Στην Αμφιλοχία ο Θοδωρής Κοτονιάς

Ο Θοδωρής Κοτονιάς έρχεται στη Αμφιλοχία καλεσμένος από το ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ‘ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΙΟΔΟΣ» για μία μοναδική βραδιά στην ΤΑΒΕΡΝΑ ΝΑΚΑΣ το Σάββατο 23 Μαρτίου στις 21:30

Ο αγαπημένος τραγουδοποιός, που έκλεψε με τα «Κλειδιά» του τις καρδιές μας, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων χρόνων, μας προσκαλεί για ακόμα ένα μουσικό «παραμύθι» πάνω από βουνά και θάλασσες στη δική του «Άνοιξη»… Ερμηνείες με ευαισθησία και δύναμη, σε τραγούδια του που αγαπήσαμε και άλλα διαλεγμένα της καρδιάς…

Μια βραδιά παρέα με την εξαιρετική πενταμελή μπάντα σε παραδοσιακά μοτίβα διονυσιακές ροκ εξάρσεις. Μαζί του η εξαιρετική τραγουδίστρια Σουσάνα Τρυφιάτη !Ραντεβού εκεί λοιπόν !!!

Διονύσης Θεοδόσης κλαρίνο

Νίκος Βερύκοκκος βιολί

Μιχάλης Ατσάλης κιθάρα

Κώστας Μαυριδάκης μπάσο

«Δεν έχει τίποτα χαθεί

τίποτα δε τελειώνει,

μονάχα ένας να σωθεί

όλο το κόσμο σώνει….».

Τραγουδοποιός ,τραγουδιστής & εμπνευστής της ανοιχτής μουσικής παρέας »Μακρινά ξαδέρφια» ξεκίνησε τη »δράση» του λίγο πριν το 2000 καταθέτοντας ως σήμερα πολλά τραγούδια, κυκλοφορώντας δίσκους, όπως «Αποδοχή κληρονομιάς» (2003), «Περιμένοντας το Θείο» (2004), «Καλό ταξίδι» (2007),και «Τα κλειδιά» (2014) .

Έκπληξη στο δίσκο «Καλό ταξίδι» ήταν η διασκευή του τραγουδιού των Monthy Pythons, από την ταινία ‘Life of Brian’, «ALWAYS LOOK AT THE BRIGHT SIDE OF LIFE», σε ελληνική απόδοση «Η φωτεινή πλευρά της ζωής» να το τραγουδούν μαζί με τον Θοδωρή Κοτονιά οι ηθοποιοί Θοδωρής Αθερίδης, Αντώνης Καφετζόπουλος και Σπύρος Παπαδόπουλος.

Πολλά από τα τραγούδια του έχουν ήδη ταξιδέψει ραδιοφωνικά, όπως τα αγαπημένα μας «κλειδιά» μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα .Ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε από την συμμετοχή του Θοδωρή Κοτονιά στον τελικό των αγώνων τραγουδιού της στέγης γραμμάτων και τεχνών το 2011. Δίνοντας πάντα το παρών κάθε χρόνο με αρκετές παραστάσεις σε πολλές μουσικές σκηνές, και θέατρα εντός κι εκτός Αθήνας συνεργάστηκε με καταξιωμένους καλλιτέχνες, Γιώργο Νταλάρα, Ψαραντώνη, Ηaig Υazdjian , Μάνο Αχαλινωτόπουλο, Σοφία Παπάζογλου Μελίνα Κανά, Γλυκερία, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δημήτρη Ζερβουδάκη και πολλούς άλλους.

Το ύφος της συνθετικής του γραφής και της ερμηνείας του συναντάει τις φόρμες του παραδοσιακού ήχου και το λυρισμό της μπαλάντας, μέσα από ροκ διαθέσεις ,παρασύροντας στις ζωντανές παραστάσεις του, το κοινό από την μυσταγωγία στο πανηγύρι.

Μονοπάτια: Οι «Λεωφόροι» του Μέλλοντος» (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)