Παρασκευή 21 Σεπτέμβριος 2018

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Αιτωλοακαρνανία: Ορισμός διαιτητών – παρατηρητών – ιατρών 22-23/9/2018

Αιτωλοακαρνανία: Ορισμός διαιτητών – παρατηρητών – ιατρών 22-23/9/2018

Αθλητικα Νεα, Τοπικο

ΣΑΒΒΑΤΟ 22-9-2018 ΩΡΑ 17:00

ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΑΣΗΜΑΚΗΣ – ΜΙΖΑΛΟΥ – ΜΠΑΚΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ: ΤΣΙΡΟΓΛΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ

ΑΣΤΑΚΟΥ   ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΓΚΙΑΦΗΣ – ΣΟΥΖΑΣ – ΡΟΔΑΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΚΑΝΤΑΡΕΛΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΙΩΑΝΝΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΚΑΨΑΛΗΣ

ΛΥΓΙΑΣ  ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ – ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΝΤΖΑΝΗΣ – ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΤΣΟΠΛΑΚΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΣΑΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΤΕΡΟΒΙΤΣΑΣ

ΔΟΚΙΜΙΟΥ  ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΛΙΟΝΑΣ – ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΘΕΟΦΙΛΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ: ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ

ΘΕΡΜΟΥ  ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 – ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:  ΠΡΟΒΙΔΑΣ – ΤΑΚΟΣ – ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ: ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΤΟΜΑΡΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23-9-2018 ΩΡΑ 16:30 (ΚΥΠΕΛΛΟ)

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΑΜΠΑΣ – ΜΠΡΕΣΙΑΚΑΣ – ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΛΑΜΠΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 23-9-2018 ΩΡΑ 17:00

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ  ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ – ΚΟΛΟΣΙΩΝΗΣ – ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΝΗ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

aitosports.gr

Αιτωλοακαρνανία – Ορισμός αγώνων: Κυριακή 30/9 η 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α΄ κατηγορίας

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