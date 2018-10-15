Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου Νίκου Καραγέωργου
Αποχαιρετά ο Νίκος Καραγέωργος το Αγρίνιο και την θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου μετά από τρία χρόνια επιτυχημένης πορείας, με το ακόλουθο μήνυμα, μέσω του οποίου ευχαριστεί τα άτομα με τα οποία συνεργάστηκε.
Το μήνυμά του έχει ως εξής:
Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά όλους όσους συνεργαστήκαμε αυτά τα τρία χρόνια στο Δη.Πε.Θε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ και ιδιαίτερα τους ντόπιους καλλιτέχνες:
ΕΡΙΦΥΛΗ ΓΡΑΜΨΑ
ΓΙΩΡΓΟ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ
ΛΕΝΑ ΝΤΖΟΥΡΒΑ
ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΑΦΑ
ΘΑΝΑΣΗ ΒΑΛΑΩΡΑ
ΜΑΚΗ ΦΕΓΓΟΥΛΗ
ΚΑΤΙΑ ΖΑΡΚΑΔΑ
ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
ΛΕΝΑ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ
ΣΠΥΡΟ ΓΙΟΛΔΑΣΗ
ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΡΤΕΡΗ
ΣΙΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΟ
ΓΙΟΥΛΗ ΜΑΡΟΥΣΗ
ΓΙΩΡΓΟ ΓΚΙΚΑ
ΔΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΑ
ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΜΠΟ
ΠΑΝΟ ΝΑΚΟ
ΓΙΩΡΓΟ ΣΑΛΛΑ
ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ
ΣΤΑΘΗ ΣΚΟΤΙΔΑ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΦΥΛΑΚΤΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΤΖΕΝΗ ΜΑΡΟΥΣΗ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΨΑΛΗ
ΑΘΗΝΑ ΨΕΙΜΑΔΑ
ΜΑΓΔΑ ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΨΑΛΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ
ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΜΜΕΝΟΥ
ΧΡΗΣΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟ
ΑΣΠΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΛΙΑΝΗ
ΧΡΗΣΤΟ ΡΑΜΜΟΠΟΥΛΟ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ
ΑΙΜΙΛΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
την ομάδα του ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ του ΔΗΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΣΗ και τη «ΔΙΕΞΟΔΟ» του
ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑ ΡΕΝΤΙΦΗ
ΡΑΝΙΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΣΤΡΑ
ΒΑΙΑ ΣΠΥΡΕΛΛΗ
ΚΩΣΤΗ ΛΕΤΣΑ
ΚΩΣΤΑ ΠΑΡΑΒΑΤΟ
ΜΠΑΜΠΗ ΠΑΣΧΕΝΤΗ
ΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥΣΗ
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΚΑΜΜΕΝΟ
ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΚΕΛΛΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΙΚΕΛΛΗ
ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΠΑΖΗ
ΦΡΙΝΤΑ ΚΟΛΟΒΟΥ
ΑΝΝΑ ΨΑΡΡΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΡΕΝΑ ΜΙΧΟΠΑΝΟΥ
ΛΙΛΗ ΚΥΡΙΛΗ
ΙΝΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΓΙΩΡΓΟ ΚΡΕΤΣΗ
ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΤΣΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΗ ΣΕΛΙΜΑ
ΑΛΕΚΑ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ
ΜΑΙΡΗ ΤΣΙΡΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ
ΝΑΝΤΙΑ ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟ
ΓΙΩΡΓΟ ΖΙΟΒΑ
ΠΑΝΟ ΜΑΜΑΣΟΥΛΑ
ΠΑΝΟ ΚΑΛΤΣΑ
ΜΑΙΡΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΘΟΔΩΡΗ ΣΚΥΦΤΟΥΛΗ
ΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΤΟΛΕΙΝΑ
ΑΣΤΕΡΩ ΠΕΡΓΑΝΤΗ
ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΣΤΑΝΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΘΑΝΑΣΗ ΜΑΝΙΦΑΒΑ
ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΑΥΡΙΔΗ
ΝΤΙΝΟ ΜΕΛΑΧΡΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΡΚΟΤΖΕΛΟΥ
ΑΝΝΥ ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ
ΠΑΥΛΟ ΓΡΕΝΤΖΕΛΟ
ΒΑΣΙΛΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟ
ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΚΑΒΟΥΛΑ’
ΓΙΑΝΝΗ ΤΖΑΜΟΥΡΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΟΛΙΒΩΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΠΙΣΙΟΥ
ΣΩΣΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΓΙΩΡΓΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΤΑΛΑΠΕΡΑ
ΝΙΚΟ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ
ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΘΗ
ΠΑΝΟ ΑΥΓΕΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΥΦΑΝΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΙΑΝΤΑ
ΜΑΝΩΛΗ ΠΕΡΙΒΟΛΑ
ΕΡΜΙΟΝΗ ΤΣΟΥΜΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΠΡΙΟΒΟΛΟ
Η συμμετοχή τους είναι το παράσημό μου. Εις το επανιδείν…