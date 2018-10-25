Πέμπτη 25 Οκτώβριος 2018

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Αιτωλοακαρνανία: Το πρόγραμμα των αγώνων στις 3 και 4 Νοεμβρίου

Αιτωλοακαρνανία: Το πρόγραμμα των αγώνων στις 3 και 4 Νοεμβρίου

Αθλητικα Νεα, Τοπικο

Η διοίκηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αιτωλοακαρνανίας, κοινοποίησε στα σωματεία – μέλη της,  το πρόγραμμα αγώνων από 3 έως 4/11/2018.

Αναλυτικά:

ΣΑΒΒΑΤΟ 3-11-2018 ΩΡΑ 10:30 (ΠΑΙΔΙΚΟ)

Θ.ΠΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΛΥΓΙΑ                                       ΝΕΟΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΑΚΑΔ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ                           ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ

Β.ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                   ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΜΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΤΛΑΝΤΩΝ                            ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3-11-2018 ΩΡΑ 11:00 (ΠΑΙΔΙΚΟ)

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ                            ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ

ΛΟΥΤΡΟΥ                               ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΚΑΝΔΗΛΑΣ                             ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ – ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3-11-2018 ΩΡΑ 15:00

ΑΣΤΑΚΟΥ                                ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ – ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΤΟΥΝΑΣ                             ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ                          ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ – ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ

ΚΑΤΟΧΗΣ                                ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957

ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                       ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ – ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ

Θ.ΠΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ                           ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ – ΑΕ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΚΟΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ                      ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝ/ΛΙΟΥ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ

ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ                           ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ

ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ                           ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ – ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ

ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ                         ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ – ΑΕ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ

ΛΕΣΙΝΙΟΥ                               ΑΕ ΛΕΣΙΝΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΛΕΠΕΝΟΥΣ                            ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ – ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤ/ΣΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4-11-2018 ΩΡΑ 10:30 (ΠΑΙΔΙΚΟ)

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ                          ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4-11-2018 ΩΡΑ 11:00

Θ.ΠΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4-11-2018 ΩΡΑ 12:00

Β.ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                   ΑΜΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΟ ΙΝΑΧΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4-11-2018 ΩΡΑ 15:00

ΛΥΓΙΑ                                       ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ                      ΑΟ ΠΕΝΤΑΛΟΓΟΥ – ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ                  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜ/ΚΟΥΣ – ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΧΣΤΡΟΥ

ΟΧΘΙΩΝ                                   ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΚΥΨΕΛΗΣ                               ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ

Β.ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                   ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΕΚ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΛΟΥΤΡΟΥ                               ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

ΕΜΠΕΣΣΟΥ                            ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ – ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ

ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ                ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ – ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΜΥΤΙΚΑ                                   ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ – ΑΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ                           ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΘΕΡΜΟΥ                                 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ

ΜΠΟΥΚΑΣ                              ΑΟ ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ – ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

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