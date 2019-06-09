ΑΣΕΠ: Έξι προσλήψεις γεωπόνων στην Αιτωλοακαρνανία
Το ΑΣΕΠ ενέκρινε την περίοδο από 21/5 έως 29/5 μια σειρά από προσλήψεις συμβασιούχων σε ΟΤΑ και Δημόσιους Φορείς, οι οποίες είτε «τρέχουν» είτε θα «τρέξουν» το αμέσως επόμενο διάστημα.
|ΦΟΡΕΑΣ
|ΝΟΜΟΣ
|ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
|ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
|ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
|ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Σε μήνες)
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
|ΠΕ
|ΓΕΩΠΟΝΩΝ ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων Φυτικής Παραγωγής ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
|6
|6,5
|ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΔΕ
|ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
|1
|ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΤΕ
|ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
|3
|ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ
|1
|ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
|ΚΕΡΚΥΡΑΣ
|ΥΕ
|ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
|3
|ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
|ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|ΔΕ
|ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ)
|1
|8
|ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
|ΧΙΟΥ
|ΔΕ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
|1
|ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΔΕ
|ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
|4
|ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΔΕ
|ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
|3
|8
|ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΔΕ
|ΤΑΜΙΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
|20
|6
|ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
|ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
|ΥΕ
|ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|2
|6
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος
|ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|2
|18
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος
|ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|6
|18
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Ερμούπολη
|ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|2
|18
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Ερμούπολη
|ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|18
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη
|ΛΕΣΒΟΥ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|10
|18
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη
|ΛΕΣΒΟΥ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|18
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μύρινα
|ΛΕΣΒΟΥ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|2
|18
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Καρλόβασι
|ΣΑΜΟΥ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|2
|18
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Καρλόβασι
|ΣΑΜΟΥ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|2
|18
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίος
|ΧΙΟΥ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|4
|18
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίος
|ΧΙΟΥ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|2
|18
|ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων)
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΔΕ
|ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
|6
|8
|ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων)
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΔΕ
|ΦΥΛΑΚΩΝ
|5
|8
|ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων)
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΠΕ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|1
|8
|ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κτίριο Δ. Αμαρουσίου
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΔΕ
|ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
|5
|18
|ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κτίριο Δ. Αθηναίων
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΔΕ
|ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
|3
|18
|ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κτίριο Δ. Πειραιά
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΔΕ
|ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
|1
|18
|ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κτίριο Δ. Μαραθώνα
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΔΕ
|ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
|1
|18
|ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΥΕ
|ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|96
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Υ. Αγίου Ιερόθεου)
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Υ. Αγίων Αναργύρων)
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|2
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Τοπικό Ιατρείο Άνω Λιοσίων)
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Τοπικό Ιατρείο Πετρούπολης)
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Υ. Μοσχάτου)
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|2
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Υ. Χαϊδαρίου
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο Κ.Υ. Σαλαμίνας)
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|7
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (2η Τοπική Ομάδα Υγείας Περιστερίου)
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (1η Τοπική Ομάδα Υγείας Μοσχάτου – Ταύρου)
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (2η Τοπική Ομάδα Υγείας Κερατσινίου – Δραπετσώνας)
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (1η & 2η Τοπική Ομάδα Υγείας Αιγάλεω)
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (2η Τοπική Ομάδα Υγείας Πετρούπολης)
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (1η Τοπική Ομάδα Υγείας Πειραιά)
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (1η Τοπική Ομάδα Υγείας Ελευσίνας)
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Υ. Αιγάλεω)
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|3
|24
|ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κτίριο Δ. Αμαρουσίου
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΥΕ
|ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ
|11
|18
|ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κτίριο Δ. Αθηναίων
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΥΕ
|ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ
|3
|18
|ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κτίριο Δ. Πειραιά
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΥΕ
|ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ
|2
|18
|ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κτίριο Δ. Μαραθώνα
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΥΕ
|ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ
|3
|18
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Υ. Κω)
|ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Υ. Έμπωνα Ρόδου)
|ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Χάλκης)
|ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης)
|ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Νισύρου)
|ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αστυπάλαιας)
|ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (1η Τοπική Ομάδα Υγείας Κω)
|ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σικίνου)
|ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κιμώλου)
|ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας )
|ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Περιφερειακά Ιατρεία Γαύριου _Μπατσίου)
|ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Περιφερειακό Ιατρείο Κορθίου)
|ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Περιφερειακά Ιατρεία Μήθυμνας – Συκαμινέας)
|ΛΕΣΒΟΥ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Περιφερειακά Ιατρεία Πέτρας – Στύψης – Σκούταρου)
|ΛΕΣΒΟΥ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Περιφερειακά Ιατρεία Φιλίας – Ανεμωτιάς – Σκαλοχωρίου)
|ΛΕΣΒΟΥ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Περιφερειακά Ιατρεία Βατούσας – Ερεσού – Σκάλας Ερεσού – Σιγρίου – Μεσότοπου)
|ΛΕΣΒΟΥ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|3
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Κ.Υ. Σάμου)
|ΣΑΜΟΥ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Περιφερειακό Ιατρείο Ραχών)
|ΣΑΜΟΥ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία Φούρνων – Θύμαινας – Χρυσομηλιάς)
|ΣΑΜΟΥ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|24
|2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Περιφερειακά Ιατρεία Αγ. Κωνσταντίνου – Κοκκαρίου – Κοντακαίικων – Λέκκας)
|ΣΑΜΟΥ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|2
|24
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΔΕ
|ΦΥΛΑΚΩΝ
|2
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΠΕ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ
|2
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΤΕ
|ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
|1
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΤΕ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
|1
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΥΕ
|ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
|2
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΥΕ
|ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|1
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑ (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.)
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΠΕ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ή ΤΕ
|1
|ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΔΕ
|ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ
|2
|8
|ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΥΕ
|ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
|1
|8
|ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΥΕ
|ΒΟΗΘΩΝ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ
|3
|8
|Μ.Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΔΕ
|ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
|6
|5
|Μ.Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΥΕ
|ΕΡΓΑΤΩΝ
|3
|5
|ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
|ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|ΥΕ
|ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|4
|6
|ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|ΥΕ
|ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|4
|24
|ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|ΥΕ
|ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
|4
|24
|ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΔΕ
|ΟΔΗΦΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ Γ’ (C) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ
|2
|8
|ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΥΕ
|ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
|2
|8
|ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΥΕ
|ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
|2
|ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΥΕ
|ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
|5
|ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ (Δημοτικό Κολυμβητήριο)
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΥΕ
|ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ
|6
|8
aftodioikisi.gr