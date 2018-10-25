Αιτωλοακαρνανία: Το πρόγραμμα των αγώνων στις 3 και 4 Νοεμβρίου
Η διοίκηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αιτωλοακαρνανίας, κοινοποίησε στα σωματεία – μέλη της, το πρόγραμμα αγώνων από 3 έως 4/11/2018.
Αναλυτικά:
ΣΑΒΒΑΤΟ 3-11-2018 ΩΡΑ 10:30 (ΠΑΙΔΙΚΟ)
Θ.ΠΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΛΥΓΙΑ ΝΕΟΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΑΚΑΔ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ
Β.ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΜΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3-11-2018 ΩΡΑ 11:00 (ΠΑΙΔΙΚΟ)
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ
ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ
ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ – ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3-11-2018 ΩΡΑ 15:00
ΑΣΤΑΚΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ – ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ – ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ
ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957
ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ – ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ
Θ.ΠΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ – ΑΕ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝ/ΛΙΟΥ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ
ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ
ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ – ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ
ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ – ΑΕ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
ΛΕΣΙΝΙΟΥ ΑΕ ΛΕΣΙΝΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ – ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤ/ΣΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 4-11-2018 ΩΡΑ 10:30 (ΠΑΙΔΙΚΟ)
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 4-11-2018 ΩΡΑ 11:00
Θ.ΠΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 4-11-2018 ΩΡΑ 12:00
Β.ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΜΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΟ ΙΝΑΧΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 4-11-2018 ΩΡΑ 15:00
ΛΥΓΙΑ ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΑΟ ΠΕΝΤΑΛΟΓΟΥ – ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜ/ΚΟΥΣ – ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΧΣΤΡΟΥ
ΟΧΘΙΩΝ ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ
Β.ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΕΚ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ
ΕΜΠΕΣΣΟΥ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ – ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ – ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
ΜΥΤΙΚΑ ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ – ΑΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ
ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΟ ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ – ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ