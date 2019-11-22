Αποτελέσματα του 7ου σχολικού πρωταθλήματος σκακιού Αγρινίου (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Νοεμβρίου στο Παπαστράτειο Μέγαρο το έβδομο σχολικό πρωτάθλημα. Αγωνίστηκαν συνολικά 179 μαθητές από τα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια του Αγρινίου και της ευρύτερης περιοχής!!! Αναλυτικά οι νικητές:
ΝΗΠΙΑ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΖΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΡΙΦΥΛΛΗ
ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΡΟΥΧΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΡΑΦΑΕΛΛΑ
ΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΚΥΛΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΑΔΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΤΣΕΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΕΦΕΛΗ
ΛΕΦΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΟΥΡΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΣΙΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΓΑΘΗ
ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΗΣ-ΜΑΚΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ
ΜΠΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΑΠΑΝΔΡΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑΡΟΥΣΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΝΔΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΟΥΡΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΔΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΥΚΕΙΟ
ΤΣΙΝΤΖΑ ΕΒΕΛΥΝ
ΣΟΛΩΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΟΚΟΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ