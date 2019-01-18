Αιτωλοακαρνανία: Ορισμός διαιτητών – παρατηρητών – ιατρών 19-20/1/2019
ΣΑΒΒΑΤΟ 19-1-2019 ΩΡΑ 10:30 (Κ-14)
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ – ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ – ΜΑΔΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΣΑΜΑΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19-1-2019 ΩΡΑ 10:30 (Κ-16)
ΛΥΓΙΑΣ ΑΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΛΙΟΝΑΣ – ΣΟΥΖΑΣ – ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΧΑΒΑΛΙΝΑ
Θ.ΠΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΑΔ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΝΕΟΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΜΠΑΘΑ
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ – ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΚΟΚΚΟΤΟΣ – ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ – ΤΣΩΝΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΤΣΟΥΝΗ
ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ – ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΒΛΑΧΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΤΡΑΥΛΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΡΑΠΤΗ
Β.ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΓΟΥΛΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19-1-2019 ΩΡΑ 11:00 (Κ-16)
ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ – ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΣΒΙΚΗΣ – ΤΑΛΙΟΥΡΑΣ – ΚΟΣΥΦΑΡΙΝΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΛΕΙΒΑΘΙΝΟΥ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ – ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19-1-2019 ΩΡΑ 15:00
ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΓΚΙΑΦΗΣ – ΚΟΛΟΣΙΩΝΗΣ – ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΛΑΣΠΙΤΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΡΕΝΤΙΦΗΣ
ΑΣΤΑΚΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ – ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ – ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΝΤΡΕΛΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΤΣΙΡΟΓΛΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΤΟΜΑΡΑΣ
ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΟΠΛΑΚΟΣ – ΤΑΚΟΣ – ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΘΕΟΦΙΛΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΧΑΒΑΛΙΝΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΛΙΟΝΑΣ – ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΛΙΑΚΩΝΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΚΟΝΤΑΡΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΝΗ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΠΑΝΟΥ
ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ – ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ – ΤΣΙΛΙΚΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΤΣΟΠΛΑΚΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΖΑΡΚΑΔΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΤΕΡΟΒΙΤΣΑΣ
ΛΥΓΙΑΣ ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ – ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ – ΣΟΥΖΑΣ – ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΣΑΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ
Θ.ΠΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΕ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΚΟΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΠΡΟΒΙΔΑΣ – ΚΑΣΒΙΚΗΣ – ΜΠΑΚΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΚΑΠΝΙΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜ/ΚΟΥΣ – ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΑΚΑΤΣΙΔΗΣ – ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΛΑΜΠΟΥ
ΜΑΣΤΡΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΥ – ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΒΕΛΑΩΡΑΣ – ΒΛΑΧΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΜΠΑΘΑ
ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΠ. – ΓΚΟΥΤΣΕΛΗΣ Ν. – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΝΤΑΛΑΠΕΡΑ
Β.ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΑΜΠΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΛΕΙΒΑΘΙΝΟΥ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝ/ΛΙΟΥ – ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ – ΡΟΔΑΤΟΣ – ΔΗΜΟΝΙΤΣΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΤΣΟΥΝΗ
ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ – ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΖΑΝΑΣ Κ. – ΚΑΣΒΙΚΗΣ – ΚΟΚΚΟΤΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΙΩΑΝΝΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ – ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΑΣΗΜΑΚΗΣ – ΜΙΖΑΛΟΥ – ΞΥΣΤΡΑΣ Θ.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ
ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ – ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΘΕΟΦΙΛΗΣ – ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Λ. – ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΓΟΥΛΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20-1-2019 ΩΡΑ 11:00 (Κ-16)
ΦΥΤΕΙΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΤΑΛΙΟΥΡΑΣ – ΜΑΔΙΑΣ – ΚΟΣΥΦΑΡΙΝΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΛΑΣΠΙΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20-1-2019 ΩΡΑ 11:00
ΛΥΓΙΑΣ ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΠΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΣΑΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20-1-2019 ΩΡΑ 15:00
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΓΚΙΑΦΗΣ – ΣΟΥΖΑΣ – ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΡΑΠΤΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΑΒΑΛΟΥΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ – ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΠΡΟΒΙΔΑΣ – ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ – ΚΑΚΑΤΣΙΔΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΛΑΜΠΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΕΚ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΟΠΛΑΚΟΣ – ΡΟΔΑΤΟΣ – ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΛΕΙΒΑΘΙΝΟΥ
ΕΜΠΕΣΣΟΥ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ – ΑΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΑΣΗΜΑΚΗΣ – ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ – ΠΟΥΛΙΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ
ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ – ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΠ. – ΜΠΑΚΑΣ – ΚΑΣΒΙΚΗΣ Ι.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΛΑΣΠΙΤΗ
ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ – ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ – ΤΣΙΛΙΚΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΤΣΙΡΟΓΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΑΕ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΒΛΑΧΟΣ – ΓΚΟΥΤΣΕΛΗΣ Ν. – ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΚΑΠΝΙΣΗ
Θ.ΠΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΟΞΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΑΕ ΛΕΣΙΝΙΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΛΙΟΝΑΣ – ΛΙΑΚΩΝΗΣ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΜΠΑΘΑ
ΡΙΓΑΝΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ – ΑΟ ΙΝΑΧΟΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΜΠΡΕΣΙΑΚΑΣ – ΒΕΛΑΩΡΑΣ – ΤΣΩΝΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΖΑΡΚΑΔΑ
ΘΕΡΜΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ – ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ – ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΟΚΚΟΤΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ
ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΟ ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ – ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤ/ΣΑΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ – ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ – ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΝΤΑΛΑΠΕΡΑ
ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ – ΑΜΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΣΒΙΚΗΣ Γ. – ΘΕΟΦΙΛΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: ΣΑΜΑΡΑ
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Τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης του κυπέλλου Αιτωλοακαρνανίας