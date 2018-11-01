Πέμπτη 1 Νοέμβριος 2018

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Αιτωλοακαρνανία: Τετάρτη 14 Νοεμβρίου οι αγώνες για την 3η φάση του κυπέλλου

Αιτωλοακαρνανία: Τετάρτη 14 Νοεμβρίου οι αγώνες για την 3η φάση του κυπέλλου

Αθλητικα Νεα, Τοπικο

ΤΕΤΑΡΤΗ 14-11-2018 ΩΡΑ 14:30 (ΚΥΠΕΛΛΟ)

ΚΑΤΟΥΝΑΣ    ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΑΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

Θ.ΠΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ     ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ –ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

ΛΟΥΤΡΟΥ    ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ

ΔΟΚΙΜΙΟΥ   ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ    ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ – ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΙΘΟΥ

Β.ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ    ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ – ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΓΑΒΑΛΟΥΣ    ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957

ΤΕΤΑΡΤΗ 14-11-2018 ΩΡΑ 16:00 (ΚΥΠΕΛΛΟ)

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ   ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

aitosports.gr

Τοποθέτηση ιατρού οπλίτη θητείας στο Μεγανήσι

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