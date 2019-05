Απαλλάσσονται οι αστυνομικοί από την μεταφορά ψυχικά ασθενών – Η αυτοκτονία στο Νοσοκομείο του Ρίου ξεκίνησε τη διαβούλευση – «Επιτέλους» λέει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας

Ο Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, θέτει σε δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του σχεδίου νόμου.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

1. Η μεταφορά του ασθενή στην Μονάδα Ψυχικής Υγείας αντιμετωπίζεται τεχνικώς όπως η μεταφορά οποιουδήποτε άλλου ασθενή σε νοσοκομείο για εξέταση ή νοσηλεία, και διενεργείται υπό συνθήκες ασφαλείας με σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του φερομένου ότι χρήζει ακούσιας ψυχιατρικής περίθαλψης.

2. Στο Τμήμα Ιατρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ δημιουργείται Γραφείο Υποστήριξης Ψυχικής Υγείας. Ως αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού καθορίζονται : α) η μεταφορά προσώπων που φέρονται ως ψυχικά ασθενείς, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας για την εξέτασή τους, με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα και από ειδικά εκπαιδευμένους νοσηλευτές β) ο συντονισμός και η παρακολούθηση της κίνησης για τη διαχείριση των περιστατικών γ) η εκπαίδευση των πληρωμάτων των ειδικών οχημάτων, για την ασφαλή μεταφορά των φερομένων ως ψυχικά ασθενών, με γνώμονα τον σεβασμό της αξιοπρέπειας και της προσωπικότητάς τους δ) η συνεργασία με την αρμόδια διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και την Ελληνική Αστυνομία. Για τις ανάγκες του νέου Γραφείου, διατίθενται από το Υπουργείο Υγείας δέκα (10) συμβατικά οχήματα, με ειδικό εξοπλισμό για την ασφαλή μεταφορά των επιβαινόντων προσώπων. Τα οχήματα, που φέρουν τα διακριτικά του ΕΚΑΒ, κατανέμονται σε όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες τη χώρας.

Το Γραφείο Υποστήριξης Ψυχικής Υγείας στελεχώνει το μόνιμο προσωπικό του ΕΚΑΒ, οι οργανικές θέσεις του οποίου προστίθενται στον Οργανισμό του. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης Ψυχικής Υγείας . Κατά τα λοιπά, το Γραφείο Υποστήριξης Ψυχικής Υγείας διέπεται από τις διατάξεις του Οργανισμού του ΕΚΑΒ.

3. Η μεταφορά του φερόμενου ως ασθενή στην Μονάδα Ψυχικής Υγείας διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένους νοσηλευτές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την ασφάλεια του ασθενή ή τρίτων που εμπλέκονται στη μεταφορά, μπορεί να ζητηθεί, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, η συνδρομή οργάνου της ΕΛ.ΑΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι νοσηλευτές που μεταφέρουν τον εξεταζόμενο παραμένουν στο χώρο της Μονάδας, έως ότου πραγματοποιηθεί η εξέταση και παρασχεθεί η αναγκαία ιατρική φροντίδα.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας Χάρης Τσίτσικας δήλωσε στο άκουσμα της είδησης:

TO ΣXEΔIO NOMOY ΠIΣTEYOYME OTI EINAI ΠPOΣ ΣTH ΣΩΣTH KATEYΘYNΣH. H EΞEΛIΞH AYTH EINAI IΔIAITEPA ΣHMANTIKH. ΓNΩPIZETE OTI H ENΩΣH MAΣ AΠO KOINOY ME THN OMOΣΠONΔIA ΠPΩTOΣTATHΣE TA TEΛEYTAIA XPONIA ΣTO ΘEMA THΣ AKOYΣIAΣ NOΣHΛEIAΣ ΠAΣXONTΩN ATOMΩN ΘEΩPΩNTAΣ OTI OI ΣYNANΘPΩΠOI MAΣ AYTOI ΠPEΠEI NA ANTIMETΩΠIZONTAI ΩΣ AΣΘENEIΣ KAI OXI ΩΣ KPATOYMENOI. HΔH ΞEKINHΣE H ΔIABOYΛEYΣH TOY ΣXETIKOY ΣXEΔIOY NOMOY AΠO TO YΠOYPΓEIO YΓEIAΣ ΠOY ΠPOBΛEΠEI METAΦOPA TΩN ATOMΩN AYTΩN AΠO EΞEIΔIKEYMENO ΠPOΣΩΠIKO TOY EKAB KAI MONO ΣE EΞAIPETIKEΣ ΠEPIΠTΩΣEIΣ AΠO THN EΛ.AΣ . ΘA ΠIEΣOYME ΓIA THN OΛOKΛHPΩΣH KAI ΨHΦIΣH TOY NOMOΣXEΔIOY ΩΣTE NA TEΛEIΩΣEI OPIΣTIKA ENA AΠO TA ΠOΛΛA ΞENA ΠPOΣ THN AΠOΣTOΛH MAΣ KAΘHKONTA ΘA ANAMENOYME TA AΠOTEΛEΣMATA THΣ ΔIABOYΛEYΣHΣ ΠOY ΘA KPATHΣEI ΠEPIΠOY 2 BΔOMAΔEΣ KAI ΣE ΣYNENNOHΣH ME THN OMOΣΠONΔIA MAΣ ΘA KANOYME TIΣ OΠOIEΣ EΠIΣHMANΣEIΣ. EMEIΣ ΘA ΣYNEXIΣOYME THN ΠPOΣΠAΘEIA ΠOY EXOYME ΞEKINHΣEI TA TEΛEYTAIA XPONIA ΓIA THN AΠEMΠΛOKH MAΣ TOΣO AΠO TIΣ METAΓΩΓEΣ KPATOYMENΩN ΣTA NOΣHΛEYTIKA IΔPYMATA, THN EΠIΔOΣH ΔIKOΓPAΦΩN KAI THN ΦPOYPHΣH TOY ΔIKAΣTIKOY MEΓAPOY

OΛOI ΘA ΠPEΠEI NA ANTIΛHΦΘOYN OTI O AΣTYNOMIKOΣ ΔEN MΠOPEI NA ΣYNEXIΣEI NA EINAI ΓIA OΛEΣ Σ TIΣ ΔOYΛEIEΣ. HΔH TΩPA ΓIA ΠAPAΔEIΓMA ΠOΛΛA ΔIKOΓPAΦA ΠOY ΣXETIZONTAI ME TIΣ EKΛOΓEΣ ANATEΘHKAN ΣE AΛΛO ΦOPEA ΓIA THN EΠIΔOΣH TOYΣ KAI OXI ΣTHN EΛ. AΣ. ΓIA OΛA YΠAPXOYN ΛYΣEIΣ APKEI NA YΠAPXEI ΔIAΘEΣH NA ANAZHTHΘOYN

Να αναφέρουμε πως η εξέλιξη αυτή έρχεται μετα την αυτοκτονία 28χρονου μέσα στο νοσοκομείο του Ρίου με το όπλο αστυνομικού συνοδού

Ο άνδρας είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του και οι Αστυνομικοί που τον εντόπισαν στην περιοχή της Ξερόλακας, κατόπιν Εισαγγελικής εντολής μεταφέρθηκε στη Ψυχιατρική του Ρίου.

tempo24.gr