Δ. ΠειραιάΑΤΤΙΚΗΣΔΕΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ118
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κτίριο Δ. ΜαραθώναΑΤΤΙΚΗΣΔΕΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ118
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣΑΤΤΙΚΗΣΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ9624
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Υ. Αγίου Ιερόθεου)ΑΤΤΙΚΗΣΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Υ. Αγίων Αναργύρων)ΑΤΤΙΚΗΣΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ224
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Τοπικό Ιατρείο Άνω Λιοσίων)ΑΤΤΙΚΗΣΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Τοπικό Ιατρείο Πετρούπολης)ΑΤΤΙΚΗΣΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Υ. Μοσχάτου)ΑΤΤΙΚΗΣΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ224
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Υ. ΧαϊδαρίουΑΤΤΙΚΗΣΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο Κ.Υ. Σαλαμίνας)ΑΤΤΙΚΗΣΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ724
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (2η Τοπική Ομάδα Υγείας Περιστερίου)ΑΤΤΙΚΗΣΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (1η Τοπική Ομάδα Υγείας Μοσχάτου – Ταύρου)ΑΤΤΙΚΗΣΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (2η Τοπική Ομάδα Υγείας Κερατσινίου – Δραπετσώνας)ΑΤΤΙΚΗΣΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (1η & 2η Τοπική Ομάδα Υγείας Αιγάλεω)ΑΤΤΙΚΗΣΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (2η Τοπική Ομάδα Υγείας Πετρούπολης)ΑΤΤΙΚΗΣΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (1η Τοπική Ομάδα Υγείας Πειραιά)ΑΤΤΙΚΗΣΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (1η Τοπική Ομάδα Υγείας Ελευσίνας)ΑΤΤΙΚΗΣΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Υ. Αιγάλεω)ΑΤΤΙΚΗΣΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ324
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κτίριο Δ. ΑμαρουσίουΑΤΤΙΚΗΣΥΕΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ1118
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κτίριο Δ. ΑθηναίωνΑΤΤΙΚΗΣΥΕΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ318
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κτίριο Δ. ΠειραιάΑΤΤΙΚΗΣΥΕΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ218
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κτίριο Δ. ΜαραθώναΑΤΤΙΚΗΣΥΕΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ318
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Υ. Κω)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Υ. Έμπωνα Ρόδου)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Χάλκης)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Νισύρου)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αστυπάλαιας)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (1η Τοπική Ομάδα Υγείας Κω)ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σικίνου)ΚΥΚΛΑΔΩΝΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κιμώλου)ΚΥΚΛΑΔΩΝΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας )ΚΥΚΛΑΔΩΝΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Περιφερειακά Ιατρεία Γαύριου _Μπατσίου)ΚΥΚΛΑΔΩΝΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Περιφερειακό Ιατρείο Κορθίου)ΚΥΚΛΑΔΩΝΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Περιφερειακά Ιατρεία Μήθυμνας – Συκαμινέας)ΛΕΣΒΟΥΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Περιφερειακά Ιατρεία Πέτρας – Στύψης – Σκούταρου)ΛΕΣΒΟΥΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Περιφερειακά Ιατρεία Φιλίας – Ανεμωτιάς – Σκαλοχωρίου)ΛΕΣΒΟΥΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Περιφερειακά Ιατρεία Βατούσας – Ερεσού – Σκάλας Ερεσού – Σιγρίου – Μεσότοπου)ΛΕΣΒΟΥΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ324
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Υ. Σάμου)ΣΑΜΟΥΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Περιφερειακό Ιατρείο Ραχών)ΣΑΜΟΥΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία Φούρνων – Θύμαινας – Χρυσομηλιάς)ΣΑΜΟΥΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ124
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Περιφερειακά Ιατρεία Αγ. Κωνσταντίνου – Κοκκαρίου – Κοντακαίικων – Λέκκας)ΣΑΜΟΥΥΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ224
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝΑΧΑΪΑΣΔΕΦΥΛΑΚΩΝ2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝΑΧΑΪΑΣΠΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝΑΧΑΪΑΣΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝΑΧΑΪΑΣΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝΑΧΑΪΑΣΥΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝΑΧΑΪΑΣΥΕΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑ (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.)ΛΑΡΙΣΑΣΠΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ή ΤΕ1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣΑΤΤΙΚΗΣΔΕΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ28
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣΑΤΤΙΚΗΣΥΕΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ18
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣΑΤΤΙΚΗΣΥΕΒΟΗΘΩΝ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ38
Μ.Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΕΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ65
Μ.Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥΥΕΕΡΓΑΤΩΝ35
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣΚΥΚΛΑΔΩΝΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ46
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣΛΕΥΚΑΔΑΣΥΕΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ424
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣΛΕΥΚΑΔΑΣΥΕΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ424
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝΑΤΤΙΚΗΣΔΕΟΔΗΦΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ Γ’ (C) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ28
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝΑΤΤΙΚΗΣΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ28
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝΥΕΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝΥΕΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ5
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ (Δημοτικό Κολυμβητήριο)ΑΤΤΙΚΗΣΥΕΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ68
aftodioikisi.gr

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