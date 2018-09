Απόστολος Κατσιφάρας: Ενσωματώνουμε την καινοτομία στην καθημερινότητα και βελτιώνουμε τις αποδόσεις μας (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Ολοκληρώθηκε σήμερα στην Πάτρα η διήμερη συνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Esmartcity (Enabling SMARTer City in the MED area through NETworking – Δημιουργώντας ευφυέστερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου, μέσω δικτυώσεων), μέσω του οποίου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, θα προχωρήσει στην εγκατάσταση ψηφιακών (έξυπνων) μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα κτίρια της.

«Απαντάμε στις μεγάλες προκλήσεις του αύριο, ενσωματώνοντας την καινοτομία στην καθημερινότητα και απολαμβάνοντας τα οφέλη που προκύπτουν. Θέλουμε να είμαστε η Περιφέρεια πρωτοποριακή, που ενσωματώνει τις εξελίξεις στην πολιτική της, ώστε να βελτιώνει τις αποδόσεις της, αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Στόχος μας είναι το 2018 να είμαστε η πρώτη Περιφέρεια, που θα έχει κάνει σημαντικά βήματα στην εξοικονόμηση ενέργειας. Προς αυτήν την κατεύθυνση καταρτίσαμε τον Ενεργειακό μας Σχεδιασμό που έχει ψηφιστεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο και βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης» τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, καλωσορίζοντας στην Πάτρα τους εταίρους του προγράμματος.

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Νικόλαος Μπαλαμπάνης, αναφέρθηκε στις «έξυπνες πρακτικές» που υλοποιεί ήδη η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εξειδικεύοντας: «Έχουμε προχωρήσει σε προγραμματικές συμβάσεις σε ό,τι αφορά το ενεργειακό μας αποτύπωμα, προκειμένου να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε ενεργειακά τα κτίρια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Επίσης, γίνονται καταγραφές ενεργειακών καταναλώσεων κι έχουμε προχωρήσει στη λειτουργία Ενεργειακού Παρατηρητηρίου, το οποίο συνδέεται με το ευρωπαϊκό ESMARTCITY, μέσω του οποίου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα προμηθευτεί ψηφιακούς (έξυπνους) μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας».

Το ESMARTCITY έχει ως στόχο την βελτίωση των δυνατοτήτων καινοτομίας των πόλεων της περιοχής της Μεσογείου, μέσω της δημιουργίας οικοσυστημάτων καινοτομίας που περιλαμβάνουν πολίτες, επιχειρήσεις, ερευνητές – ακαδημαϊκούς, και δημόσιες αρχές, σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της Ευφυούς Πόλης. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας στο Μεσογειακό Χώρο Interreg MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Τα ηλεκτρικά μεγέθη που θα προκύψουν από τις καταγραφές, θα αξιολογηθούν και θα αναλυθούν, ώστε να προκύψουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας.