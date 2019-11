Αιτωλοακαρνανία: Ξεκίνησε ο σχεδιασμός για το Let’ s do it Greece 2020 (ΦΩΤΟ)

Κομβική αυτή τη φορά η συμμετοχή φοιτητών του Αγρινίου – Σειρά επαφών με φορείς

Ξεκίνησε ο σχεδιασμός στην Αιτωλοακαρνανία, για το Let’ s do it Greece του 2020 το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Μαΐου. Πρώτος σταθμός των διοργανωτών ήταν τα Πανεπιστημιακά Τμήματα στο Αγρίνιο, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους φοιτητές, ενώ αμέσως μετά είχαν σειρά επαφών με εκπροσώπους φορέων και του Δήμου.

Εν συνεχεία επισκέφτηκαν τους Δήμους Μεσολογγίου και Ναυπακτίας συνομιλώντας με εκπροσώπους των Δήμων, εκπροσώπους φορέων και την Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας Μαρία Σαλμά. Σκοπός τους είναι να ακούσουν προτάσεις και να σχεδιάσουν ταυτόχρονα τις δράσεις για την Αιτωλοακαρνανία με στόχο την Κυριακή 10 Μαΐου να δράσουν όλοι οι εθελοντές σε 2020 σημεία σε όλη την Ελλάδα!

Ο Νίκος Κιούσης και ο Πάνος Μπόμας δύο από τους ιδρυτές του Let’ s do it Greece τόνισαν: «εμπνευστήκαμε το Let’ s do it Greece από μια αντίστοιχη δράση που μάθαμε ότι γινόταν στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Εσθονία. Αρχικά κάναμε ένα διαδικτυακό κάλεσμα στο οποίο υπήρξε ανταπόκριση. Φέτος είναι η 8η χρονιά της δράσης και στοχεύουμε να δράσουμε ταυτόχρονα σε 2020 σημεία σε όλη την χώρα στις 10 Μαΐου, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στην ιστοσελίδα Let’s do it Greece.org ή στο facebook και το instagram (Let’ s do it Greece) και άμεσα θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί του».

Ο Πρόεδρος της φοιτητικής ομάδας εθελοντισμού – ανθρωπισμού των Πανεπιστημιακών Τμημάτων του Αγρινίου, Κωνσταντίνος Μάντζιος σημείωσε: «είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή ο πρώτος σταθμός των στελεχών του Let’ s do it Greece να είναι το Πανεπιστήμιό μας. Υπάρχει μια ενεργή φοιτητική κοινότητα που θέλει να δηλώσει πως είναι παρούσα σε όλες τις δράσεις. Θα τους βοηθήσουμε και θα μας βοηθήσουν να ομορφύνουμε την κοινωνία μας».

Ο Πρόεδρος της Περιβαλλοντικής Ομάδας Φοιτητών του Αγρινίου, Αλέξανδρός Αλαγκιοζίδης ανέφερε: «έχουμε άριστη συνεργασία με το Let’s do it Greece. Και στο παρελθόν έχουμε πραγματοποιήσει κοινή δράση στο Αγρίνιο. Στόχος μας πάντα είναι να ομορφαίνουμε την πόλη μας και να δείξουμε στον κόσμο ότι πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον. Αρχή όλου αυτού ήταν για εμάς να αλλάξουμε την εικόνα του πανεπιστημίου μας και με αυτό το σκεπτικό τοποθετήσαμε κάδους για διάφορα υλικά (ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά είδη, γυαλιά κλπ) και πραγματοποιούμε συχνά καθαρισμό των χώρων».

Κώστας Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»

Τα είπαν στον… αέρα Παπαναστασίου – Κεραμέως για το Πανεπιστήμιο – Παρέμβαση του Δημάρχου Αγρινίου (VIDEO)