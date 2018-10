H Ευαγγελία Αραβανή και η Νάντια Μπουλέ πρωταγωνιστούν στη νεά καμπάνια της Adidas! (ΦΩΤΟ)

Η νέα limited-edition Statement Collection των adidas Women έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τις γυναίκες σε κάθε τους προπόνηση.

Floral και γεωμετρικά prints εμπνευσμένα από τη Stella McCartney αποτελούν το νέο statement στις προπονήσεις σου.

Η νέα συλλογή εμπνέεται από το παγκόσμιο community των adidas Women και τα icons Dua Lipa, Karlie Kloss, Shay Mitchell, Hannah Bronfman και Garbiñe Muguruza.

Στην Ελλάδα, οι Ευαγγελία Αραβανή, Νάντια Μπουλέ, Λίλη Αλεξούλη, Χαρά Γιδαράκου, Ελισάβετ Πεσιρίδου, Αθηνά Κοίνη, Ελεάννα Λίμα, Αναστασία Μαρινάκου, Πόλυ Χατζόγλου, Βίβιαν Δράκου, Αλεξάνδρα Ρίζου και Σοφία Αλικανιώτη πρωταγωνιστούν με τα iconic looks της νέας συλλογής.

Αντλώντας έμπνευση από το παγκόσμιο community των adidas Women η νέα Statement Collection παρουσιάζει εμβληματικά looks που προσφέρουν ακαταμάχητο στυλ και κορυφαία υποστήριξη σε κάθε προπόνηση. Στη νέα capsule συλλογή του brand έρχονται να προστεθούν δυναμικές Ελληνίδες, μέλη των adidas Women, αποδεικνύοντας ότι η νέα συλλογή είναι σχεδιασμένη για να καλύψει κάθε ανάγκη και να υποστηρίξει τη γυναικεία προπόνηση, από ένα χαλαρωτικό yoga session μέχρι ένα άκρως δυναμικό HIIT workout.

Bras, tights, jackets, παπούτσια και αξεσουάρ ολοκληρώνουν τη νέα statement συλλογή της adidas, με bold training looks που κάνουν κάθε γυναίκα να ξεχωρίζει. Τα floral και γεωμετρικά prints της νέα συλλογής εμπνέονται από την αγαπημένη σχεδιάστρια του brand, Stella McCartney, η οποία συνδυάζει το κορυφαίο design με δροσερά υφάσματα, αναβαθμίζοντας το στυλ αλλά και την απόδοση σου.

Από τη νέα συλλογή του brand δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κλασικά sport bras της adidas «Αll Me», «Don’t Rest» και «Stronger For It». Κάθε bra είναι σχεδιασμένο για να ακολουθεί τη γραμμή και τις ανάγκες κάθε σωματότυπου αλλά και κάθε αθλητικής δραστηριότητας ανεξάρτητα από την έντασή της.

All Me Bra

Τέλεια υποστήριξη για μικρότερα cups

Άνεση και απόλυτη ελευθερία κινήσεων

Διαφορετικά στυλ από τιράντες και αφαιρούμενες επενδύσεις που απομακρύνουν τον ιδρώτα

Don’t Rest Bra

Μεσαία υποστήριξη ιδανική μέχρι και cups C

Anti-bounce στήριξη που χαρίζει αίσθηση ασφάλειας

Κλασικός αθλητικός σχεδιασμός στην πλάτη

Stronger For It Bra

Υψηλή υποστήριξη για μεγαλύτερα cups

Σταθερότητα ακόμα και στις πιο έντονες προπονήσεις

Τιράντες που προσαρμόζονται για ένα ιδιαίτερο και προσωπικό στυλ

Το παγκόσμιο community των adidas Women βάζει τη δική του σφραγίδα στη νέα συλλογή του brand. Ως γνήσιες adidas Women οι Dua Lipa, Karlie Kloss, Shay Mitchell, Hannah Bronfman και Garbiñe Muguruza αποτελούν πηγή έμπνευσης. Το αποτέλεσμα; Μια statement συλλογή σχεδιασμένη για να βοηθήσει κάθε γυναίκα να απελευθερώσει την κρυμμένη δημιουργικότητά της.

Δυναμικές και τολμηρές, και η Ευαγγελία Αραβανή, η Νάντια Μπουλέ, η Λιλή Αλεξούλη, η Χαρά Γιδαράκου, η Ελισάβετ Πεσιρίδου, η Αθηνά Κοίνη, η Ελεάννα Λίμα, η Αναστασία Μαρινάκου, η Πόλυ Χατζόγλου, η Βίβιαν Δράκου, η Αλεξάνδρα Ρίζου και η Σοφία Αλικανιώτη φωτογραφίζονται με τα νέα bold training looks βάζοντας και τη δική τους υπογραφή στη νέα συλλογή.

Αν κι εσύ ανήκεις σε αυτές, ετοιμάσου να απογειώσεις την αυτοπεποίθησή σου με δυναμικά workouts, workshops, upbeat ρυθμό αλλά και ζεν στιγμές για να χαλαρώσεις.

Την Πέμπτη 01.11 έχεις την ευκαιρία να διαλέξεις THREE WAYS TO CREATE και να γιορτάσεις το λανσάρισμα της νέας Statement Collection, με τον πιο ξεχωριστό τρόπο, παρέα με τις adidas Women αλλά και ambassadors της adidas, στο The Loft (Καπνικαρέας 3, Αθήνα).

Στις 18:00 & στις 18:30 μπορείς να δοκιμάσεις το SPIN AROUND και να απολαύσεις το πιο ανεβαστικό spinning class, από τον master του spinning, τον Coach Zarou. Στις 19:30 get ready to SWEAT TO THE BEAT, σ’ ένα δυναμικό HIIT workout με τον Νικόλα Ντάνο.

Στις 20:30 σε περιμένει η απόλυτη εμπειρία χαλάρωσης με ένα GENTLE YOGA FLOW υπό την καθοδήγηση της yoga teacher, Aleksandra Yoga. Όλα τα workouts θα συνοδεύουν μοναδικά workshops και εκπλήξεις που θα σε κάνουν να περάσεις υπέροχα και άκρως δημιουργικά. Δες αναλυτικά τα sessions, διάλεξε αυτό που σε ενθουσιάζει περισσότερο και κάνε δωρεάν την εγγραφή σου, δηλώνοντας συμμετοχή στο www.adidas.gr/adidasrunners ή στο Runtastic app κάνοντας join στο Group των adidas Runners Athens.

Ανακάλυψε τώρα τη νέα Statement Collection στο adidas.gr και την 01.11 σε επιλεγμένα adidas Stores και επιλεγμένα καταστήματα αθλητικών ειδών.

#adidasWomen

govastileto.gr

Η Νάντια Μπουλέ γυμνάζεται και φαίνεται! (ΦΩΤΟ)