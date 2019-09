Αιτωλοακαρνανία: Η Ερασμία Μπαλάσκα σε διαγωνισμό γαστρονομίας στη Βαρκελώνη (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Ο θεσμός S. Pellegrino Young Chef, που ως στόχο έχει να δώσει φωνή σε ταλαντούχους νέους σεφ σε όλο τον κόσμο και να τους βοηθήσει να προβάλλουν τη δουλειά τους σε παγκόσμιο επίπεδο, φέτος έχει επιστρέψει πιο δυναμικά από κάθε άλλη χρονιά. Με αφορμή τους προημιτελικούς της Βαρκελώνης στις 16 Σεπτεμβρίου, συναντήσαμε τους δύο Έλληνες Young Chefs που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας και τους «ανακρίναμε» ενδελεχώς. Ας γνωρίσουμε λοιπόν την Ερασμία Μπαλάσκα και το Σπύρο Κασσελούρη, μία ανάσα πριν μας κάνουν υπερήφανους με τη συμμετοχή τους στο S. Pellegrino Young Chef Regional Finals 2019.

Η Young Chef Ερασμία Μπαλάσκα

Μπορείς να μου αναφέρεις τα βασικά βήματα-σταθμούς της μέχρι σήμερα καριέρας σου, που σε οδήγησαν στη συμμετοχή σου στους S. Pellegrino Young Chef Regional Finals 2019 στη Βαρκελώνη;

Σ.Κ.: Ένας από τους βασικούς σταθμούς της μέχρι σήμερα καριέρας μου ήταν η Hytra, στην οποία μέσα από σκληρή δουλειά και χάρη στους μοναδικούς σεφ-δασκάλους (Τάσος Στεφάτος, Νίκος Καραθάνος, Δημήτρης Δημητριάδης, Αναστάσιος Μάντης) γαλουχήθηκε η μαγειρική μου παιδεία και πυροδοτήθηκε το πάθος για την λεπτομέρεια και την υψηλή γαστρονομία. Μοναδικός μου στόχος ήταν να φέρω εις πέρας τις προσδοκίες τους και να σταθώ αντάξια δίπλα τους. Επόμενος βασικός σταθμός ήταν η συνάντηση μου με τον Παναγιώτη Τσίκα στη Σελήνη. Ήταν ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη ευθύνη που με επέλεξε ως sous-chef του και ταυτόχρονα, αποτέλεσε την επιβεβαίωση της σκληρής δουλειάς μου αυτών των χρόνων.

Ε.ΜΠ.: Μετά την πρακτική μου άσκηση, κατά τη διάρκεια και μόλις τελείωσα τη σχολή μαγειρικής ένας ήταν ο σταθμός της καριέρας μου που με στιγμάτισε, το Funky Gourmet. Μέσα από μία πορεία 6 χρόνων η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, έμαθα και μαθαίνω κάθε μέρα καινούργια πράγματα, αποκτώ εμπειρίες, συναναστρέφομαι με ανθρώπους που πάντα έχουν κάτι να μου προσφέρουν και εξελίσσω τις μαγειρικές μου ικανότητες, καθώς και τη μαγειρική μου αντίληψη. Μέσα σε αυτή την πορεία στο Funky Gourmet η ανέλιξη μου τα τελευταία χρόνια σε Head Chef της κουζίνας του εστιατορίου, μου έδωσε ακόμα μεγαλύτερη ώθηση και κίνητρο να γίνομαι όλο και καλύτερη μέρα με τη μέρα και να βάζω προσωπικά στοιχήματα και στόχους που πετυχαίνοντάς, τα πηγαίνω ένα βήμα παραπέρα. Έτσι αποφάσισα να δηλώσω συμμετοχή και στον διαγωνισμό «San Pellegrino Young Chef” με στόχο και φιλοδοξία το μέγιστο δυνατό κοιτώντας κάθε φάση που προχωράω στο διαγωνισμό ξεχωριστά.

Ο Young Cheg Σπύρος Κασσελούρης

Πώς αισθάνθηκες όταν έμαθες πως θα βρίσκεσαι στον τελικό της Μεσογείου;

Σ.Κ.: Αισθάνθηκα ιδιαίτερη τιμή και χαρά που επιλέχθηκα να εκπροσωπήσω τη χώρα μου στο διαγωνισμό του S.Pellegrino στον τελικό της Μεσογείου.

Ε.ΜΠ.: Όταν έμαθα πως επέλεξαν εμένα και το πιάτο μου στα 10 καλύτερα ανάμεσα σε τόσους συμμετέχοντες για τον τελικό της Μεσογείου και της Ιβηρικής, φυσικά χάρηκα πολύ, ένιωσα ικανοποίηση και αμέσως ξεκίνησα να μετράω αντίστροφα για τη μέρα του διαγωνισμού, μιας και ανυπομονώ να συμμετάσχω και να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για να πετύχω ότι καλύτερο μπορώ.

Τι σημαίνει για εσένα προσωπικά αυτός ο θεσμός και πόσο σημαντικό πιστεύεις πως είναι να υπάρχουν και να εξελίσσονται γαστρονομικοί θεσμοί αυτού του τύπου, που δίνουν την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να ξεχωρίσουν;

Σ.Κ.: Για μένα ο θεσμός είναι πολύ σημαντικός γιατί μας δίνεται η ευκαιρία να εκφράσουμε τη κουλτούρα της χώρας μας σε αυτό το υψηλό επίπεδο και να διακριθούν νέοι άνθρωποι μέσα από αυτόν. Θεωρώ τον διαγωνισμό αυτόν ως γιορτή της γαστρονομίας και μακάρι να υπήρχαν περισσότεροι, αντίστοιχου επιπέδου διαγωνισμοί γιατί μέσα από αυτούς υπάρχει μόνο εξέλιξη.

Ε.ΜΠ.: Για εμένα αυτός ο διαγωνισμός είναι μια ευκαιρία να παρουσιάσω την μαγειρική μου φιλοσοφία και να αναδείξω τα υλικά και την κουλτούρα της πατρίδας μου, και του τόπου που μεγάλωσα. Το προφίλ ενός τέτοιου διαγωνισμού είναι πολύ σημαντικό και θεσμοί σαν αυτόν μόνο καλό μπορούν να κάνουν στον κόσμο της γαστρονομίας, παγκοσμίως, μιας και είναι ένας τρόπος έκφρασης και ανάδειξης των νέων σεφ.

Θεωρείς σημαντικά τα νέα βραβεία που συμπεριλήφθηκαν στο θεσμό SPYC και, αν ναι, γιατί;

Σ.Κ.: Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά τα νέα βραβεία του SPYC γιατί υπάρχουν πολλοί διαγωνιζόμενοι από όλο τον κόσμο και πιστεύω είναι δίκαιο να είναι και περισσότεροι οι νικητές με διαφορετικά κριτήρια.

Ε.ΜΠ.: Τα νέα βραβεία που εντάχθηκαν φέτος στον διαγωνισμό προσδίδουν έναν διαφορετικό χαρακτήρα μιας και δίνουν έμφαση και σε άλλους τομείς πέρα από το μαγειρικό και γευστικό κομμάτι. Πλέον, δίνεται έμφαση στη φιλοσοφίας μας σαν σεφ και βραβεύεται η ιστορία πίσω από το πιάτο μας, δίνοντας επίσης και την ευκαιρία στο παγκόσμιο γαστρονομικό κοινό να διαβάσει, να αξιολογήσει και να βραβεύσει την μαγειρική μας κουλτούρα μέσω του βραβείο «The Fine Dining Lovers Food for Thought». Θεωρώ τέτοιου είδους βραβεία πολύ ενδιαφέροντα και την ύπαρξη τους πολύ σημαντική μιας και ο βασικός μας κριτής στην καθημερινότητα μας στα εστιατόρια, που είναι ο κόσμος, αποκτά φωνή στον διαγωνισμό. Επίσης, χαίρομαι για την δημιουργία του «Acqua Panna Award for Connection in Gastronomy” μιας και η μαγειρική πλέον είναι παγκόσμια, ο κάθε λαός επηρεάζεται από τον άλλον σε όλους τους τομείς και μακάρι μια μέρα έτσι όπως ενώνουμε στη μαγειρική γεύσεις και τεχνικές από διαφορετικές χώρες και καταλήγουμε σε κάτι γευστικό και όμορφο, έτσι να ενωθούν οι διαφορετικές κουλτούρες στον πλανήτη.

Το πιάτο του Σπύρου Κασσελούρη

Ποιο είναι το πιάτο με το οποίο θα κατέβεις στους τελικούς; Για ποιο λόγο επέλεξες αυτό το πιάτο;

Σ.Κ.: Ως πιάτο μου επέλεξα να παρουσιάσω μια καλοκαιρινή εκδοχή της ελληνικής παράδοσης που εκπροσωπεί την Σαντορίνη. Θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερες πρώτες ύλες λόγου του ηφαιστείου και της γεωγραφικής θέσης.

Ε.ΜΠ.: Το πιάτο που θα ετοιμάσω στους τελικούς της Βαρκελώνης ονομάζεται «Lent’eels from my Lake», δηλαδή «Φακές από τη λίμνη μου» με ένα λογοπαίγνιο με τις αγγλικές λέξεις φακές (lentils) και χέλι (eel) μιας και θα είναι και τα βασικά υλικά του πιάτου μου. Για αυτό το πιάτο επηρεάστηκα από τις παιδικές μου μνήμες στο χωριό που γεννήθηκα και μεγάλωσα, τα Ελληνικά Μεσολογγίου. Μεγαλώνοντας σε ένα τόσο μικρό χωριό είχα την τύχη να γεύομαι τα πιο αγνά υλικά. Οι γονείς μου μας παρείχαν καθημερινά αυγά από τις κότες μας, φρέσκα λαχανικά από τον κήπο μας και κάθε τόσο φτιάχναμε διαφορετικές συνταγές με γουρούνια τα οποία εκτρέφαμε εμείς. Επίσης, το Μεσολόγγι είναι γνωστό σε όλους για την παράδοση του στο αυγοτάραχο, μιας και σχεδόν κάθε σπιτικό φτιάχνει το δικό του. Έτσι και εγώ για τον διαγωνισμό έχω ετοιμάσει ήδη το δικό μου χειροποίητο αυγοτάραχο. Ακόμα, είναι πολύ σύνηθες την περίοδο του Πάσχα να τρώμε χέλια στα κάρβουνα, μια γεύση η οποία θα με ακολουθεί σε όλη μου τη ζωή ως μια γλυκιά γευστική ανάμνηση. ‘Έτσι, πήρα όλες αυτές τις τοπικές και οικίες για εμένα γεύσεις και τις συνδύασα στο πιάτο μου. Θα χρησιμοποιήσω το δικό μου χοιρινό κρέας, θα ψαρέψω εγώ τα χέλια μου, θα μαζέψω εγώ τα χόρτα και τα λαχανικά που φύτρωσα μόνη μου στον κήπο του πατρικού, στον τόπο δηλαδή που ξεκίνησαν όλα πριν μερικά χρόνια. Στο χωριό μου τα Ελληνικά.

To πιάτο της Ερασμίας Μπαλάσκα

Τι περιμένεις από τον μέντορά σου στον τελικό της Βαρκελώνης;

Σ.Κ.: Από τον μέντορά μου Πάνο Τσίκα περιμένω κατά την διάρκεια της προετοιμασίας και της παρουσίασης να με καθοδηγεί και να με εμψυχώνει για να το διασκεδάσουμε και να μας μείνει μια αξέχαστη εμπειρία

Ε.ΜΠ.: Η Γεωργιάννα Χιλιαδάκη σεφ και ιδιοκτήτρια του εστιατορίου «Funky Gourmet», η οποία θα είναι ο μέντορας μου στον τελικό της Βαρκελώνης στις 16 Σεπτεμβρίου, έχει διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό την μαγειρική μου προσωπικότητα στη μέχρι τώρα επαγγελματική πορεία μου και αυτός είναι και ο λόγος που την επέλεξα να είναι δίπλα μου. Ξέρω πως θα είναι εκεί για να μου μεταφέρει ηρεμία στις δύσκολες καταστάσεις και θα με καθοδηγήσει για να φτάσουμε μαζί στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από σήμερα;

Σ.Κ.: Μετά από δέκα χρόνια ελπίζω να μην έχω αλλάξει πολύ εμφανισιακά αλλά αυτό που θα ήθελα πιο πολύ είναι να γεμίσω αυτό τον χρόνο με μαγειρικές εμπειρίες.

Ε.ΜΠ.: Με φαντάζομαι με την ίδια όρεξη για τη μαγειρική, έχοντας ταξιδέψει σε χώρες που δεν έχω επισκεφτεί ακόμα, αποτυπώνοντας μέχρι και τότε την αγάπη μου για τη γαστρονομία στα πιάτα μου, κοιτώντας στο ράφι μου το νικητήριο βραβείο του «San Pellegrino Young Chef 2019-2020». Πέρα από όλα αυτά όμως, σίγουρα 10 χρόνια μεγαλύτερη, πιο ώριμη και πιο έμπειρη.

Ποιος είναι για εσένα ο σεφ-πρότυπο σου, σε ελληνικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο;

Σ.Κ.: Είναι δύσκολη αυτή η ερώτηση για να απαντήσω γιατί θεωρώ πολλούς σεφ είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό ταλαντούχους, που θαυμάζω. Μερικούς απ’ αυτούς που θα ήθελα να γνωρίσω είναι Massimo Bottura, Joan Roca, Daniel Humm, Virgilio Martinez, Andoni Luis Aduriz, Arzak και ο Rasmus Kofoed. Ως πρότυπο μου θεωρώ τον Παναγιώτη και γι’ αυτόν το λόγο είναι και ο μέντορας μου στον διαγωνισμό.

Ε.ΜΠ.: Δύο είναι οι σεφ οι οποίοι με γαλούχησαν και με διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό μαγειρικά και αυτοί είναι οι Γεωργιάννα Χιλιαδάκη και Νίκος Ρούσσος, σεφ και ιδιοκτήτες του «Funky Gourmet» οπότε δεν θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος το πρότυπο μου. Όσον αφορά το εξωτερικό, ένας σεφ τον οποίο θαυμάζω είναι ο Ferran Adria, ο άνθρωπος που κατά τη γνώμη μου άλλαξε την παγκόσμια γαστρονομική σκηνή με τις γεύσεις και τις ιδέες του.

Πιστεύεις πως η επιτυχία ενός σεφ έχει να κάνει και με την ηλικία του ή είναι θέμα μόνο ταλέντου και σκληρής δουλειάς;

Σ.Κ.: Πιστεύω ότι η επιτυχία ενός σεφ είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Βασικοί παράγοντες είναι ο χαρακτήρας, σκληρή δουλειά, γνώσεις και εμπειρίες. Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν χρόνο, τριβή, υπομονή και επιμονή οπότε σίγουρα παίζει σημαντικό ρόλο η ηλικία.

Ε.ΜΠ.: Η ηλικία δεν παίζει κανένα ρόλο στην επιτυχία, όχι μόνο ενός σεφ αλλά οποιουδήποτε ανθρώπου σε οποιοδήποτε επάγγελμα. Σίγουρα, όσο περνάνε τα χρόνια αποκτάμε εμπειρία και ωριμότητα στη ζωή μας η οποία αποτυπώνεται και στο επάγγελμα μας, αλλά δεν σημαίνει πως πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια για να πετύχεις. Αν έχεις όρεξη, αγάπη και δουλεύεις σκληρά σίγουρα θα πετύχεις, αν μάλιστα, έχεις και ταλέντο σε αυτό που κάνεις τότε θα μεγαλουργήσεις. Θα χρησιμοποιήσω μια κοινότυπη φράση την οποία όμως ακολουθώ και πιστεύω και την είπε ο P. Coelho «Όταν θελήσεις κάτι πάρα πολύ τότε το σύμπαν όλο θα συνωμοτήσει για να γίνει η επιθυμία σου πραγματικότητα».

