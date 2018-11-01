Αιτωλοακαρνανία: Τετάρτη 14 Νοεμβρίου οι αγώνες για την 3η φάση του κυπέλλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 14-11-2018 ΩΡΑ 14:30 (ΚΥΠΕΛΛΟ)
ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΑΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
Θ.ΠΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ –ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ
ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ – ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΙΘΟΥ
Β.ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ – ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΑΒΑΛΟΥΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957
ΤΕΤΑΡΤΗ 14-11-2018 ΩΡΑ 16:00 (ΚΥΠΕΛΛΟ)
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
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