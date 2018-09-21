Αιτωλοακαρνανία: Ορισμός διαιτητών – παρατηρητών – ιατρών 22-23/9/2018
ΣΑΒΒΑΤΟ 22-9-2018 ΩΡΑ 17:00
ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΑΣΗΜΑΚΗΣ – ΜΙΖΑΛΟΥ – ΜΠΑΚΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ: ΤΣΙΡΟΓΛΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ
ΑΣΤΑΚΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΓΚΙΑΦΗΣ – ΣΟΥΖΑΣ – ΡΟΔΑΤΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΚΑΝΤΑΡΕΛΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΚΑΨΑΛΗΣ
ΛΥΓΙΑΣ ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ – ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΝΤΖΑΝΗΣ – ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΤΣΟΠΛΑΚΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΣΑΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΤΕΡΟΒΙΤΣΑΣ
ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΛΙΟΝΑΣ – ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΘΕΟΦΙΛΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ: ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ
ΘΕΡΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 – ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΠΡΟΒΙΔΑΣ – ΤΑΚΟΣ – ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ: ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΤΟΜΑΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23-9-2018 ΩΡΑ 16:30 (ΚΥΠΕΛΛΟ)
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΑΜΠΑΣ – ΜΠΡΕΣΙΑΚΑΣ – ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΛΑΜΠΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23-9-2018 ΩΡΑ 17:00
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ – ΚΟΛΟΣΙΩΝΗΣ – ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΝΗ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
aitosports.gr
Αιτωλοακαρνανία – Ορισμός αγώνων: Κυριακή 30/9 η 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α΄ κατηγορίας