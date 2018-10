Αιτωλοακαρνανία – Makerlab: Τεχνολογική πρωτοπορία για μαθητές Δημοτικού! (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Διεθνές άρωμα… εκπαιδευτικής ρομποτικής στην Αιτωλοακαρνανία

Οι μαθητές της Αιτωλοακαρνανίας έχουν την δυνατότητα για πρώτη φορά, να μάθουν τον κόσμο του STEM (Επιστήμη – Τεχνολογία – Μηχανική – Μαθηματικά) και με απλοϊκό και κατανοητό τρόπο να προσεγγίσουν επιστημονικά την ανακαλυπτική μάθηση. Μέσα από την διαδικασία της εκπαιδευτικής ενέργειας We Go STEM θα κατασκευάσουν ένα ρομποτικό μηχανισμό. Παράλληλα, σε δεύτερη φάση οι εκπαιδευτικοί των παιδιών θα δουν πως μπορούν να βελτιώσουν την διδασκαλία τους χρησιμοποιώντας μεθόδους από την εκπαιδευτική αυτή ενέργεια.

Η εκδήλωση διοργανώνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, από το Πρότυπο Κέντρο Ρομποτικής & Τεχνολογίας Makerlab, τελεί υπό την αιγίδα του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών που εδρεύει στο Αγρίνιο και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού.

«Από τα γραφεία του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας θα «περάσουν» 600 παιδιά από όλα τα σχολεία της Αιτωλοακαρνανίας. Το We Go STEM «γεννήθηκε» 2017 στο Βέλγιο, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία με την συμμετοχή 5.000 μαθητών. Φέτος, γίνεται διεθνές, με τη συμμετοχή της Γαλλίας, Ολλανδίας, Ιταλίας και της Ελλάδας που εκπροσωπείται από το Αγρίνιο! Η εκδήλωση We Go STEM ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα και θα διαρκέσει μέχρι και τις 26 Οκτωβρίου. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούν τα παιδιά από τα σχολεία της Αιτωλοακαρνανίας έχει αποσταλεί από το Βέλγιο» δήλωσε στη «Σ» ο Παναγιώτης Θεοχάρης, Υπεύθυνος του Πρότυπου Κέντρου Ρομποτικής & Τεχνολογίας Makerlab.

Αποτελεί πρωτοπορία για το Αγρίνιο, τους μαθητές της Αιτωλοακαρνανίας, το ΤΕΕ και το Πρότυπο Κέντρο Ρομποτικής & Τεχνολογίας Makerlab η εν λόγω διοργάνωση, καθώς με το We Go STEM, η Αιτωλοακαρνανία γίνεται ο πρώτος νομός στην Ελλάδα όπου οι μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξης δημοτικού θα έχουν τη δυνατότητα για 2 διδακτικές ώρες, να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν ρομποτικό μηχανισμό χρήσει εξολοκλήρου ανοιχτών τεχνολογιών!

Η σπουδαία αυτή διοργάνωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κώδικα, που ξεκίνησε από πρωτοβουλία απλών πολιτών γιορτάζοντας τη δημιουργία εφαρμογών και πραγμάτων γύρω μας μέσω της συγγραφής κώδικα. Εκατομμύρια παιδιά, έφηβοι, νέοι, γονείς, εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες και φορείς χάραξης πολιτικής συμμετέχουν σε εκδηλώσεις και μαθήματα σε όλη την Ευρώπη, μέσα από τα οποία έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέες ψηφιακές τεχνολογίες, να κάνουν τα πρώτα τους βήματα γράφοντας λίγες γραμμές κώδικα ή να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στον τομέα της πληροφορικής και του προγραμματισμού.

Για το 2018, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού επιθυμεί να αξιοποιήσει περισσότερο τον τομέα της εκπαίδευσης, προκειμένου όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό και να δοκιμάσουν προτεινόμενες δραστηριότητες. Η Ευρωπαία Επίτροπος Mariya Gabriel, αρμόδια για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, έχει θέσει ως προτεραιότητα, τη διάδοση του Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ψηφιακή Εκπαίδευση και την ενθάρρυνση περισσότερων σχολείων για εισαγωγή του προγραμματισμού στη διδασκαλία ως μέσο προώθησης της ψηφιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας Λίνος Μπλέτσας σημείωσε από την πλευρά του: «η διοργάνωση αυτή γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και απευθύνεται σε μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ του δημοτικού και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της Αιτωλοακαρνανίας ανεξαρτήτως κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου. Το ΤΕΕ και ως επιστημονικός φορέας θα βρίσκεται πάντα στον πυρήνα τέτοιων πρωτοβουλιών».

Κώστας Χονδρός για την εφημερίδα «Συνείδηση»