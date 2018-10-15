Δευτέρα 15 Οκτώβριος 2018

News Headlines

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου Νίκου Καραγέωργου

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου Νίκου Καραγέωργου

Αγρινιο, Πολιτισμος

Αποχαιρετά ο Νίκος Καραγέωργος το Αγρίνιο και την θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου μετά από τρία χρόνια επιτυχημένης πορείας, με το ακόλουθο μήνυμα, μέσω του οποίου ευχαριστεί τα άτομα με τα οποία συνεργάστηκε.

Το μήνυμά του έχει ως εξής:

Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά όλους όσους συνεργαστήκαμε αυτά τα τρία χρόνια στο Δη.Πε.Θε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ και ιδιαίτερα τους ντόπιους καλλιτέχνες:

dipethe-agriniou

ΕΡΙΦΥΛΗ ΓΡΑΜΨΑ
ΓΙΩΡΓΟ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ
ΛΕΝΑ ΝΤΖΟΥΡΒΑ
ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΑΦΑ
ΘΑΝΑΣΗ ΒΑΛΑΩΡΑ
ΜΑΚΗ ΦΕΓΓΟΥΛΗ
ΚΑΤΙΑ ΖΑΡΚΑΔΑ
ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
ΛΕΝΑ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ
ΣΠΥΡΟ ΓΙΟΛΔΑΣΗ
ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΡΤΕΡΗ
ΣΙΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΟ
ΓΙΟΥΛΗ ΜΑΡΟΥΣΗ
ΓΙΩΡΓΟ ΓΚΙΚΑ
ΔΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΑ
ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΜΠΟ
ΠΑΝΟ ΝΑΚΟ
ΓΙΩΡΓΟ ΣΑΛΛΑ
ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ
ΣΤΑΘΗ ΣΚΟΤΙΔΑ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΦΥΛΑΚΤΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΤΖΕΝΗ ΜΑΡΟΥΣΗ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΨΑΛΗ
ΑΘΗΝΑ ΨΕΙΜΑΔΑ
ΜΑΓΔΑ ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΨΑΛΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ
ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΜΜΕΝΟΥ
ΧΡΗΣΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟ
ΑΣΠΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΛΙΑΝΗ
ΧΡΗΣΤΟ ΡΑΜΜΟΠΟΥΛΟ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ
ΑΙΜΙΛΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
την ομάδα του ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ του ΔΗΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΣΗ και τη «ΔΙΕΞΟΔΟ» του
ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑ ΡΕΝΤΙΦΗ
ΡΑΝΙΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΣΤΡΑ
ΒΑΙΑ ΣΠΥΡΕΛΛΗ
ΚΩΣΤΗ ΛΕΤΣΑ
ΚΩΣΤΑ ΠΑΡΑΒΑΤΟ
ΜΠΑΜΠΗ ΠΑΣΧΕΝΤΗ
ΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥΣΗ
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΚΑΜΜΕΝΟ
ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΚΕΛΛΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΙΚΕΛΛΗ
ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΑΖΗ
ΦΡΙΝΤΑ ΚΟΛΟΒΟΥ
ΑΝΝΑ ΨΑΡΡΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΡΕΝΑ ΜΙΧΟΠΑΝΟΥ
ΛΙΛΗ ΚΥΡΙΛΗ
ΙΝΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΓΙΩΡΓΟ ΚΡΕΤΣΗ
ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΤΣΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΗ ΣΕΛΙΜΑ
ΑΛΕΚΑ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ
ΜΑΙΡΗ ΤΣΙΡΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ
ΝΑΝΤΙΑ ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟ
ΓΙΩΡΓΟ ΖΙΟΒΑ
ΠΑΝΟ ΜΑΜΑΣΟΥΛΑ
ΠΑΝΟ ΚΑΛΤΣΑ
ΜΑΙΡΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΘΟΔΩΡΗ ΣΚΥΦΤΟΥΛΗ
ΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΤΟΛΕΙΝΑ
ΑΣΤΕΡΩ ΠΕΡΓΑΝΤΗ
ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΣΤΑΝΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΘΑΝΑΣΗ ΜΑΝΙΦΑΒΑ
ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΑΥΡΙΔΗ
ΝΤΙΝΟ ΜΕΛΑΧΡΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΡΚΟΤΖΕΛΟΥ
ΑΝΝΥ ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ
ΠΑΥΛΟ ΓΡΕΝΤΖΕΛΟ
ΒΑΣΙΛΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟ
ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΚΑΒΟΥΛΑ’
ΓΙΑΝΝΗ ΤΖΑΜΟΥΡΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΟΛΙΒΩΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΠΙΣΙΟΥ
ΣΩΣΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΓΙΩΡΓΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΤΑΛΑΠΕΡΑ
ΝΙΚΟ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ
ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΘΗ
ΠΑΝΟ ΑΥΓΕΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΥΦΑΝΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΙΑΝΤΑ
ΜΑΝΩΛΗ ΠΕΡΙΒΟΛΑ
ΕΡΜΙΟΝΗ ΤΣΟΥΜΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΠΡΙΟΒΟΛΟ

Η συμμετοχή τους είναι το παράσημό μου. Εις το επανιδείν…

«ΙΣΤΟΡΙΕΣ» – Έκθεση ζωγραφικής της Μπαρμπαρέλας Σφήκα στη «Διέξοδο»

Σχετικες Δημοσιευσεις

Αφήστε μια απάντηση