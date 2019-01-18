Παρασκευή 18 Ιανουάριος 2019

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Αιτωλοακαρνανία: Ορισμός διαιτητών – παρατηρητών – ιατρών 19-20/1/2019

Αιτωλοακαρνανία: Ορισμός διαιτητών – παρατηρητών – ιατρών 19-20/1/2019

Αθλητικα Νεα, Αιτωλοακαρνανια

ΣΑΒΒΑΤΟ 19-1-2019 ΩΡΑ 10:30 (Κ-14)

ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ – ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ – ΜΑΔΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΣΑΜΑΡΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19-1-2019 ΩΡΑ 10:30 (Κ-16)

ΛΥΓΙΑΣ ΑΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΛΙΟΝΑΣ – ΣΟΥΖΑΣ – ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΧΑΒΑΛΙΝΑ

Θ.ΠΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΑΔ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΝΕΟΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΜΠΑΘΑ

ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ   ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ – ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΚΟΚΚΟΤΟΣ – ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ – ΤΣΩΝΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΤΣΟΥΝΗ

ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ – ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΒΛΑΧΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΤΡΑΥΛΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ:  ΡΑΠΤΗ

Β.ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΓΟΥΛΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19-1-2019 ΩΡΑ 11:00 (Κ-16)

ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ – ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΣΒΙΚΗΣ – ΤΑΛΙΟΥΡΑΣ – ΚΟΣΥΦΑΡΙΝΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ:  ΛΕΙΒΑΘΙΝΟΥ

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ – ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΙΩΑΝΝΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19-1-2019 ΩΡΑ 15:00

ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:  ΓΚΙΑΦΗΣ – ΚΟΛΟΣΙΩΝΗΣ – ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΛΑΣΠΙΤΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΡΕΝΤΙΦΗΣ

ΑΣΤΑΚΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ – ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ – ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΝΤΡΕΛΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ:  ΤΣΙΡΟΓΛΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΤΟΜΑΡΑΣ

ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΟΠΛΑΚΟΣ – ΤΑΚΟΣ – ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΘΕΟΦΙΛΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΧΑΒΑΛΙΝΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΛΙΟΝΑΣ – ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΛΙΑΚΩΝΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΚΟΝΤΑΡΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΝΗ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΠΑΝΟΥ

ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ – ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ – ΤΣΙΛΙΚΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΤΣΟΠΛΑΚΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ:  ΖΑΡΚΑΔΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΤΕΡΟΒΙΤΣΑΣ

ΛΥΓΙΑΣ ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ – ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ – ΣΟΥΖΑΣ – ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΣΑΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ

Θ.ΠΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΕ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΚΟΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΠΡΟΒΙΔΑΣ – ΚΑΣΒΙΚΗΣ – ΜΠΑΚΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΚΑΠΝΙΣΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜ/ΚΟΥΣ – ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΑΚΑΤΣΙΔΗΣ – ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ:  ΛΑΜΠΟΥ

ΜΑΣΤΡΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΥ – ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΒΕΛΑΩΡΑΣ – ΒΛΑΧΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΜΠΑΘΑ

ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:  ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΠ. – ΓΚΟΥΤΣΕΛΗΣ Ν. – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΝΤΑΛΑΠΕΡΑ

Β.ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΑΜΠΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΛΕΙΒΑΘΙΝΟΥ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝ/ΛΙΟΥ – ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ – ΡΟΔΑΤΟΣ – ΔΗΜΟΝΙΤΣΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΤΣΟΥΝΗ

ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ – ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΖΑΝΑΣ Κ. – ΚΑΣΒΙΚΗΣ – ΚΟΚΚΟΤΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΙΩΑΝΝΟΥ

ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ – ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:  ΑΣΗΜΑΚΗΣ – ΜΙΖΑΛΟΥ – ΞΥΣΤΡΑΣ Θ.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ

ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ  ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ – ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΘΕΟΦΙΛΗΣ – ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Λ. – ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ:  ΓΟΥΛΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20-1-2019 ΩΡΑ 11:00 (Κ-16)

ΦΥΤΕΙΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΤΑΛΙΟΥΡΑΣ – ΜΑΔΙΑΣ – ΚΟΣΥΦΑΡΙΝΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΛΑΣΠΙΤΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20-1-2019 ΩΡΑ 11:00

ΛΥΓΙΑΣ  ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΠΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΣΑΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20-1-2019 ΩΡΑ 15:00

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΓΚΙΑΦΗΣ – ΣΟΥΖΑΣ – ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΡΑΠΤΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΓΑΒΑΛΟΥΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ – ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:  ΠΡΟΒΙΔΑΣ – ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ – ΚΑΚΑΤΣΙΔΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΛΑΜΠΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΑΕΚ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΟΠΛΑΚΟΣ – ΡΟΔΑΤΟΣ – ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ:  ΛΕΙΒΑΘΙΝΟΥ

ΕΜΠΕΣΣΟΥ  ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ – ΑΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΑΣΗΜΑΚΗΣ – ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ – ΠΟΥΛΙΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ

ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ  ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ – ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:  ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΠ. – ΜΠΑΚΑΣ – ΚΑΣΒΙΚΗΣ Ι.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΛΑΣΠΙΤΗ

ΚΑΝΔΗΛΑΣ  ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:  ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ – ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ – ΤΣΙΛΙΚΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ:  ΤΣΙΡΟΓΛΟΥ

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ  ΑΕ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:  ΒΛΑΧΟΣ – ΓΚΟΥΤΣΕΛΗΣ Ν. – ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΚΑΠΝΙΣΗ

Θ.ΠΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΟΞΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΑΕ ΛΕΣΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΛΙΟΝΑΣ – ΛΙΑΚΩΝΗΣ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΜΠΑΘΑ

ΡΙΓΑΝΗΣ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ – ΑΟ ΙΝΑΧΟΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΜΠΡΕΣΙΑΚΑΣ – ΒΕΛΑΩΡΑΣ – ΤΣΩΝΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΖΑΡΚΑΔΑ

ΘΕΡΜΟΥ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ – ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ – ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΟΚΚΟΤΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ

ΜΠΟΥΚΑΣ   ΑΟ ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ – ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤ/ΣΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ – ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ – ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΝΤΑΛΑΠΕΡΑ

ΛΕΠΕΝΟΥΣ  ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ – ΑΜΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΣΒΙΚΗΣ Γ. – ΘΕΟΦΙΛΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ:  ΣΑΜΑΡΑ

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Τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης του κυπέλλου Αιτωλοακαρνανίας

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